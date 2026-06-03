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સોલાની સોસાયટીઓમાં ઝાડા-ઉલટીનો કહેર, પાણીની પાઇપલાઇનમાં ગટર મિક્સ થવાની આશંકા

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, સોલા વિસ્તારમાં દૂષિત પાણીને કારણે ત્રણ દિવસમાં 500થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા છે

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, સોલા વિસ્તારમાં દૂષિત પાણીને કારણે ત્રણ દિવસમાં 500થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા છે
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, સોલા વિસ્તારમાં દૂષિત પાણીને કારણે ત્રણ દિવસમાં 500થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 5:30 PM IST

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અમદાવાદ: શહેરના સોલા વિસ્તારમાં આવેલી આકાંક્ષા એપાર્ટમેન્ટ સહિત આસપાસની અનેક સોસાયટીઓમાં ઝાડા-ઉલટીના કેસો સામે આવતા આરોગ્ય વિભાગ અને AMC તંત્ર દોડતું થયું છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં 500થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર જનતા નગર ફાટક નજીક નર્મદાની પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન અને ગટર લાઇન એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જતાં પાણી પ્રદૂષિત થયું હતું. આ પ્રદૂષિત પાણીના કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકોને ઝાડા, ઉલટી અને પેટ સંબંધિત તકલીફો શરૂ થઈ હતી.

મામલાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લઈને AMCની મેડિકલ ટીમો તાત્કાલિક અસરથી સ્થળ પર પહોંચી હતી. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ઘર-ઘર સર્વે તેમજ આરોગ્ય તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. દર્દીઓને જરૂરી દવાઓ આપવામાં આવી રહી છે અને સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, સોલા વિસ્તારમાં દૂષિત પાણીને કારણે ત્રણ દિવસમાં 500થી વધુ લોકો બીમાર પડ્યા છે (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોની ફરિયાદ છે કે, છેલ્લા થોડા દિવસથી તેમને ત્યાં દૂષિત પાણી આવી રહ્યું છે, જેનો રંગો પીળાશ પડતો છે. તેમના કહેવા અનુસાર પીવાના પાણીની લાઈન સાથે ગટર લાઈનનું પાણી મિક્સ થઈ ગયું હોવાને કારણે આમ થઈ રહ્યું છે. આ પાણી પીવાને લીધે ઘણા લોકોને ઝાડા-ઉલટીની તકલીફ થઈ છે.

અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટે આકાંક્ષા સોસાયટીની મુલાકાત લઈને સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, ડ્રેનેજ અને પીવાના પાણીની લાઇન મિક્સ થવાની ફરિયાદ મળી હતી. તંત્રના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને સમસ્યાના નિરાકરણ માટે જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મેયરે વધુમાં જણાવ્યું કે, સોસાયટીમાં પીવાના શુદ્ધ પાણીની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત તમામ પાણીના ટાંકા સાફ કરાવી દેવામાં આવ્યા છે અને પાણી પુરવઠાની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું છે. મેડિકલ ટીમો દ્વારા નાગરિકોની સારવાર પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

AMCના હેલ્થ વિભાગના ડૉ. ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું કે, પાણી પ્રદૂષિત થવાની ફરિયાદ મળતા જ આરોગ્ય વિભાગ સક્રિય બન્યો હતો. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં મેડિકલ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે તેમજ લોકોને ક્લોરિનની ગોળીઓ આપવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આશરે 50 લોકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવી છે, જેમાં મોટાભાગના લોકોને ઝાડા અને ઉલટીની ફરિયાદ જોવા મળી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે બે દર્દીઓને વધુ સારવાર માટે રેફર કરવામાં આવ્યા છે. આકાંક્ષા એપાર્ટમેન્ટ ઉપરાંત નવરત્ન સોસાયટી સહિત કુલ 9 સોસાયટીઓમાંથી સમાન પ્રકારની ફરિયાદો મળી હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું.આરોગ્ય વિભાગ હાલ પાણીના નમૂનાઓની તપાસ કરી રહ્યું છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પાણી પ્રદૂષણના ચોક્કસ કારણો અને જવાબદારો અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે. હાલ તંત્ર દ્વારા લોકોને ઉકાળેલું અથવા શુદ્ધ પાણી પીવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

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POLUTED WATER SOLA
DRINKING WATER POLUTION
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORTATION
AMC POLUTED WATER
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