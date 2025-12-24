ETV Bharat / state

દર મહિને ચાલનાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય/ખાસ સભાની હાલની કાર્યપધ્ધતીને પેપરલેસ કરી ડિજિટલ કરવા કરવામાં આવશે.

ડિજિટલ AMC બોર્ડ મિટિંગ: પેપરલેસ કામગીરી અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ગુજરાત રાજ્યનું પ્રથમ શહેર બનશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 3:52 PM IST

અમદાવાદ: સમગ્ર દેશ અત્યારે ડિજિટલ ઇન્ડિયા તરફ વળી રહ્યો છે ત્યારે ડિજિટલ ઇન્ડિયા અંતર્ગત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવશે. દર મહિને ચાલનાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય/ખાસ સભાની હાલની કાર્યપધ્ધતીને પેપરલેસ કરી ડિજિટલ કરવા કરવામાં આવશે.

શુ ફાયદો થશે?

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગદાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ડિજિટલ ઈન્ડિયાના અનુસંધાને પેપરલેસ કામગીરી અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ગુજરાત રાજ્યનું પ્રથમ શહેર બનશે. ધી જી.પી.એમ.સી. એકટ-૧૯૪૯ ની જોગવાઈ મુજબ દર મહિને ઓછામાં ઓછી એક બેઠક અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સામાન્ય માસિક સભાની બોલાવવાની જોગવાઈ છે. જે મુજબ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની દર મહિને એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત બજેટ માટે ખાસ સભાનું આયોજન થાય છે. બેઠક બોલવવાની હોય ત્યારે નિયમ મુજબ એજન્ડા અને નોટીસ કે જે સામાન્ય રીતે સભ્યોઓને તેઓના નિવાસ સ્થાને મોકલવામાં આવે છે. સભાના દિવસે તેની એક નકલ દરેક સભ્યના બેઠક સ્થાન પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. સભાના એજન્ડાની આશરે 500 નકલ તેમજ નોટિસની 300 જેટલી નકલ પ્રિન્ટીંગ કરવાનો આશરે ખર્ચ દર મહીને રૂપિયા 15000 થી 20,000 જેટલો ખર્ચ થાય છે તેમજ પોસ્ટનો ખર્ચ આશરે રૂપિયા 10,000 જેટલો થાય છે. સભાઓના એજન્ડા-નોટીસ વિગેરે પ્રિન્ટીંગ કરવાનો અંદાજીત વાર્ષિક 4 લાખથી વધુનો ખર્ચ થતો હોય છે. જે આજના ડિજિટલ સમયમાં આ પધ્ધતીમાં ખુબ મોટા પ્રમાણમાં નાણાકીય ખર્ચ થાય છે તેમજ બિનપર્યાવરણલક્ષી છે, જેમાં બદલાવ લાવવો જરૂરી છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજના અધ્યતન ટેકનોલોજીના સમયમાં જો આ નકલો દરેક સભ્યને ડિજિટલ સ્વરૂપે પૂરી પાડવામાં આવે તો દર માસે થતો આટલો મોટો ખર્ચનું ભારણ કાયમ માટે ઘટી જશે, તેમજ આટલી મોટી સંખ્યામાં પેપર બચવાથી પર્યાવરણને પણ બચાવી શકાય તે પણ ફાયદાકારક છે.

સામાન્ય/ખાસ સભા ડીજીટલ બનાવવાનુ આયોજનથી થતા લાભોની વિગતો નીચે મુજબ છે.

ખર્ચ બચત: પ્રિન્ટિંગ અને પોસ્ટેજના ખર્ચમાં 80-90% જેટલો ઘટાડો થઈ શકે છે. આ બચતને શહેરના વિકાસકાર્યોમાં વાપરી શકાય.

પર્યાવરણ સંરક્ષણ: કાગળના ઉપયોગમાં ઘટાડો થતાં હજારો વૃક્ષો બચી શકે અને કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઘટે. આ ગ્રીન ઇનિશિએટિવ તરીકે AMC ની પ્રતિષ્ઠા વધારશે.

કાર્યક્ષમતા વધારો: ત્વરિત એક્સેસથી કાઉન્સિલરો વધુ સારી તૈયારી કરી શકશે, જે સભાઓને વધુ ઉત્પાદક બનાવશે. વળી, ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ સરળતાથી સર્ચ અને આર્કાઇવ કરી શકાય.

ડિજિટલ ઇન્ડિયા સાથે તાલમેળ: આ પગલું ભારત સરકારના ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાનને સમર્થન આપશે અને અન્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સ માટે ઉદાહરણરૂપ બનશે.

દરેક સભાની નોટિસ સભ્યશ્રીઓને તેઓના રહેઠાણના સરનામે ટપાલથી મોકલવામાં આવે છે તેના બદલે ઈમેલ મારફત એજન્ડા/નોટિસ મોકલવું તેમજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વેબસાઈટ પર પ્રસિદ્ધ કરાશે તેમજ સભાની તારીખ, સમય અને સ્થળ દર્શાવતી ટૂંકી નોટિસની જાહેરાત સ્થાનિક વર્તમાનપત્રમાં અપાશે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સભાની હાલની કાર્યપધ્ધતિની પેપરલેસ કરી ડીજીટલ કરવાના ભાગરૂપે વિધાનસભાની કાર્યપ્રણાલી મુજબ અ.મ્યુ.કો.ના સભાગૃહમાં પદાધિકારીઓ, સભ્યઓ તથા હાજર રહેનાર અધિકારીઓ દરેકની બેઠક ઉપર ડિજિટલ કોપી ઉપલબ્ધ કરાવવા ટેબલેટ રાખવા તેમજ ડિજિટાઈઝેશન કરવા અંગે અન્ય જરૂરી આનુષંગિક યોગ્ય વ્યવસ્થા ગોઠવવા અંગે નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.

