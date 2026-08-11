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સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો: 20થી વધુ સોસાયટીઓમાં પાણી, સિવિલમાં દર્દીઓની કતારો

મચ્છર અને ગંદકીને કારણે ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, ઝાડા-ઊલટી અને કોલેરાના કેસો વધી રહ્યા છે અને રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો
સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 8:41 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: શહેરમાં 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યા બાદ રોગચાળાની ભીતિ સર્જાઈ છે. વિવિધ સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં મચ્છર અને ગંદકીનું સામ્રાજ્ય ઊભું થયું છે. પરિણામે ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, ઝાડા-ઊલટી અને કોલેરા જેવા કેસો વધી રહ્યા છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યા બાદ અલગ-અલગ સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયું છે. હજુ પણ 20થી વધુ સોસાયટીઓમાં રહેણાંક મકાનો સુધી પાણી ભરાયેલું છે. ખુલ્લા પ્લોટ, રોડ અને રસ્તાઓ પર પણ પાણી ભરાયેલું છે. ખાસ કરીને 80 ફૂટ રોડ, રતનપર બાયપાસ રોડ, રાજકોટ બાયપાસ રોડ, કોઠારીયા રોડ અને મફતિયા પરા સહિતના વિસ્તારો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે.

મચ્છર અને ગંદકીને કારણે ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, ઝાડા-ઊલટી અને કોલેરાના કેસો વધી રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat)

“સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, કોલેરા અને ઝાડા-ઊલટી જેવા કેસો દાખલ થયા છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા 20 ટીમોની ફાળવણી કરીને દવા છંટકાવ, ફોગિંગ અને પાણી ભરાયેલી જગ્યાએ નિકાલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. રોગચાળો અટકે તે માટે આરોગ્ય વિભાગ પ્રયત્નશીલ છે.” - ડૉ. જયેશ રાઠોડ, મેલેરિયા વિભાગના અધિકારી, સુરેન્દ્રનગર

હજુ સુધી વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ થયો નથી. તંત્ર દ્વારા ટીમો કામે લગાડવામાં આવી છે, પરંતુ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ બગડી ગયેલી હોવાથી પાણીનો નિકાલ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યો નથી. પરિણામે મચ્છર અને ગંદકીનું સામ્રાજ્ય સર્જાયું છે અને રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે.

મુખ્ય આંકડા:

વિગત આંકડો
વરસાદ10 ઇંચથી વધુ
પાણી ભરાયેલી સોસાયટીઓ20થી વધુ
10 દિવસમાં ઝાડા-ઊલટીના કેસો572
સિવિલ હોસ્પિટલ દૈનિક ઓપીડી850થી વધુ
મેડિકલ ઓફિસરો (મંજૂર/ઉપલબ્ધ)14 / 3
રાજ્ય સરકારની ટીમો20

સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. ઇમર્જન્સી વિભાગ બહાર કેસ કઢાવવા માટે લોકોને લાંબી કતારોમાં ઊભા રહેવું પડી રહ્યું છે. હોસ્પિટલમાં પૂરતો ડોક્ટર સ્ટાફ ન હોવાથી કલાકો સુધી વારો આવે છે અને દર્દીઓ દવા લેવા મજબૂર બની રહ્યા છે. 14 મેડિકલ ઓફિસરોની જગ્યાએ માત્ર ત્રણ મેડિકલ ઓફિસરો જ ઉપલબ્ધ છે, જેને કારણે દર્દીઓને ખૂબ તકલીફ પડી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં દર્દીઓની લાંબી કતાર (Etv Bharat Gujarat)

હાલમાં ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયા જેવા કેસો નોંધાઈ રહ્યા છે. ઝાડા-ઊલટી તેમજ ફિલ્ટર વગરના પાણીને કારણે કોલેરાના કેસોમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. દસ દિવસમાં જ 572 ઝાડા-ઊલટીના કેસો નોંધાયા છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજના 850થી વધુ લોકોની ઓપીડી થઈ રહી છે.

રોગચાળો ફેલાતાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા 20 જેટલી ટીમોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ફોગિંગ, દવા છંટકાવ અને ક્લોરિનેશનની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.

20થી વધુ સોસાયટીઓમાં પાણી, સિવિલમાં દર્દીઓની કતારો (Etv Bharat Gujarat)

નાગરિકો તરફથી વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ, સાફ-સફાઈ અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં પૂરતા ડોક્ટર સ્ટાફ ઉપલબ્ધ કરવાની માંગ ઉઠી છે.

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TAGGED:

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MONSOON WATERLOGGING GUJARAT
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CIVIL HOSPITAL SHORTAGE
SURENDRANAGAR EPIDEMIC

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