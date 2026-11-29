સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રથમ વખત ડિજિટલ પ્રોપર્ટી સર્વે શરૂ, 1.14 લાખ મકાનોનું થશે મેપિંગ
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રથમ વખત શહેરમાં ડિજિટલ પ્રોપર્ટી સર્વે શરૂ, શહેરનો સચોટ GIS ડેટા તૈયાર કરવો એ આ સર્વેનો મુખ્ય હેતુ છે.
Published : November 29, 2026 at 4:13 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રથમ વખત સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં આવેલી પ્રોપર્ટીનો ડિજિટલ સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. શહેરી વિસ્તારમાં અલગ અલગ 50થી વધુ ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી છે. સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા શહેરી વિસ્તારમાં 1.14 લાખ જેટલા મકાનો આવેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
તમામ મકાન ધારકો વચ્ચે ટીમો જશે અને ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારના ફોટોગ્રાફ ખેંચવામાં આવશે અને તેમને મળતી સુવિધા અને એક આખો નકશો મેપિંગ સહિતનો તૈયાર કરવામાં આવશે. આજથી આ સર્વેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ત્યારે શહેરમાં પ્રથમ વખત ડિજિટલ પ્રોપર્ટીનો સર્વે શરૂ થતા શહેરીજનોએ પણ ટીમોને રિસ્પોન્સ આપ્યો છે.
"સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં અલગ અલગ પ્રકારની સુવિધાઓ અને ડિજિટલ સર્વેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 50થી વધુ ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી છે. આ સર્વે કામગીરી દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિ ઘરે આવે તો તેની પાસે ફરજિયાત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આપવામાં આવેલું આઈકાર્ડ ચકાસવું અને ત્યાર પછી જે પૂછપરછ કરે તેની સાચી માહિતી આપવી. શહેરમાં આગામી સમયમાં વિકાસલક્ષી રોડ મેપ તૈયાર કરવા માટે આ મહત્વકાંક્ષી સર્વે છે, ત્યારે આ ટીમને સહયોગ આપવો." - પારસ મકવાણા, ડેપ્યુટી કમિશ્નર, સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા
પ્રથમ દિવસે 4 હજારથી વધુ મિલકતોનો સર્વે
પ્રોપર્ટી સર્વે શરૂ થતા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓને પણ આ ટીમોમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. 50 જેટલા અધિકૃત સરવૈયરોની ટીમ વિવિધ વિસ્તારોમાં સ્થળ પર જઈ મિલકતની ચકાસણી તેમજ ફોટોગ્રાફ ખેંચી રહી છે. ત્યારે પ્રથમ દિવસે સુરેન્દ્રનગર શહેરની 4 હજારથી વધુ મિલકતોની સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કામગીરી નિયમિત રીતે ચાલુ રહેશે.
સર્વેનો મુખ્ય હેતુ શહેરનો સચોટ GIS ડેટા તૈયાર કરવાનો છે, જે ભવિષ્યમાં રસ્તા, પાણી, ગટર અને સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવી જાહેર સુવિધાઓના વ્યવસ્થિત આયોજન તેમજ વિકાસ કાર્યોમાં ખૂબ ઉપયોગી થશે.
મહાનગરપાલિકાએ નગરજનોને અપીલ કરી છે કે સર્વે માટે આવતા અધિકૃત સરવૈયરોને રિસ્પોન્સ આપવો અને ઓળખકાર્ડની ચકાસણી તેમજ મિલકત અંગેની સાચી વિગતો અને સહયોગ આપવો.
સર્વે વિનામૂલ્યે, કોઈને પૈસા ન આપવા તંત્રની સ્પષ્ટતા
ખાસ કરીને તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે પ્રોપર્ટીનો સર્વે વિનામૂલ્યે કરવામાં આવી રહ્યો છે, એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ ચૂકવવો નહીં. સર્વેના નામે કોઈ પણ વ્યક્તિ પૈસા કે ફીની માંગણી કરે તો ચૂકવવા નહીં અને જો કોઈ એવું લાગે કે છેતરપિંડી થાય છે તો મહાનગરપાલિકાની ટીમનો સંપર્ક કરવા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.
ટીમો કઈ વિગતો માંગશે?
સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં 1.14 લાખ જેટલા મકાનો આવેલા છે, તેનો સર્વે કરવા જતી ટીમો દ્વારા નીચેના પ્રકારની વિગતો માંગવામાં આવી રહી છે.
- બિલ્ડીંગ અને મકાનની ઇન્ફોર્મેશન
- ઘરમાં અને મકાનના પ્રોપર્ટી ટેક્સ નંબર
- હાઉસિંગ નંબર અને મકાન નંબરની વિગતો
- મકાન માલિકનું નામ અને ઘરના તમામ સભ્યોના નામો અને કુલ સંખ્યા
- મકાન માલિકનો મોબાઇલ નંબર, લોકેશન અને ઓનલાઇન ફોટોગ્રાફ્સ
- મકાનનો બાંધકામ એરીયા અને મકાનમાં રહેલી સુવિધા અંગેની તમામ પ્રકારની વિગતો
- લાઈટ બિલ, પ્રોપર્ટી કાર્ડ અથવા અન્ય ડોક્યુમેન્ટ જે ઉપલબ્ધ હોય તે પૈકી એક ડોક્યુમેન્ટનો ફોટોગ્રાફ
- તમામ વસ્તુ એપ્લિકેશનમાં ફોટા પાડીને અપલોડ કરવામાં આવી રહી છે
- સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા શહેરીજનોને શું સુવિધા આપવામાં આવે છે તેની વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે
સર્વે ત્રણ મહિના સુધી ચાલશે
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશ્નર પારસ મકવાણાએ જણાવ્યું છે કે બિલ્ડીંગ ઇન્ફોર્મેશન, ઘરના પ્રોપર્ટી ટેક્સ નંબર, મકાન માલિકનું નામ તેમજ અલગ અલગ પ્રકારના ડેટા મેચ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ સર્વે ત્રણ મહિના સુધી ચાલશે. ત્યારે આવતી ટીમોને સહયોગ આપવા મહાનગરપાલિકા દ્વારા નગરજનોને અપીલ કરવામાં આવી છે.
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