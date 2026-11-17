દિલજીત દોસાંઝ ગીર સફારીની મુલાકાતે, જંગલમાં ફરતી સિંહણને કેમેરામાં કેદ કરી
પંજાબી ગાયક અને અભિનેતા દિલજીત દોસાંઝે પોતાના વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાંથી બ્રેક લઇને ગીર નેશનલ પાર્કમાં વાઇલ્ડલાઇફ સફારીની મજા માણી હતી.
By ANI
Published : November 17, 2026 at 4:18 PM IST
જૂનાગઢ: પંજાબી ગાયક અને અભિનેતા દિલજીત દોસાંઝે પોતાના વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાંથી બ્રેક લઇને ગીર નેશનલ પાર્કમાં વાઇલ્ડલાઇફ સફારીની મજા માણી હતી. પ્રકૃતિ વચ્ચે, આ ગાયક અને અભિનેતાને જંગલ ફરવા અને વન્યજીવોની સુંદરતાને નજીકથી જોવાની તક મળી હતી.
દિલજીત દોસાંઝે માણી ગીર સફારીની મજા
અભિનેતા ઇંસ્ટાગ્રામ પર પોતાના જંગલના અનુભવને શેર કર્યો છે. તસવીરો અને વીડિયોમાં, દિલજીત સફારીના કપડામાં જોવા મળી રહ્યો છે- તેને ફ્રૌઝી પ્રિન્ટવાળા કપડા અને ભૂરા રંગની યૂટિલિટી વેસ્ટ પહેરેલી છે અને આસપાસના જંગલને જોવા માટે તેના હાથમાં દૂરબીન છે. જંગલની પ્રાકૃતિક સુંદરતાને જોતા તેનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. દિલજીત દોસાંઝની જંગલ સફારી દરમિયાન એક સિંહણ જંગલના રસ્તા પરથી પસાર થતી જોવા મળી હતી. આ ક્ષણને દિલજીતે પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી હતી.
ભારતના વન્યજીવ ક્ષેત્રમાં ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. તે એશિયન સિંહના કુદરતી નિવાસસ્થાન તરીકે વૈશ્વિક સ્તરે જાણીતું છે અને અહીંની સમૃદ્ધ જૈવવિવિધતાનો અનુભવ કરવા દેશ-વિદેશમાંથી પ્રવાસીઓ આવે છે.
ઇન્દોરના કાર્યક્રમમાં થયો હતો વિવાદ
તાજેતરમાં, ઇન્દોરમાં યોજાયેલા તેમના 'ઓરા ઇન્ડિયા ટૂર' (Aura India Tour) કોન્સર્ટ દરમિયાન, દિલજીતે સ્વર્ગસ્થ કવિ રાહત ઇન્દોરીની એક ગઝલની પ્રખ્યાત પંક્તિઓ સંભળાવી હતી. સ્થાનિક સત્તાવાળાઓએ તેમને દારુ અને હથિયારોનો ઉલ્લેખ ધરાવતા ચાર ગીતો ગાવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, જેના પગલે તેમણે આ પંક્તિઓ રજૂ કરી હતી. આ પ્રતિબંધ એટલા માટે લાદવામાં આવ્યો કારણ કે કોન્સર્ટમાં એવા ગીતો ન ગવાય જેની બાળકો પર નકારાત્મક અસર પડી શકે. દિલજીતે આ દરમિયાન રાહત ઇન્દોરીની કેટલીક પંક્તિઓ રજૂ કરી હતી.
"હમારે મુહ સે જો નિકલે વહી સદાકત હૈ, હમારે મુહ મેં તુમ્હારી ઝુબાન થોડી હૈ; અગર ખિલાફ હૈં તો હોને દો, જાન થોડી હૈ; સભી કા ખૂન હૈ શામિલ યહાં કી મિટ્ટી મેં, કિસી કે બાપ કા હિન્દુસ્તાન થોડી હૈ।"
બાળ સુરક્ષા સત્તાવાળાઓએ 'પટિયાલા પેગ', 'કેસ' અને 'જટ ઉઠે ફાયર કરદા' જેવા ચાર ગીતો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કર્યા બાદ આ પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, સત્તાવાળાઓએ આયોજકોને આ ગીતો લાઈવ પર્ફોર્મન્સમાં સામેલ ન કરવા જણાવ્યું હતું, કારણ કે તેમને બાળકો પર તેની સંભવિત અસર થવાની ચિંતા હતી.
દિલજીતના કાર્યક્રમને મળી હતી ધમકી
દિલજીતના ઇન્દોર કોન્સર્ટ પહેલાં, મધ્ય પ્રદેશ હાઇકોર્ટની ગ્વાલિયર બેન્ચને પણ તેમના સત્તાવાર ઇમેલ એડ્રેસ પર એક ધમકીભર્યો ઇમેલ મળ્યો હતો. આ ઇમેલ મળ્યા બાદ કોર્ટ પરિસરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવી દેવામાં આવી હતી. 30 ઓક્ટોબરે, દિલ્હીના જવાહરલાલ નેહરૂ સ્ટેડિયમમાં આયોજિત હાઉસફુલ શો સાથે દિલજીતે તેના 'ઓરા ટૂર' (Aura Tour)ના ભારતીય તબક્કાની શરૂઆત કરી હતી. દિલજીત દોસાંઝનો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 21 નવેમ્બરે કાર્યક્રમ યોજાશે.
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