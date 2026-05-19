સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની લાંબી લાઇન, ટ્રક ચાલકો માટે ડીઝલ-પેટ્રોલની લિમિટ બંધાઇ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ લેવા માટે ટ્રક ચાલકોએ લાંબા સમય સુધી વેઇટિંગમાં ઉભુ રહેવું પડ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
સુરેન્દ્રનગર: મિડલ ઇસ્ટ દેશો વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની ભારે અછત સર્જાઇ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલ પંપ પર ઇંધણ ભરાવવા માટે વાહન ચાલકોની લાંબી લાઇન જોવા મળી હતી. ડીઝલ લેવા માટે ટ્રક ચાલકોએ લાંબા સમય સુધી વેઇટિંગમાં ઉભુ રહેવું પડ્યું હતું.

સુરેન્દ્રનગરમાં ડીઝલના જથ્થાની અછત

સમગ્ર રાજ્યની સાથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની ભારે અછત વચ્ચે સરકારે ફરી એકવાર ભાવ વધારાનો ડામ આપ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં 90 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના પેટ્રોલ પંપો પર રાતથી જ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઇ હતી, જે વહેલી સવાર સુધી યથાવત જોવા મળી હતી. અછત એટલી ગંભીર છે કે વાહનોને માત્ર 3000 સુધીનું જ ડીઝલ મર્યાદિત માત્રામાં આપવામાં આવી રહ્યું છે.

ડીઝલનો જથ્થો પુરતા પ્રમાણમાં ના મળતા ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ખેતી અને ઉદ્યોગો પર સૌથી મોટી અસર પડી છે. પેટ્રોલ-ડીઝલથી ચાલતી ભઠ્ઠીઓ અને ઉપકરણોના એકમ હાલમાં બંધ થઇ ગયા છે. બીજી તરફ ખેતીની સીઝન નજીક આવતા ખેડૂતો દ્વારા વાવેતર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, ડીઝલ પુરતા પ્રમાણમાં ના મળતા ખેતી કરવી પણ ખેડૂતો માટે મુશ્કેલ બની ગઇ છે.

બીજી તરફ મોડી રાતથી જ વાહનોની લાંબી કતારો પેટ્રોલ પંપની બહાર જોવા મળી હતી. ડીઝલનો જથ્થો નહિવત પ્રમાણમાં ફાળવવામાં આવતા હોવાના કારણે પ્રત્યેક વાહન ચાલકને 3000 રૂપિયા સુધીનું જ વાહનમાં ડીઝલ આપવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ રોડ ઉપર પેટ્રોલ પંપ પર ટ્રાન્સપોર્ટના બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા વિષ્ણુભાઇ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં એકમાત્ર સરકારી પેટ્રોલ પંપ ઉપર ડીઝલનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. અહીં પાંચ કલાક સુધી લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે છે અને માત્ર 3000 રૂપિયાનું ડીઝલ આપવામાં આવી રહ્યું છે જેને લઇને તેની અસર ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના ધંધા ઉપર પડી રહી છે. હાલના તબક્કામાં પાંચ કલાક લાઇનમાં ઉભા રહીને માત્ર 3000 રૂપિયાનું ડીઝલ જ ભરી આપવામાં આવે છે.

"સુરેન્દ્રનગરના સરકારી પેટ્રોલ પંપ ઉપર ડીઝલ મેળવવા માટે લાંબી લાઇનમાં ઉભા રહેવું પડે છે. પાંચ કલાક સુધી વેઇટિંગ બાદ ડીઝલ મળ્યું હતું." વિષ્ણુ મકવાણા, વાહન ચાલક

