સુરેન્દ્રનગરના થાન-તરણેતર રોડ પર ફરી વળ્યું તંત્રનું બુલડોઝર, 260 ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરાયા
231 કૉમર્શિયલ, 17 રહેણાંક મકાન ઉપરાંત હોસ્પિટલને તોડી પાડવામાં આવ્યા
Published : January 22, 2026 at 12:11 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં સરકારી જમીન ઉપર કરવામાં આવેલા બાંધકામો તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે જિલ્લાના ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા ચોટીલા તળેટી અને મંદિરની આજુબાજુમાં કરવામાં આવેલા ડિમોલિશન બાદ હવે થાનગઢથી તરણેતર રોડ સુધી સરકારી જમીન ઉપર કરવામાં આવેલા બાંધકામો અને ગેરકાયદેસર બનાવવામાં આવેલી મિલકતો તોડી પાડવાની કામગીરી આજથી શરૂ કરવામાં આવી છે.
થાન તરણેતર રોડ ઉપર 260 જેટલા એકમોને નોટિસો આપવામાં આવી હતી તે છતાં પણ સરકારી જમીન ઉપર બનાવવામાં આવેલા બાંધકામો હટાવવામાં ન આવ્યા હતા અંતે ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીની ટીમ તેમજ મુળી મામલતદાર સહિતની ટીમો દ્વારા આજે દબાણો હટાવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
થાનગઢમાં આવેલ સૂર્યા ચોકથી સોનગઢ સુધી સરકારી જમીનમાં અનેક ગેરકાયદેસર પાકા બાંધકામો કરી દબાણો કરવામાં આવેલ છે. જે દબાણો દૂર કરવા દબાણકર્તાને મામલતદાર થાનગઢ દ્વારા 6 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ નોટિસ આપવામાં આવેલી હતી, તેમ છતાં દબાણકર્તાઓ દ્વારા દબાણ દૂર ન કરતા આજે ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
થાનગઢ ખાતે આવેલ સૂર્યા ચોક થી તરણેતર જવાના રસ્તાની બંને બાજુએ આવેલી સરકારી સર્વે નંબર 79, 81, 89 તથા 349 પર પાકું બાંધકામ કરી 231 કોમર્શિયલ હેતુ સબબની દુકાનો, સાત સેનેટરી વેરના કારખાનાઓ, દુકાનો બનાવેલી હતી તેના પર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે.
આશાપુરા હોસ્પિટલ પર પણ ફર્યું બુલડોઝર
દબાણ હટાવતા સમયે સરકારી જમીન ઉપર ગેરકાયદે હોસ્પિટલ પર બનાવી નાખવામાં આવી હોવાનું સામે આવતા, આશાપુરા હોસ્પિટલ પણ તોડી પાડવામાં આવી અને હોસ્પિટલના ડોક્ટર સામે પણ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 17 જેટલા રહેણાંક મકાનો સહિત કુલ મળીને કુલ 260 જેટલા ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલી રહી છે.
પ્રાંત અધિકારી હરેશ મકવાણાના જણાવ્યા અનુસાર આ મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવતા અહીં કોમર્શિયલ તથા રહેણાંક હેતુ સબબ ઉપયોગ કરનાર ઇસમો પાસેથી દબાણદાર દ્વારા ભાડું ઉઘરાવતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જે ધ્યાને આવેલ ઇસમો વિરુદ્ધ આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત થાનગઢ નગરપાલિકાને અડીને આવેલ થાનગઢ,અમરાપર તથા સોનગઢ ગામની સરકારી જમીન કે જેના પર દબાણદારો દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી કબજો કરી કોમર્શિયલ ધંધાઓ કરી વળતર મેળવતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. દબાણ કરવામાં આવેલ સરકારી જમીનની બજાર કિંમત 200 કરોડથી વધુ પણ વધુ હોવાની માહિતી મળી છે. આ સરકારી જમીનને ખુલ્લી કરવામાં આવી છે, તેના પર ટૂંક સમયમાં તાર ફેન્સિંગ કરવા તેમજ જમીન ની જાળવણી કરવા અર્થે વિગતવાર કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવશે.
દબાણ કરનારાઓની યાદી
1. ભરતભાઈ અનકભાઇ કરપડા
2. કુલદીપભાઈ ભરતભાઈ કરપડા
3. કાનભા છેલભાઈ ભગત
4. આલકુભાઇ કાથડભાઇ ભગત
5. ચાપરાજભાઈ વસ્તુભાઈ જળુ
6. અનકભાઈ દાદભાઈ ખાચર
7. ડો. મેરૂભાઈ વેલાભાઈ કુમારખાણિયા
8. પ્રદ્યુમનસિંહ એચ ચુડાસમા
9. ભાભલુભાઈ અનકભાઈ જળુ
10. વિપુલભાઈ પરસોત્તમભાઈ
11. ભગાભાઈ ભાવાજીભાઈ
12. ઉમેદભાઈ એભલભાઈ ધાધલ
13. કૃણાલભાઈ હરેશભાઈ કડીવાળા
14. જીતેન્દ્રભાઈ વાઘાભાઈ રંગપરા
15. નરેન્દ્રભાઈ કાનજીભાઈ પરમાર
16. વિજયભાઈ છગનભાઈ સારદિયા
17. ખોડાભાઈ ઠાકરશીભાઈ મેણીયા
18. કિરણભાઈ અનિલભાઈ મૂળિયા
19. રાજેન્દ્રભાઈ દેવાયતભાઈ જળુ
20. શિવમ સીરામીક
21. સામતભાઈ પોલાભાઈ
22. રાજુભાઈ ભગત
23. યોગેશભાઈ ભવનભાઈ સવાડીયા
24. મંગળુભાઈ બાબભાઈ ખાચર
25. શાંતુભાઇ દેવાતભાઈ જળું
26. ધનજીભાઈ અરજણભાઈ રંગપરા
27. રમેશભાઈ વામાભાઈ વનાળીયા