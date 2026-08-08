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નસવાડીની માથા જલધુણી ગામની શાળા જર્જરિત! આદિવાસી બાળકોનું ભવિષ્ય જોખમમાં

પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ, જર્જરિત મકાનો અને શિક્ષકોની લાપરવાહી વચ્ચે આદિવાસી વિસ્તારના બાળકોનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ધકેલાઇ રહ્યું છે.

નસવાડીની માથા જલધુણી ગામની શાળા જર્જરિત!
નસવાડીની માથા જલધુણી ગામની શાળા જર્જરિત! (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 12:12 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 12:25 PM IST

3 Min Read
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રાજેશ રાઠવા, છોટા ઉદેપુર: એક તરફ રાજ્ય સરકાર "સૌ ભણે, સૌ આગળ વધે"ના મોટા દાવાઓ સાથે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણના બણગા ફૂંકી રહી છે, તો બીજી તરફ આદિવાસી વિસ્તારોમાં પ્રાથમિક શિક્ષણની વાસ્તવિકતા આ દાવાઓની પોલ ખોલી રહી છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી તાલુકાના માથા જલધુણી ગામની પ્રાથમિક શાળાનું મકાન વર્ષો જૂનું અને અત્યંત જર્જરિત હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ માટે અસુરક્ષિત બની ગયું છે. જીવના જોખમે ભણતા આ માસૂમો હાલ પતરાના શેડ કે ગામના ખાનગી મકાનમાં અંધારા અને અસહ્ય ગરમી વચ્ચે અભ્યાસ કરવા મજબૂર બન્યા છે.

ETV Bharatની ટીમે જ્યારે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી ત્યારે વરવી વાસ્તવિકતા સામે આવી હતી, જ્યાં બાળકો સાથે શિક્ષક પણ પરસેવાથી રેબઝેબ જોવા મળ્યા હતા. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, બાળકોના ભણાવતા શિક્ષકને જ દેશ અને રાજ્યના પાયાના સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નોના સાચા જવાબ ખબર નહોતી! પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ, જર્જરિત મકાનો અને શિક્ષકોની લાપરવાહી વચ્ચે આદિવાસી વિસ્તારના બાળકોનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ધકેલાઇ રહ્યું છે.

નસવાડીની માથા જલધુણી ગામની શાળા જર્જરિત! (ETV Bharat Gujarat)

જર્જરિત મકાનથી બાળકોના જીવને જોખમ

બાળકોના જીવને જોખમ ન થાય તે માટે શિક્ષકો દ્વારા અગાઉ કામચલાઉ પતરાના શેડ હેઠળ અભ્યાસ કરાવવામાં આવતો હતો. જોકે, ચોમાસામાં ભારે વરસાદને કારણે તે વ્યવસ્થા પણ નિષ્ફળ જતા હાલ ગામના એક વ્યક્તિના ખાનગી મકાનમાં બાળકોનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. ધોરણ 1થી 5ના 21 વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ખાનગી મકાનમાં અભ્યાસ કરવા મજબૂર બન્યા છે. અહીં પણ વીજળી, પુરતો પ્રકાશ અને અન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓનો અભાવ જોવા મળે છે. અંધારા અને ગરમી વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા મજબૂર છે.

ETV ભારતની ટીમે જ્યારે શાળાની સ્થળ મુલાકાત લીધી ત્યારે બાળકો અને શિક્ષક પરસેવાથી રેબઝેબ હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા. ધોરણ 1થી 5 સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને એક જ રૂમમાં ભણાવતા હતા. શિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ વિદ્યાર્થીઓને 1થી 100 સુધીના અંક શીખવી રહ્યા છે.

Etv Bharatના પ્રતિનિધિ દ્વારા શિક્ષકોને સામાન્ય જ્ઞાન સંબંધિત કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા તો તેઓ અનેક સવાલોના જવાબ આપી શક્યા નહતા.

ETV ભારતના પ્રતિનિધિ સામે શિક્ષકના જવાબ

  1. દેશના રાષ્ટ્રપતિ કોણ? કોઈ જવાબ નહીં
  2. ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ- કોઈ જવાબ નહીં
  3. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોણ ?- નીતિન પટેલ
  4. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કોણ - કોઈ જવાબ નહીં
  5. જિલ્લા કલેક્ટર કોણ- ગૌરી જૈન ( ગાર્ગી જૈનની જગ્યાએ)
  6. નસવાડી મામલતદાર કોણ - સિસોદિયા સાહેબ (સાચો જવાબ)
  7. છોટાઉદેપુરના સાંસદ કોણ? કોઇ જવાબ નહીં
  8. છોટાઉદેપુર જિલ્લા ના તાલુકા કેટલા - છ ખોટો જવાબ
  9. જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ કોણ? કોઈ જવાબ નહીં

ગામના વાલીઓએ નવી શાળા ઇમારતનું તાત્કાલિક નિર્માણ કરવાની તેમજ મંજૂર મહેકમ મુજબ બે શિક્ષકોની નિમણૂક કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. હાલમાં એકથી પાંચ ધોરણ સુધીની શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઓછી હોવા છતાં ડ્રોપઆઉટનું પ્રમાણ વધતું હોવાનું સ્થાનિકોનું કહેવું છે. એ ઉપરાંત શાળામાં રમતગમત માટે મેદાન નથી, પીવાના પાણીની પૂરતી વ્યવસ્થા નથી અને શૌચાલય જેવી આવશ્યક સુવિધાઓનો પણ અભાવ જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં આદિવાસી વિસ્તારના બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત અને સુરક્ષિત શિક્ષણ કેવી રીતે મળશે તે મોટો પ્રશ્ન બની રહ્યો છે.

આદિવાસી વિસ્તારોમાં હજુ પણ જર્જરિત શાળા મકાનો, શિક્ષકોની અછત અને મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવ જેવી સમસ્યાઓ યથાવત જોવા મળે છે. માથા જલધુણી ગામની આ શાળા માત્ર એક ગામની સમસ્યા નથી, પરંતુ સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારના પ્રાથમિક શિક્ષણની વાસ્તવિક સ્થિતિનું પ્રતિબિંબ છે.

હવે જોવાનું એ રહેશે કે સંબંધિત તંત્ર નવી શાળા ઇમારત, પૂરતા શિક્ષકો અને જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ક્યારે અસરકારક પગલાં ભરે છે. કારણ કે બાળકોને સુરક્ષિત અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવું માત્ર સરકારની જવાબદારી જ નહીં, પરંતુ તેમનો બંધારણીય અધિકાર પણ છે.

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Last Updated : August 8, 2026 at 12:25 PM IST

TAGGED:

SCHOOL INFRASTRUCTURE
DILAPIDATED SCHOOL
RURAL EDUCATION
NASWADI MATHA JALADHUNI SCHOOL

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