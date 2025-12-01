ડાયમંડ સિટી સુરત પર ફરી મંદીના વાદળો: રફ હીરાના ભાવમાં 10%નો મોટો ઘટાડો, લાખો કારીગરોની રોજીરોટી જોખમમાં
Published : December 1, 2025 at 8:53 PM IST
સુરત: વિશ્વના ડાયમંડ પોલિશિંગ હબ તરીકે જાણીતા સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાં ફરી એકવાર મંદીની ઘેરી અસર વર્તાઈ રહી છે. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં, ખાસ કરીને નાની સાઇઝના નેચરલ રફ હીરાના ભાવમાં આશરે 10 ટકા જેટલો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. વૈશ્વિક માંગમાં અચાનક ઘટાડો થવાથી આવેલા આ ભાવ ઘટાડાની સીધી અને ગંભીર અસર નાની સાઇઝના હીરા પર કામ કરતા લાખો રત્નકલાકારોની કામગીરી અને તેમના રોજગાર પર પડવાની શક્યતા છે.
લેબ-ગ્રોનનો દબદબો, વેપારીઓ નવા રફની ખરીદી ટાળે છે
હીરા ઉદ્યોગમાં મંદીનું એક મુખ્ય કારણ લેબ-ગ્રોન ડાયમંડ (LGD)નો વધતો દબદબો છે. LGD, નેચરલ હીરા કરતાં 70%થી 80% જેટલા ઓછા ભાવે મળતા હોવાથી, અમેરિકા અને યુરોપના આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ગ્રાહકો મોટા પ્રમાણમાં લેબગ્રોન જ્વેલરી તરફ વળી રહ્યા છે, જેના કારણે નેચરલ ડાયમંડની માગ ઘટી છે.
અગાઉ, ડી-બિયર્સ જેવી મોટી માઇનિંગ કંપનીઓએ પણ બજારને સ્થિર કરવા માટે રફ હીરાના ભાવમાં 10%થી 15% સુધીનો ઘટાડો કર્યો હતો, છતાં તૈયાર હીરાના ઓછા ભાવ મળવાથી ઊંચા ભાવે રફની ખરીદી કરનારા ઉદ્યોગકારોને મોટું નુકસાન થવાનો ભય સતાવી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિના પગલે વેપારીઓએ હાલમાં નવા રફની ખરીદી ટાળી દીધી છે.
મજૂરી પર થશે સીધી અસર: ડાયમંડ વર્કર યુનિયન
ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ભાવેશ ટાંકએ આ મામલે ગહન ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "વેપારીઓ તૈયાર પતલી સાઇઝના રિયલ ડાયમંડની અંદર ભાવ તોડીને માગણી કરે છે, જે બિલકુલ ગેરવ્યાજબી છે. આ ભાવ ઘટાડાની સીધી અસર રત્નકલાકારોની મજૂરી પર થવાની પૂરી શક્યતા છે."
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, જો રિયલ ડાયમંડમાં ગ્રોથ નહીં દેખાય તો 'હીરા હમેશા કે લિયે'નું સ્લોગન ધરાવતો રિયલ ડાયમંડ આવનારા સમયમાં માત્ર એક સપનું બનીને રહી જશે.
સરકાર લેબગ્રોન અને રિયલ ડાયમંડની માર્કેટ અલગ કરે
ભાવેશ ટાંકએ માગણી કરી હતી કે, સરકારે લેબગ્રોન ડાયમંડ અને રિયલ ડાયમંડની માર્કેટ અલગ-અલગ કરવી જોઈએ અને બંને માટે એક સારી નીતિ (પોલિસી) બનાવવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, સુરતનું નામ રિયલ ડાયમંડથી જ 'ડાયમંડ સિટી' તરીકે ઉપર આવ્યું છે, તેથી લાખો રત્નકલાકારોના હિતમાં રિયલ ડાયમંડને બચાવવો એ આપણી સૌથી મોટી જવાબદારી છે.
હાલની ગંભીર પરિસ્થિતિને જોતાં, સરકારે અને ઉદ્યોગના અગ્રણીઓએ તાત્કાલિક અને નક્કર પગલાં લેવા જરૂરી છે, જેથી લાખો કારીગરોની રોજીરોટી અને ડાયમંડ સિટી સુરતની પ્રતિષ્ઠા બંનેને બચાવી શકાય.
