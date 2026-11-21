અમદાવાદમાં દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટનો ક્રેઝ: પૌમિલ ખત્રીએ 15 દિવસમાં તૈયાર કર્યું ખાસ પેઇન્ટિંગ, દિલજીત સુધી પહોંચાડવાની આશા
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પંજાબી સિંગર અને અભિનેતા દિલજીત દોસાંઝનો ભારે ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : November 21, 2026 at 2:35 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: પંજાબી સુપરસ્ટાર દિલજીત દોસાંઝનું નામ પડે એટલે યુવા વર્ગમાં એક અલગ જ ઉત્સાહ જોવા મળે છે. હાલમાં જ્યારે દિલજીત દોસાંઝ અમદાવાદના મહેમાન બન્યા છે અને શહેરને પંજાબી રંગે રંગી રહ્યા છે, ત્યારે તેમના એક ડાય હાર્ડ ફેનની અનોખી જીદ અને કલા પ્રેમ ચર્ચામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના પૌમિલ ખત્રી નામના યુવાને દિલજીત માટે ખાસ કેનવાસ પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું છે, જેને તે કોઈપણ ભોગે પોતાના ફેવરિટ સ્ટાર સુધી પહોંચાડવા માંગે છે.
15 દિવસની મહેનત અને મલ્ટી કલર આર્ટ વર્ક
આ પેઇન્ટિંગની ખાસિયત એ છે કે પૌમિલે તેને કેનવાસ પર મલ્ટી કલરના ઉપયોગથી તૈયાર કર્યું છે. આ આર્ટવર્કને પૂર્ણ કરવા માટે તેને 15 દિવસ જેટલો લાંબો સમય લાગ્યો હતો. આ પેઇન્ટિંગનું સૌથી મોટું આકર્ષણ દિલજીતની પાઘડી છે, જેને અસલી કાપડનો ઉપયોગ કરીને 3D ઇફેક્ટ આપવામાં આવી છે. કલાનું આ એક અદભુત અને ઉત્તમ ઉદાહરણ છે, જે દર્શાવે છે કે કલાકારની દિલજીત પ્રત્યેની દીવાનગી કયા સ્તરની છે.
2024નું અધૂરું સ્વપ્ન
આ કહાની માત્ર એક પેઇન્ટિંગની નથી, પણ એક ફેનની બે વર્ષની આશાની છે. વર્ષ 2024માં જ્યારે દિલજીત દોસાંઝ અમદાવાદ આવ્યા હતા, ત્યારે પણ પૌમિલે આ પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું હતું. તે સમયે તેણે દિલજીતની હોટલની બહાર કલાકો સુધી રાહ જોઈ હતી, પરંતુ સુરક્ષા અને અન્ય કારણોસર તે પોતાના આઇડોલને પેઇન્ટિંગ આપી શક્યો નહોતો.આજે જ્યારે 2026 માં દિલજીત ફરીવાર અમદાવાદના કોન્સર્ટ માટે આવ્યા છે, ત્યારે પૌમિલ ફરી એકવાર એ જ જોશ અને આશા સાથે પોતાનું આ કલાત્મક પેઇન્ટિંગ લઈને ઊભો છે. ઈટીવી ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં પૌમિલે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, દિલજીત દોસાંઝ કમસે કમ એકવાર આ પેઇન્ટિંગ સ્વીકારે અને તેમની મહેનત રંગ લાવે તેવી તેની હાર્દિક અપેક્ષા છે.
દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટમાં હજારો ફેન્સ ડાન્સ કરી રહ્યા છે અને મસ્તી કરી રહ્યા છે, ત્યારે પૌમિલ ખત્રીનો આ અનોખો પ્રયાસ સાબિત કરે છે કે સાચા ફેન્સ પોતાના કલાકાર માટે કઈ હદ સુધી જઈ શકે છે. હવે જોવું એ રહે છે કે પૌમિલની આ મહેનત અને પ્રેમ દિલજીત દોસાંઝ સુધી પહોંચી શકે છે કે નહીં.
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