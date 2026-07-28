સુરેન્દ્રનગર મનપા બિલ્ડિંગમાં જર્જરિત હાલત: છતમાંથી પાણી ટપકે છે, તોડફોડ બાદ તિરાડો પડી
નવા માળ ઉમેરવા પહેલાં જ વર્તમાન બિલ્ડિંગ જર્જરિત થઈ ગઈ હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે.
Published : July 28, 2026 at 9:50 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની બિલ્ડિંગની છતમાંથી વરસાદના પાણીનું લીકેજ થઈ રહ્યું છે. બીજા માળના ધાબામાંથી પાણી ટપકતાં ઓફિસોમાં પણ પાણી ઘૂસી રહ્યું છે, જેના કારણે અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને ડોલ મૂકીને કામ કરવું પડી રહ્યું છે.
વધુ ચિંતાની વાત એ છે કે, મહાનગરપાલિકા આ જ બિલ્ડિંગ પર બે વધારાના માળ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરી ચૂકી છે. આ પ્રોજેક્ટ માટે ત્રણ કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. જો કે, નવા માળ ઉમેરવા પહેલાં જ વર્તમાન બિલ્ડિંગ જર્જરિત થઈ ગઈ હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે.
બિલ્ડિંગની દિવાલોમાં ભેજ, તિરાડો અને લીકેજ
બીજા માળની છતમાંથી પાણી ટપકી રહ્યું છે. દિવાલોમાં પાણીનો ભેજ ફેલાઈ ગયો છે અને અનેક જગ્યાએ તિરાડો પડી ગઈ છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર સુધી પાણી ટપકી રહ્યું છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણીનો ભરાવો પણ થઈ રહ્યો છે.
કર્મચારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બિલ્ડિંગમાં તોડફોડ કરીને ઉપરના માળ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી ત્યારે જ સ્લેબ અને બીમ તૂટી ગયા હતા. આ કારણે બિલ્ડિંગની મજબૂતી ઘટી ગઈ છે. હાલમાં ત્રીજા માળનું કામ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ બીજા માળમાં જ પાણી લીક થઈ રહ્યું છે અને એક દિવાલ સંપૂર્ણપણે ભેજથી ભરાઈ ગઈ છે. કોઈપણ સમયે દિવાલ પડી શકે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
ચેરમેનો માટે નવા માળ, પરંતુ સલામતીની ચિંતા
મહાનગરપાલિકાની નવી બોડી બન્યા બાદ અલગ-अલગ 12 કમિટીઓના ચેરમેનોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ ચેરમેનોને બેસાડવા માટે જ બે વધારાના માળ બનાવવાનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ વર્તમાન બિલ્ડિંગ જ વધારાના બે માળનું વજન ખમી શકશે કે નહીં તે અંગે સવાલો ઊભા થયા છે.
નાગરિકો અને કર્મચારીઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે, ઉપરના માળનું કામ આગળ વધારતા પહેલાં એન્જિનિયરો દ્વારા વિસ્તૃત સર્વે અને સ્ટ્રક્ચરલ ટેસ્ટિંગ કરાવવું જોઈએ. ત્યાર બાદ જ આગળની કામગીરી કરવામાં આવે.
હાલમાં બિલ્ડિંગની અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ લીકેજ અને જર્જરિત હાલત જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની વ્યવસ્થા પર સવાલો ઊભા થયા છે.