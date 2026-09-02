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દિશા સાલિયાન કેસમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટનો મોટો આદેશ, CBI તપાસનો કર્યો હુકમ

બોમ્બે હાઈકોર્ટે બુધવારે દિશા સાલિયાન મોત મામલે CBIને FIR દાખલ કરવા, સતીશ સાલિયાનનું નિવેદન નોંધવા અને તપાસ માટે સિનિયર અધિકારીની નિમણૂક કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2026 at 2:55 PM IST

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Updated : September 2, 2026 at 3:06 PM IST

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મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર): દિશા સાલિયાન મોત મામલે આજે બુધવારે બોમ્બે હાઈકોર્ટે તપાસ એજન્સી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ને FIR દાખલ કરવા અને મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 8 જૂન 2020ના રોજ દિશા સાલિયાન મુંબઈના બાંદ્રામાં પોતાના ફ્લેટમાં એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત હાલતમાં મળ્યાના થોડા દિવસો પહેલા મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી.

તેમના પિતા અને અરજદાર સતીશ સાલિયાનનો પક્ષ રાખી રહેલા વકીલ નિલેશ ઓઝાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ મામલામાં ન્યાય થશે. વકીલ નિલેશ ઓઝાનું કહેવું છે કે કોર્ટે CBIને સતીશ સાલિયાનનું નિવેદન નોંધવા, FIR દાખલ કરવા અને તપાસ માટે એક સિનિયર અધિકારીની નિમણૂક કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. સાથે જ, માલવાણી પોલીસ સ્ટેશનને તમામ રેકોર્ડ CBIને સોંપવાનો આદેશ આપ્યો છે.

આ ઉપરાંત, જેની વિરુદ્ધ પણ પુરાવા મળશે, તેની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો કોઈની વિરુદ્ધ પુરાવા નહીં હોય, તો તેને આરોપી બનાવવામાં નહીં આવે. સાથે જ, જો CBI કોઈ નેગેટિવ રિપોર્ટ આપે છે, તો અમને વાંધો ઉઠાવવાનો અને પ્રોટેસ્ટ પિટિશન દાખલ કરવાનો અધિકાર છે. કોર્ટે પોતાના આદેશમાં આ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે. હું કોર્ટનો આભાર માનું છું.

ઓઝાએ પહેલા આરોપ લગાવ્યો હતો કે, 'વાત સ્પષ્ટ હતી, આમાં પ્રભાવશાળી આરોપીઓ સામેલ હતા અને કેટલાક સિનિયર પોલીસ અધિકારીઓ પણ સામેલ હતા. અમે તેના પુરાવા પણ આપ્યા છે. આ બધી બાબતોની પરિસ્થિતિ પર અસર પડી રહી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઇડલાઇન્સ, ગૃહ મંત્રાલયની ગાઇડલાઇન્સ અને બંધારણીય બેન્ચના નિર્દેશો હતા. FIR દાખલ કરવી જરૂરી હતી, છતાં તેમણે તેવું કર્યું નહીં.'

તેમણે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ગરબડનો પણ આરોપ લગાવ્યો. પ્રથમ નજરે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બનાવટી લાગે છે કારણ કે ચહેરો સંપૂર્ણપણે સાજો હતો - હોઠ અને નાક સલામત હતા. તે 14મા માળેથી મોંના બળે પડે છે અને તેને કંઈ થતું નથી? માત્ર એક કે બે અંદરના દાંત તૂટેલા બતાવવામાં આવ્યા છે, તેથી કોર્ટે કહ્યું કે આ યોગ્ય નથી, અને તેમણે તેમના ઘણા ખોટા રેકોર્ડ પકડી લીધા.

આ મામલાની અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન, જસ્ટિસ ભારતી ડાંગરે અને જસ્ટિસ મંજૂષા દેશપાંડેની ડિવિઝન બેન્ચે આ વાત પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે પરિવારના હત્યાના આરોપો છતાં, માત્ર 'એક્સિડેન્ટલ ડેથ રિપોર્ટ' (ADR) નોંધવામાં આવ્યો હતો, FIR નહીં. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે દિશા સાલિયાનના મોતના પાંચ વર્ષ પછી પણ તેમના પરિવારને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને ADRની કોપી આપવામાં આવી ન હતી.

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Last Updated : September 2, 2026 at 3:06 PM IST

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT CBI
DISHA SALIAN DEATH
SUSHANT SINGH RAJPUT CASE
CBI INVESTIGATION
DISHA SALIAN DEATH CASE

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