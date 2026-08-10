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જામનગર: ધ્રોલમાં મોટો ખતરો ટળ્યો, પ્રખ્યાત ભૂચરમોરી નજીક જર્જરિત પાણીની ટાંકી ગણતરીની મિનિટોમાં ધરાશાયી

ધ્રોલમાં ગણતરીની મિનિટોમાં જ તંત્ર દ્વારા આ પાણીની ટાંકીને ધરાશાયી કરવામાં આવી હતી. જર્જરિત ટાંકી ધરાશાયી થતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

ધ્રોલમાં જર્જરિત પાણીની ટાંકી ધરાશાયી
ધ્રોલમાં જર્જરિત પાણીની ટાંકી ધરાશાયી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 5:31 PM IST

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જામનગર: જામનગરના ધ્રોલમાં જર્જરિત થઇ ગયેલા પાણીના ટાંકાને તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. ગણતરીની મિનિટોમાં જ તંત્ર દ્વારા આ પાણીની ટાંકીને ધરાશાયી કરવામાં આવી હતી. જર્જરિત ટાંકી ધરાશાયી થતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

જર્જરિત પાણીની ટાંકી ધરાશાયી

ધ્રોલમાં પ્રખ્યાત ભૂચરમોરી રણભૂમિ ક્ષેત્ર નજીક મોટો અકસ્માત સર્જાય તે પહેલાં જ નગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા સમયસર પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. લાંબા સમયથી બિનઉપયોગી અને અત્યંત જર્જરિત ઉભેલા પાણીના ટાંકાને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સલામત રીતે ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે. આ જોખમી બાંધકામ દૂર થતાં સ્થાનિક રહીશો અને માર્ગ પરથી પસાર થતાં રાહદારીઓએ મોટી રાહત અનુભવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, આ પાણીનો ટાંકો દાયકાઓ જૂનો હતો અને સમય વિતવાની સાથે તેની સિમેન્ટ, સ્લેબ તેમજ સપોર્ટ આપતા પિલરો સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. ટાંકો અત્યંત ભયજનક સ્થિતિમાં હોવાથી તે ગમે તે ક્ષણે ધરાશાયી થાય તેમ હતો. ભૂચરમોરી રણભૂમિ નજીકના મુખ્ય માર્ગ પરથી દરરોજ અનેક વાહનચાલકો અને પદયાત્રીઓની અવરજવર રહેતી હોવાથી અહીં દર સમયે કોઈ મોટી જાનહાનિ કે અકસ્માત સર્જાવાનો ભય સતત તોળાતો રહેતો હતો. આ અંગે સ્થાનિકો દ્વારા પણ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી.

ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચિતમાં ધ્રોલ નગર પાલિકાના ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે, લોકોની સુરક્ષા અને માર્ગ સલામતીને પ્રાધાન્ય આપીને ધ્રોલ નગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે, સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને તંત્રની એક ખાસ ટેકનિકલ અને સુરક્ષા ટુકડી સ્થળ પર મોકલવામાં આવી હતી. સ્થળ પર જરૂરી કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂરી કરીને તેમજ આસપાસના વિસ્તારને કોર્ડન કરી સુરક્ષા ઘેરો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ અનુભવી ટીમ દ્વારા કોઈ પણ જાતના નુકસાન વગર આ ટાંકાને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક પાડી નાખવામાં આવ્યો હતો.

તંત્ર દ્વારા સમયસર હાથ ધરાયેલી આ સરસ કામગીરીને કારણે માર્ગ પર તોળાતો એક મોટો ખતરો કાયમ માટે ટળી ગયો છે. જોખમી બાંધકામ દૂર થતાં આસપાસના રહીશો, વેપારીઓ અને ત્યાંથી પસાર થતા વાહનચાલકોએ તંત્રની ત્વરિત અને જવાબદારીપૂર્વકની કામગીરીના મુક્ત મને વખાણ કર્યા છે.

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WATER TANK DEMOLISHED
DHROL WATER TANK DEMOLISHED
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DHROL WATER TANK DEMOLISHED

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