એકતરફ સરકારે વિધાનસભામાં કહ્યું, મહેસૂલ વિભાગમાં ભરીશું 165 જગ્યા, બીજી તરફ GPSCના 7 સભ્યોમાંથી 5ની નિમણૂક બાકી!
ગુજરાત વિધાનસભાના ચોસાસું સત્રમાં મહેસૂલ વિભાગમાં ભરતી ખાલી રહેલી 165 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા અંગે પ્રશ્ન પૂછાયો હતો
Published : September 9, 2026 at 5:34 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસું સત્ર ચાલુ થઈ ગયું છે. ત્રણ દિવસના આ ચોમાસું સત્રના પહેલા દિવસે જ ભરતી પ્રક્રિયાનો મુદ્દો વિધાનસભામાં ગૂંજ્યો હતો. મહેસૂલ વિભાગમાં ભરતી અને GPSC બોર્ડના ખાલી રહેલા પદોને લઈને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો.
પાટણ વિધાનસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે રાજ્યમાં ઉચ્ચ સરકારી નોકરીઓ અને GPSCની કામગીરીને લઈને વિધાનસભામાં સરકારને મહત્વનો સવાલ કર્યો હતો. પ્રશ્નોત્તરી દરમિયાન કિરીટ પટેલે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC)માં સભ્યોની ખાલી જગ્યાઓનો મુદ્દો ઉઠાવી સરકાર પાસે સ્પષ્ટતા માંગી હતી.
કિરીટ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, GPSCમાં કુલ 7 સભ્યોની નિમણૂક થવાની હોય છે, પરંતુ હાલમાં માત્ર 2 સભ્યોની જ નિમણૂક કરવામાં આવી છે, એટલે કે GPSCમાં 5 સભ્યોની જગ્યાઓ ખાલી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ગયા વર્ષે પણ આજ પ્રશ્નના જવાબમાં સરકાર દ્વારા 5 સભ્યોની જગ્યાઓ ખાલી હોવાની અને નિમણૂકની કામગીરી ચાલી રહી હોવાનું જણાવાયું હતું. હવે એક વર્ષ વીતી ગયા બાદ પણ પાંચ જગ્યાઓ ખાલી રહેતા કિરીટ પટેલે સરકારની કામગીરી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.
કિરીટ પટેલે GPSCના ચેરમેન હસમુખ પટેલને લઈને પણ OBC સમુદાયના નેતાઓ દ્વારા અગાઉ કરવામાં આવેલા આક્ષેપોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. OBC ઉમેદવારોને અન્યાય થતો હોવાના આક્ષેપો વિવિધ સમયે કરવામાં આવ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. આવા સંજોગોમાં GPSC જેવી મહત્વની સંસ્થામાં સભ્યોની પાંચ જગ્યાઓ ખાલી હોવી ગંભીર બાબત હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.
GPSCના સભ્યોની ખાલી જગ્યાઓ ઉપરાંત રાજ્યમાં મહેસૂલ વિભાગમાં જમીન દફતર નિરીક્ષક વર્ગ-૨ની ખાલી જગ્યાઓને લઈને પણ વિધાનસભામાં પ્રશ્ન પૂછાયો હતો. જેના જવાબમાં રાજ્ય સરકારે જવાબ આપ્યો હતો કે, આગામી સમયમાં જમીન દફ્તર નિરીક્ષક વર્ગ-2ની 165 જેટલી ખાલી જગ્યાઓ આગામી સમયમાં ભરવામાં આવશે.
મહત્વનું છેકે, હાલ સમગ્ર રાજ્યમાં જમીન દફતર નિરીક્ષક વર્ગ-2 સંવર્ગની કુલ 326 જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવેલી છે. તે પૈકી હાલના તબક્કે 161 જગ્યાઓ ભરાયેલી છે, જ્યારે 165 જગ્યાઓ ખાલી છે. આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકાર દ્વારા નિયમાનુસારની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
ખાલી જગ્યાઓ અંગે સરકાર દ્વારા જણાવાયું છે કે, સરકારી તંત્રમાં ભરતી થવી અને નિવૃત્તિ કે અન્ય કારણોસર જગ્યાઓ ખાલી થવી એ સતત ચાલતી વહીવટી પ્રક્રિયા છે. વહીવટી જરૂરિયાત અને અનુકૂળતા મુજબ સમયાંતરે ખાલી જગ્યાઓની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. જમીન દફતર નિરીક્ષક વર્ગ-2ની ખાલી જગ્યાઓ સત્વરે ભરવા માટે સીધી ભરતી, બઢતી તેમજ સેમી-ડાયરેક્ટ (બઢતી) સહિતની વિવિધ નિયમાનુસારની પદ્ધતિઓથી ભરતી પ્રક્રિયા આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. હાલ આ કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ હોવાનું મહેસૂલ વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે.
તાલુકા કક્ષાએ કામગીરીમાં આવશે ઝડપ
આ ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તાલુકા કક્ષાએ વહીવટી સેવાઓ વધુ સુદૃઢ બનવાની આશા છે. જમીન સંબંધિત વિવિધ કામગીરી માટે નાગરિકોને તાલુકા મથકે જ વધુ સરળતાથી સેવાઓ ઉપલબ્ધ થઈ શકશે. એક જ કાર્યાલયમાંથી સંબંધિત કામગીરી શક્ય બનવાથી નાગરિકોના સમય અને મહેનતની બચત થશે. સાથે જ જમીન સંબંધિત વહીવટી કામગીરીમાં ઝડપ અને કાર્યક્ષમતા વધશે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ, ખાલી જગ્યાઓ ભરવાથી તાલુકા કક્ષાનું વહીવટી તંત્ર વધુ સુસંચાલિત બનશે અને નાગરિકોને ઝડપી તથા સરળ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં મદદ મળશે.
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