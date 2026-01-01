જૂનાગઢના 'ડિજિટલ ગુરૂ' બલદેવપરી: બે વખત રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા મળી ચુક્યુ છે સન્માન, Googleએ પણ કામગીરી બિરદાવી
જૂનાગઢની કાથરોટા માધ્યમિક શાળાના શિક્ષક બળદેવપરીને 'ડિજિટલ ગુરૂ પારિતોષિક' એનાયત કરવામાં આવશે.
Published : January 1, 2026 at 4:22 PM IST
જૂનાગઢ: ઓનલાઇન ક્લાસ ચલાવનારા 'સર' તો ઘણા છે. ડિજિટલ યુગમાં શિક્ષક યૂ ટ્યુબ અને એપ્સના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે જ્યાં તે ફિઝિક્સ, મેથ્સ, વિજ્ઞાન જેવા વિષયો પર વીડિયો બનાવે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાની તૈયારીમાં મદદ કરે છે. જૂનાગઢમાં આવા જ ગણિત-વિજ્ઞાનના શિક્ષક છે બળદેવપરી, જેમણે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને શિક્ષણને સરળ અને સુલભ બનાવ્યું છે. આ સેવા બદલ તેમણે અનેક એવોર્ડથી સમ્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા છે. જૂનાગઢની કાથરોટા માધ્યમિક શાળાના શિક્ષક બલદેવપરીને શિક્ષણ આપવાની કલાને ધ્યાનમાં રાખતા 5 જાન્યુઆરીએ રાજ્ય સરકારા દ્વારા ડિજિટલ ગુરૂ પારિતોષિક આપવામાં આવશે.
રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષકને મળશે વધુ એક એવોર્ડ
જૂનાગઢના કાથરોટા માધ્યમિક શાળામાં ગણિત-વિજ્ઞાન ભણાવતા શિક્ષક બલદેવપરી ગોસ્વામીને 5 જાન્યુઆરીના રોજ રાજ્યના શિક્ષણ પ્રધાનના હસ્તે ગાંધીનગરમાં ડિજિટલ ગુરૂ પારિતોષિક એનાયત કરવામાં આવશે. બલદેવપરીએ પોતાની વેબસાઇટ, યુ ટ્યુબ ચેનલ અને એપ્લિકેશન દ્વારા લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને નિ:શુલ્ક શૈક્ષણિક સંસાધનો પુરા પાડ્યા છે, જેના માટે તેમને રાષ્ટ્રપતિ અને વડાપ્રધાન તેમજ અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. બલદેવપરીને બે વખત રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવી ચુક્યા છે. શ્રેષ્ઠ શિક્ષક માટે નેશનલ એવોર્ડ (2018) અને નેશનલ ICT એવોર્ડ (2018) પ્રાપ્ત થયા છે.
કોરોના કાળમાં Googleએ પણ લીધી નોંધ
કોરોનાના સમયમાં સમગ્ર દેશની સાથે વિશ્વના મોટાભાગમાં શિક્ષણ કાર્ય ઓનલાઇન હતું ત્યારે લોકડાઉનના સમયમાં બલદેવપરીએ દિવસના 15 થી 18 કલાક કામ કરીને સમગ્ર 400થી વધારે ઓનલાઇન ક્લાસ કર્યા હતા જેની નોંધ Google સર્ચે પણ લીધી હતી. જૂનાગઢના આ શિક્ષકને Google દ્વારા ભારતના 35 પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિઓમાં સ્થાન મળ્યું હતું. બલદેવપરીની કામગીરીને બિરદાવવા Google ડૂડલ પર સ્ટોરી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.
"2011થી ડિજિટલ શિક્ષણ આપી રહ્યો છું. કોરોના કાળમાં તેની વધારે માંગ રહી હતી. શાળાઓ બંધ રહી હતી પણ શિક્ષણ ચાલું હતું. કોરોના કાળમાં 18-19 કલાક કામ કરી ધોરણ 6થી 10ના વીડિયો બનાવીને મુક્યા હતા તેને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. ગુગલે નોંધ લીધી હતી અને કોફી ટેબલ બુકમાં સ્થાન આપ્યું હતું." બલદેવપરી ગોસ્વામી, ડિજિટલ શિક્ષક
બલદેવપરીએ ડિજિટલ માધ્યમનો સતત ઉપયોગ કરી બાળકોને શિક્ષણ આપવાની અવનવી પદ્ધતિઓ પણ અમલમાં મુકી છે. જાણીતા ક્વિઝ ગેમ શો કોન બનેગા કરોડપતિ જેવા કન્સેપ્ટથી પણ તેઓ શાળામાં બાળકોને શિક્ષણ આપી રહ્યા છે.
શાળાની અનોખી એપ પણ કરી તૈયાર
જૂનાગઢની કાથરોટા માધ્યમિક શાળામાં નવ અને દસમા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્ય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવેલા ગણિત-વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી- સામાજિક વિજ્ઞાન અને ભાષાના તમામ પુસ્તકો બલદેવપરીએ બનાવેલી એપમાં જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી ઘરે જઇને પણ આ એપના માધ્યમથી પોતાનું અધૂરુ શિક્ષણ પૂર્ણ કરી શકે છે.
શાળાના બાળકોએ પોતાના અનુભવ વર્ણવ્યા
કાથરોટા માધ્યમિક શાળામાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ડિજિટલ માધ્યમથી આપવામાં આવતું શિક્ષણ સારૂ લાગી રહ્યું છે. અગાઉ ક્લાસરૂમ અને લેક્ચર પદ્ધતિથી શિક્ષણ બોરિંગ અને કંટાળાજનક બનતું હતું પરંતુ હવે આધુનિક અને ડિજિટલ માધ્યમના ઉપયોગથી શિક્ષણ જ્ઞાનની સાથે ગમ્મતનું એક માધ્યમ બની ગયું છે.
