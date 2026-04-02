સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત સોશિયલ મીડિયા વિગતો અનિવાર્ય: ભાજપની નવી પહેલ

આ વખતે ભાજપે તેના ચૂંટણી ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ઉમેદવારો પાસેથી લેખિત આવેદનપત્ર માંગ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 8:06 PM IST

જૂનાગઢ: રાજ્યના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જિલ્લા, તાલુકા અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં જ ભાજપે તેની સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. આ વખતે ભાજપે તેના ચૂંટણી ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ઉમેદવારો પાસેથી લેખિત આવેદનપત્ર માંગ્યું છે.

આ આવેદનપત્રમાં ઉમેદવારોએ તેમનો રાજકીય ઇતિહાસ, પાર્ટી સાથે જોડાણના વર્ષો, પક્ષમાં કોઈ હોદ્દો ભોગવ્યો હોય કે કોર્પોરેટર કે અન્ય પદે ચૂંટણી લડી હોય તેની વિગતો, જીત-હારના પરિણામો અને પોલીસ ફરિયાદોની માહિતી આપવાની છે. સૌથી વિશેષ વાત એ છે કે આ ફોર્મમાં ફેસબુક, ટ્વિટર (એક્સ) અને ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટની વિગતો સાથે તેમાં કેટલા ફોલોઅર્સ છે તેની માહિતી પણ અનિવાર્ય રીતે ભરવાની રહેશે.

ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં પણ સોશિયલ મીડિયાને આટલું મહત્વ આપ્યું હોય તેવી આ પ્રથમ ઘટના છે. સામાન્ય રીતે વિધાનસભા અને લોકસભાની ચૂંટણીઓમાં જ સેન્સ પ્રક્રિયા થતી હતી, પરંતુ આ વખતે સ્થાનિક સ્તરની ચૂંટણીઓ માટે પણ આ પ્રકારની વિગતવાર પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી છે.

આ પગલા પાછળ ભાજપ ઉમેદવારોના સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવને પણ મહત્વ આપી રહ્યું છે. હાલ ભાજપે કોઈ જગ્યાએ ઉમેદવાર જાહેર કર્યા નથી, પરંતુ જ્યારે અંતિમ યાદી જાહેર થશે ત્યારે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ અને ફોલોઅર્સની સંખ્યા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત થઈ શકે છે.

