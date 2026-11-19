દિલજીત દોસાંઝે માણી કાઠિયાવાડી ભોજનની મજા, ગિરનાર પર માતાજીના દર્શન કરીને કહ્યું- જય માતાજી, જય ગિરનારી
અમદાવાદમાં પોતાના આગામી કોન્સર્ટ પહેલા જાણીતા પંજાબી સિંગર દિલજીત દોસાંઝ પણ કાઠિયાવાડની મહેમાનગતિ અને આગતા સ્વાગતા માણી રહ્યા છે.
Published : November 19, 2026 at 8:33 AM IST
જુનાગઢ: "કાઠિયાવાડમાં કોક દી તું ભૂલો પડ ભગવાન", ગુજરાત અને એમાં પણ કાઠિયાવાડની મહેમાનગતિથી કોઈ અજાણ નથી. ત્યારે અમદાવાદમાં પોતાના આગામી કોન્સર્ટ પહેલા જાણીતા પંજાબી સિંગર દિલજીત દોસાંઝ પણ કાઠિયાવાડની મહેમાનગતિ અને આગતા સ્વાગતા માણી રહ્યા છે. જુનાગઢ અને ખાસ કરીને ગિરનાર તથા સાસણગીરની મુલાકાતના ઘણા બધા ફોટો-વીડિયો તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર મૂક્યા છે. જેમાં તેઓ ક્યારેક જંગલ સફારી તો ક્યારેક ગિરનાર પર દેખાય છે.
આ બધા વચ્ચે દિલજીત દોસાંજે પોતાના સૌરાષ્ટ્રની મુલાકાતના કેટલાક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યા છે. એક વીડિયોમાં સિંગર કાઠિયાવાડી થાળીની મોજ માણતા દેખાય છે. થાળીમાં પરોસાયેલા કાઠિયવાડી વ્યંજનોનો સ્વાદ માણતા સિંગરે તેના વખાણ પણ કર્યા છે. તો સૌરાષ્ટ્રના સંગીતની પણ મજા માણી હતી.
તો અન્ય એક વીડિયોમાં સિંગર રોપ-વે દ્વારા ગિરનાર પર જતા દેખાય છે. તેણે ગિરનાર પર જઈને મા અંબાના ચરણોમાં શિશ ઝુકાવીને 'જય માતાજી, જય ગિરનારી' કહ્યું હતું. ગિરનાર પરથી દેખાતો તળેટીનો નજારો પણ પોસ્ટ કર્યો હતો. અને સીડી ચડીને ગિરનાર પર ચડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા દેખાય છે પરંતુ આમ ન કરી શકવા બદલ અફસોસ પણ વ્યક્ત કરે છે.
દિલજીત દોસાંઝે માણી ગીર સફારીની મજા
આ પહેલા અભિનેતા ઇંસ્ટાગ્રામ પર પોતાના જંગલના અનુભવને શેર કર્યો છે. તસવીરો અને વીડિયોમાં, દિલજીત સફારીના કપડામાં જોવા મળી રહ્યો છે- તેને ફ્રૌઝી પ્રિન્ટવાળા કપડા અને ભૂરા રંગની યૂટિલિટી વેસ્ટ પહેરેલી છે અને આસપાસના જંગલને જોવા માટે તેના હાથમાં દૂરબીન છે. જંગલની પ્રાકૃતિક સુંદરતાને જોતા તેનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. દિલજીત દોસાંઝની જંગલ સફારી દરમિયાન એક સિંહણ જંગલના રસ્તા પરથી પસાર થતી જોવા મળી હતી. આ ક્ષણને દિલજીતે પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી હતી.
ભારતના વન્યજીવ ક્ષેત્રમાં ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. તે એશિયન સિંહના કુદરતી નિવાસસ્થાન તરીકે વૈશ્વિક સ્તરે જાણીતું છે અને અહીંની સમૃદ્ધ જૈવવિવિધતાનો અનુભવ કરવા દેશ-વિદેશમાંથી પ્રવાસીઓ આવે છે.
આ પણ વાંચો: