ડાયમંડ સિટીની નવી ઉડાન: સુરત એરપોર્ટે રચ્યો ઈતિહાસ, 2025માં 16 લાખથી વધુ મુસાફરો નોંધાયા!
તહેવારો અને વેકેશનના માહોલ વચ્ચે કુલ 1,70,127 મુસાફરોએ સુરતથી ઉડાન ભરી હતી.
Published : December 25, 2025 at 12:37 PM IST
સુરત: ટેક્સટાઈલ અને ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખાતું સુરત હવે 'એવિએશન હબ' તરીકે પણ વિશ્વ ફલક પર ચમકી રહ્યું છે. વર્ષ 2025 સુરત ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ માટે 'ગોલ્ડન યર' સાબિત થયું છે. વર્ષ 2017માં કાર્યરત થયા બાદ પ્રથમ વખત એરપોર્ટે વાર્ષિક 15 લાખ મુસાફરોનો આંકડો પાર કરીને નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે.
નવેમ્બર 2025: રેકોર્ડબ્રેક 'વ્યસ્ત' મહિનો
સત્તાવાર આંકડાઓ મુજબ, નવેમ્બર મહિનો એરપોર્ટના ઇતિહાસનો સૌથી સફળ મહિનો રહ્યો છે. તહેવારો અને વેકેશનના માહોલ વચ્ચે કુલ 1,70,127 મુસાફરોએ સુરતથી ઉડાન ભરી હતી.
એક નજર નવેમ્બરના આંકડા પર
- ડોમેસ્ટિક મુસાફરો: 1,50,725
- ઇન્ટરનેશનલ મુસાફરો: 19,402
- ફ્લાઇટ મૂવમેન્ટ: 1,569 ફ્લાઇટ્સની અવરજવર
- એર કાર્ગો: 637.40 મેટ્રિક ટન માલસામાનનું પરિવહન
2024 vs 2025: રફ્તારમાં મોટો ઉછાળો
સુરતની વધતી જતી હવાઈ કનેક્ટિવિટીને કારણે મુસાફરોની સંખ્યામાં ધરખમ વધારો થયો છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે મુસાફરોનો ધસારો કંઈક આ પ્રમાણે રહ્યો છે:
- વર્ષ 2024 | 14.89 લાખ
- વર્ષ 2025 | 16.52 લાખ
નોંધનીય છે કે, માત્ર એક જ વર્ષમાં અંદાજે 2 લાખ મુસાફરોનો વધારો થયો છે.
વેપાર અને પર્યટનને મળશે વેગ
આ આંકડા માત્ર સંખ્યા નથી, પરંતુ સુરતના આર્થિક વિકાસનું પ્રતિબિંબ છે. દર મહિને સરેરાશ 1.3 થી 1.6 લાખ મુસાફરોની સતત અવરજવર અને વધતો જતો એર કાર્ગો એ સાબિત કરે છે કે સુરત હવે દેશના અન્ય મેટ્રો સિટીના એરપોર્ટ સાથે સ્પર્ધા કરવા સજ્જ છે.
નિષ્ણાતોના મતે, આ સફળતાને જોતા આગામી સમયમાં સુરતથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઈટ્સ અને નવા ડોમેસ્ટિક રૂટ્સ શરૂ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. ડાયમંડ બુર્સ અને વેપાર ઉદ્યોગના કારણે વૈશ્વિક કનેક્ટિવિટીમાં સુરત હવે પાછળ નહીં રહે.
