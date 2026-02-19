ETV Bharat / state

ગુજરાતના 1.25 લાખ વકીલો માટે ડિજિટલ ક્રાંતિ: 280+ બાર એસોસિએશન બનશે હાઈટેક, LegalGPT થી AI ડ્રાફ્ટિંગ સુધીની સુવિધા

280થી વધુ બાર એસોસિએશનોના આધુનિકીકરણ તથા ડિજિટલાઇઝેશન માટે ₹1.75 કરોડની વિશેષ ગ્રાન્ટ જાહેર કરવામાં આવી.

રાજ્યની 280થી વધુ બાર એસોસિએશન બનશે હાઈટેક
રાજ્યની 280થી વધુ બાર એસોસિએશન બનશે હાઈટેક (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 19, 2026 at 12:18 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે વકીલ સમાજ માટે ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. રાજ્યના 1,25,000થી વધુ વકીલોને સીધો લાભ થાય તે માટે એડવોકેટ વેલ્ફેર ફંડમાં ₹5 કરોડની ફાળવણી અને રાજ્યભરની 280થી વધુ બાર એસોસિએશનોના આધુનિકીકરણ તથા ડિજિટલાઇઝેશન માટે ₹1.75 કરોડની વિશેષ ગ્રાન્ટ જાહેર કરવામાં આવી છે.

આ પહેલ પાછળ BJP લીગલ સેલ અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન જે.જે પટેલની સક્રિય રજૂઆત મહત્ત્વપૂર્ણ રહી છે. જે.જે પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ યોજના માત્ર ટેકનોલોજી અપગ્રેડ નથી, પરંતુ સમગ્ર વકીલ સમાજને ગ્લોબલ સ્ટાન્ડર્ડની ડિજિટલ સગવડો સાથે જોડવાનો દ્રઢ સંકલ્પ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ પારદર્શક અને તબક્કાવાર રીતે કરવામાં આવશે જેથી દરેક બાર એસોસિએશનને સમાન લાભ મળે.

યોજનાના અંતર્ગત દરેક બાર એસોસિએશનને હાઇ-લેવલ બેક ઓફિસ સોફ્ટવેર આપવામાં આવશે, જેના કારણે સભ્ય નોંધણી, ફી મેનેજમેન્ટ, દસ્તાવેજ સંભાળ અને આંતરિક વહીવટ વધુ વ્યવસ્થિત અને સુરક્ષિત બનશે. અત્યાર સુધી મેન્યુઅલ પ્રક્રિયામાં થતી મુશ્કેલીઓ અને વિલંબને ઘટાડીને સમગ્ર સિસ્ટમને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લાવવામાં આવશે.

દરેક એડવોકેટ સભ્ય માટે સમર્પિત મોબાઈલ એપ વિકસાવવામાં આવશે, જેમાં કેસ મેનેજમેન્ટ, ક્લાયન્ટ ડેટા મેનેજમેન્ટ, ઓનલાઇન પેમેન્ટ, નોટિસ એલર્ટ, હિયરીંગ અપડેટ્સ સહિત 100થી વધુ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. આ એપ દ્વારા વકીલો પોતાની પ્રેક્ટિસને વધુ સક્ષમ અને વ્યવસ્થિત રીતે સંભાળી શકશે.

ટેકનોલોજીના નવા યુગને ધ્યાનમાં રાખીને AI આધારિત સેવાઓ પણ ઉમેરવામાં આવશે. LegalGPT, AI ડ્રાફ્ટિંગ ટૂલ, કેસ સમરી જનરેશન અને ડોક્યુમેન્ટ ટ્રાન્સલેશન જેવી સુવિધાઓ વકીલોને ઝડપી અને ચોક્કસ કામગીરીમાં મદદરૂપ બનશે. ખાસ કરીને યુવા વકીલો માટે આ ટેકનોલોજી માર્ગદર્શક સાબિત થશે.

ડિજિટલ કનેક્ટિવિટીને મજબૂત બનાવવા માટે દરેક બાર એસોસિએશનને પોતાની સત્તાવાર વેબસાઇટ આપવામાં આવશે. સાથે જ સિનિયર વકીલો દ્વારા માર્ગદર્શન અને કાનૂની ચર્ચાઓ માટે ઈ-વિડિયો ચેનલ શરૂ કરવામાં આવશે, જે કાયદાકીય જ્ઞાનના વહેંચાણ માટે એક મજબૂત પ્લેટફોર્મ સાબિત થશે.

રાજ્યના કાયદા મંત્રી કૌશિક વેકરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારનો ઉદ્દેશ વકીલ સમાજને માત્ર આર્થિક સહાય પૂરતી મર્યાદિત રાખવાનો નથી, પરંતુ તેમને ટેકનોલોજીકલ રીતે સશક્ત બનાવી ન્યાય પ્રણાલીને વધુ ઝડપી અને પારદર્શક બનાવવાનો છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ પહેલથી ગુજરાતની ન્યાયિક વ્યવસ્થામાં ગુણાત્મક પરિવર્તન આવશે.

આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ અમલમાં આવ્યા પછી ગુજરાત દેશનું પ્રથમ એવું રાજ્ય બનશે જ્યાં રાજ્યવ્યાપી સ્તરે તમામ બાર એસોસિએશનોને એકીકૃત ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લાવવામાં આવશે. પરિણામે વકીલોની કાર્યક્ષમતા વધશે, સમય અને ખર્ચ બંનેમાં બચત થશે અને ન્યાય પ્રણાલી વધુ આધુનિક, સુગમ અને પારદર્શક બનશે.

