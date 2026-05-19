ગુજરાત પોલીસની મોટી સફળતા: 226 કરોડથી વધુના ‘ડર્ટી ક્રિપ્ટો’ નેટવર્કનો પર્દાફાશ, 9 આરોપીઓની ધરપકડ

આ નેટવર્ક ડાર્કવેબ પર ચાલતી વેબસાઇટ ‘ARTEMISLAB.CC’ દ્વારા નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સના વેચાણથી મેળવેલા પૈસાને ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ દ્વારા લોન્ડર કરતું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 4:28 PM IST

ગાંધીનગર: સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, ગાંધીનગરે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના એક વિશાળ ક્રિપ્ટોકરન્સી મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કને ભેદી કાઢ્યું છે. આ ટોળકી ‘ડર્ટી ક્રિપ્ટો’ને USDTમાં કન્વર્ટ કરીને ડાર્કવેબ પર ડ્રગ્સ વેચાણ, મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી સંગઠનોને ફંડિંગ પહોંચાડવાનું કામ કરતી હતી. આ કેસમાં કુલ 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ગુનાની વિગત અને મોડસ ઓપરેન્ડી

તપાસ દરમિયાન સાયબર સેન્ટરના ટેક્નિકલ યુનિટે બ્લોકચેઇન એનાલિસિસ કરીને એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કને ઉજાગર કર્યો. આ નેટવર્ક ડાર્કવેબ પર ચાલતી વેબસાઇટ ‘ARTEMISLAB.CC’ દ્વારા નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સના વેચાણથી મેળવેલા પૈસાને ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ દ્વારા લોન્ડર કરતું હતું.

મુખ્ય આરોપી મોહસીન સદીક મોલાણીના વોલેટમાં થયેલા વ્યવહારોની તપાસમાં અન્ય આરોપીઓ સાથેનું જોડાણ સામે આવ્યું. આ ટોળકી મોનેરો (Monero) જેવી અનામી ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેસ અટકાવતી હતી. તપાસમાં ખુલાસો થયો કે આ નેટવર્ક ઇઝરાયલના NBCTF દ્વારા ફ્રીઝ કરાયેલા વોલેટ્સ, હમાસ, યમનના અંસાર અલ્લાહ (હુથિ), ઇરાનના IRGC-QF અને અન્ય પ્રતિબંધિત સંગઠનો સાથે સંકળાયેલું છે.

મોહસીન મોલાણીએ પૂછપરછમાં કબૂલ કર્યું છે કે 2023થી બ્રિટનમાં મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સનો કારોબાર ચલાવવામાં આવતો હતો. આ કામમાં મોહમ્મદઝુબેર પોપટિયા અને અન્યોની સંડોવણી હતી. એક આરોપી સલમાન ગુલામઅલી અન્સારી વર્તમાનમાં બ્રિટનની જેલમાં છે, તેમ છતાં તે નેટવર્ક ચલાવતો હોવાના પુરાવા મળ્યા છે.

આરોપીઓ અને વ્યવહારોની વિગત

તમામ આરોપીઓના વોલેટમાં કુલ અમેરિકી ડોલર 2 કરોડ 39 લાખથી વધુ (લગભગ 226.54 કરોડ રૂપિયા)ના વ્યવહારો થયા હતા. મુખ્ય આરોપીઓમાં સમાવેશ થાય છે:

૧. મોહસીન સદીક મોલાણી (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 670,549.

૨. મોહંમદઝુબેર મોહંમદહુસેન પોપટિયા (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 4,879,387.

3. ઝીશાન સિરાજ મોતીવાલા (મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર): કુલ વ્યવહારો US $ 2,355,393.

૪. ચિસ્તી ફૈઝઅહમદ નસ્સરુદ્દિન (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 1,944,360.

૫. શાહયા સરખાન શાહનઝરખાન પઠાણ (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 951,150.

૬. નાવેદ અયુબખાન પઠાણ (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 3,833,461.

૭. લવપ્રીત દર્શનસિંહ (કરનાલ, હરિયાણા): કુલ વ્યવહારો US $ 598,768.

૮. પઠાણ એજાઝ અસલમખાન (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US$ 1,143,677.

૯. મોહમ્મદઝૈદ અબ્દુલકાદરભાઈ સિદ્દી (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 7,520,534.

૧૦. તળાજા (ભાવનગર) ના ક્રિપ્ટો વોલેટ: કુલ વ્યવહારો US $ 65,101.

કબ્જે કરેલો મુદ્દામાલ

પોલીસે 13 મોબાઈલ ફોન, 1 લેપટોપ, 1 ટેબ્લેટ અને રૂ. 1,25,500 રોકડ રકમ કબ્જે કરી છે.

કાયદાકીય કાર્યવાહી

આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 111(2)(બી), 153, 61 તથા આઈટી એક્ટની કલમ 66(સી) અને 66(ડી) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત ઘણા આરોપીઓના ભૂતકાળમાં પણ સાયબર ફ્રોડ, છેતરપિંડી અને અન્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓના કેસ નોંધાયેલા છે.આ કાર્યવાહી સાયબર ક્રાઇમ અને આતંકવાદી ફંડિંગ સામે ગુજરાત પોલીસની સઘન અને તકનીકી રીતે મજબૂત તપાસનું ઉદાહરણ છે. તપાસ હજુ ચાલુ છે અને વધુ આરોપીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણોનો પર્દાફાશ થવાની સંભાવના છે.

