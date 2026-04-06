તમને કે તમારી આસપાસ કોઈને ડાયાબિટીસ છે? તો આ માહિતી તમારા માટે
બી. જે. મડીકલ કોલેજ-અમદાવાદના પ્રોફેસર ઓફ મેડિસીનનો હોદ્દો ધરાવતા ડૉ. ભગીરથ સોલંકી પાસેથી જાણો ડાયાબિટીસ અંગેની મહત્વની વિગતો....
Published : April 6, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 1:10 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં ડાયાબિટીસના કેસો વધતા જાય છે. નિષ્ણાંતોના મત પ્રમાણે ગુજરાતના શહેરી વિસ્તારોમાં બેઠાડુ જીવન, ખોટી ખોરાક પદ્ધતિ અને તનાવના કારણે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ સતત વધતા રહ્યા છે. ગુજરાતી ખાન-પાન અને જીવન પદ્ધતિ પણ ડાયાબિટીસ વધારે છે.
હાલમાં વિસ્તરતા જતા ડાયાબિટીસને કેવી રીતે નિયંત્રીત રાખવો અને કેવી રીતે તેની સારવાર કરી શકાય એ માટે ETV BHARAT શહેરની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 1,200 બેડની હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈને ડૉ. ભગીરથ સોલંકી સાથે વિગતે સંવાદ સાધ્યો છે, જેઓ એ જનસમુદાય માટે ઉપયોગી ટીપ્સ આપી છે. જાણો બી. જે. મડીકલ કોલેજ-અમદાવાદના પ્રોફેસર ઓફ મેડિસીનનો હોદ્દો ધરાવતા ડૉ. ભગીરથ સોલંકી પાસેથી ડાયાબિટીસ અંગેની મહત્વની વિગતો....
ડાયાબિટીસ એટલે શું?
સામાન્ય ભાષામાં ડાયાબિટીસને મધુપ્રમેહ કહે છે. ટેકનિકલ રીતે એને મેલિટસ પણ કહેવાય છે. ડાયાબિટીસમાં સગર અનિયંત્રીત થાય છે. ડાયાબિટીસથી વ્યક્તિના લોહીમાં ગ્લુકોઝ (શર્કરા)નું પ્રમાણ વધતુ જાય છે. જેની અસર વ્યક્તિના અંગો પર પડે છે. ICMRના અભ્યાસ પ્રમાણે ગુજરાત રાજ્યના શહેરી વિસ્તારમાં 15 થી 20 ટકા જ્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં તેનું પ્રમાણ 10 થી 12 ટકા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ હોઈ શકે છે. આંકડાકીય હકિકતોથી જાણાય છે કે, રાજ્યમાં ડાયાબિટીસથી ગ્રસ્ત વ્યક્તિઓની સંખ્યા વધુ છે.
ડાયાબિટીસના કેટલા પ્રકાર છે?
સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસના બે પ્રકાર મુખ્ય છે. ટાઈપ - 1 ડાયાબિટીસ અને ટાઈપ - 2 ડાયાબિટીસ.
ડાયાબિટીસ - 1માં શરીર ઈન્સ્યુલિન બનાવી શકતુ નથી, જેથી એમનું જીવન ઈન્સ્યુલન્સ વગર શક્ય જ નથી. ટાઈપ - 2 ડાયાબિટીસ પહેલા સામાન્ય રીતે 40 વર્ષ પછી દર્દીમાં જોવા મળતો હતો, પણ હવે 30 વર્ષની ઉંમર સુધીના વ્યક્તિમાં પણ જોવા મળે છે. ડાયાબિટીસના જે કુલ દર્દીઓ છે એ પૈકી 85 થી 90 ટકા દર્દીઓ ટાઈપ - 2 ડાયાબિટીસ ધરાવનારા હોય છે. આ ઉપરાંત જ્યારે સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પણ ગેસ્ટોટલ પ્રકારનો ડાયાબિટીસનો પ્રકાર જોવા મળે છે. જેને જીડીએમ પણ કહેવાય છે. ગેસ્ટોટલ ડાયાબિટીસની અસર માતા અને ગર્ભના બાળક પર પડતી હોય છે. આ ઉપરાંત ચોથા પ્રકારનો ડાયાબિટીસ સ્વાદુપિંડને નુકસાન થયું હોય કે સ્વાદુપિંડને કેન્સર થયુ હોય એના કારણે પણ ડાયાબિટીસ થતો હોય છે. આ ઉપરાંત 6 મહિનાથી નાના બાળકને થતો ડાયાબિટીસને 'નીઓ નેટલ ડાયાબિટીસ' કહેવાય છે.
દર્દીમાં ડાયાબિટીસના મૂખ્ય કયા લક્ષણો જોવા મળે છે
ડાયાબિટીસને શાંત (સાયલન્ટ) રોગ કહેવાય છે. જ્યારે શરીરમાં ડાયાબિટીસના લક્ષણો ધ્યાને આવે એ પહેલા ત્રણથી પાંચ વર્ષ પહેલા ડાયાબિટીસની અસર શરીર પર શરુ થતી જોવા મળે છે. જ્યારે ડાયાબિટીસની તપાસ કરાવીએ ત્યારે વ્યક્તિને ખબર પડે છે. ડાયાબિટીસના લક્ષણોમાં જોઈએ તો, વ્યક્તિને વારંવાર પેશાબ માટે જવું પડે છે, વધુ તરસ અને ભૂખ લાગ છે, શરીરમાં થાક લાગે છે, વજન ઘટે છે અને સામાન્ય ખંજવાળ આવે છે. અશક્તિનો અહેસાસ થાય છે.
દેશના અન્ય રાજ્યોની તુલનામાં ગુજરાતમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓ કેમ વધુ જોવા મળે છે
ગુજરાતમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓ વધુ છે એ વાત કેટલાક સંજોગોમાં સાચી છે. કારણ ગુજરાતીઓ ખાવાના શોખીન છે. ગુજરાતીઓ તળેલી ચીજો વધારે ખાય છે, દાળ-શાક-કઢીમાં ખાંડ અને ગળપણ વધુ નાંખે છે. આ બધાથી ખોરાકમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધે છે. ICMRના પ્રમાણે ગુજરાતીઓના ખોરાકમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળ્યું છે. આ સાથે ગુજરાતીઓમાં કસરત અને શ્રમનું પ્રમાણ ઓછુ હોવથી ડાયાબિટીસનુ પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે.
ગ્લુકોમીટરનો ઉપયોગ સુગર માપવા કેટલો ઉપયોગી બને છે
ડાયાબિટીસના દર્દીએ સુગર માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતુ ગ્લુકોમીટર એ ડાયાબિટીસના મોનિટરીંગ માટે આવશ્યક છે. ડાયાબિટીસ થયો છે કે નહીં એ જાણવા માટેનું સાધન નથી, એ મુદ્દો સૌ એ ધ્યાને રાખવાનો છે. ડાયાબિટીસની તપાસ માટે ગ્લુકોમીટર નથી, ડાયાબિટીસ થયો છે કે નહીં એ જાણવા માટે અધિકૃત ડોકટર પાસે જઈ તેના માર્ગદર્શન પ્રમાણે બ્લડ અને યુરિનનો ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. ડાયાબિટીસ થયા બાદ સુગર લેવલ તપાસવા માટે ઉપયોગી સાધન બની રહે છે.
ડાયાબિટીસ અંગે વ્યક્તિએ ક્યારે મેડિકલ રિપોર્ટ કરાવવા જોઈએ
ડાયાબિટીસની જાણ માટે હવે 35 વર્ષની આસપાસના વ્યક્તિએ મેડિકલ રિપોર્ટ કરાવવા જોઈએ. સૌ પહેલા તો ડોકટરની સલાહ પ્રમાણે ફાસ્ટીંગ સુગરનો ટેસ્ટ કરાવવો ઉપયોગી રહે છે. ફાસ્ટીંગ બ્લડ સુગરનો ટેસ્ટ એકદમ સટીક પદ્ધતિ છે. વ્યક્તિએ સાંજે જમ્યા બાદ, આખી રાત કંઈ પણ ન ખાઈ સવારે ખાલી પેટે ફાસ્ટીંગ બ્લડ સુગરનો ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. આ સાથે HBA1C આ ટેસ્ટ કરાવવો જોઇએ. આ ટેસ્ટ છેલ્લાં ત્રણ મહિનાની સુગરની સ્થિતિ અંગે માહિતી આપે છે. રેન્ડમ બ્લ્ડ સુગર ટેસ્ટના પરિણામોથી પણ ડાયાબિટીસ અંગે જાણકારી મળી છે. જેમાં ક્યારે પણ જમ્યા હોય કે ભુખ્યા પેટે ગ્લુકોમીટરથી જાણી શકાય છે.
ડાયાબિટીસના દર્દીએ ક્યા ફળો ખાવા, કેમ રિફાઈન્ડ જ્યૂસ ન પીવા
હંમેશાથી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ સામે સવાલ હોય છે કે કયા ફ્રુટ ખાઈ શકાય અને કયા ન ખાવા જોઇએ. હકિકતમાં ફળોમાં અનેક વિટામીન્સ, મિનરલ્સ અને ફાયબર હોય છે. આ સાથે ફ્રુટ (ફળો)માં સુગર અને કાર્બોહાઈડ્રેટ પણ હોય છે. ગ્લાયસેમીક ઇન્ડેક્ષમાં દર્શાવેલ સુગરના પેરામીટરને અનુસરીને જ ફળો ખાવા જોઈએ. જે ફ્રુટના ગ્લાયસીમીક ઇન્ડેક્ષ 50 થી ઓછો હોય એ જ ફ્રુટ ખાવા જોઇએ, જે સુગરનું પ્રમાણ ઝડપથી વધારતા નથી. પપૈયા, સફરજન, પિયર અને બેરીનો ગ્લાયસીમેટ ઇન્ડેક્ષ ઓછો છે. આવા ફ્રુટ ખાઈ શકાય.
કોઈ પણ ફ્રૂટ મર્યાદિત માત્રામાં જ લેવા જોઈએ. દૈનિક ખોરાક ઓછો કરીને ફ્રુટનો સમાવેશ ખોરાકમાં કરવો જોઈએ. ડાયાબિટીસના દર્દીએ ફ્રુટ જ્યૂસ લેવા ન જોઈએ. કારણ ફ્રૂટ એ રિફાઇન્ડ હોવાથી ઝડપથી સુગરનું પ્રમાણ વધારે છે. દ્રાક્ષ અને કેરી પણ ખાઈ શકાય. ડાયાબિટીસમાં ખાનપાનમાં કેલેરીને નિયંત્રીત કરવી જોઈએ. દૈનિક ખોરાક ઉપરાંત ફ્રૂટ ન ખવાય, પણ દૈનિક ખોરાકની માત્રા ઓછી કરી, ફ્રુટ સાથે લેવા જેથી કેલેરી વધે નહીં. બાજરી કૂળના અનાજથી સુગર વધવાની પ્રક્રિયા નિયંત્રીત રહે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીએ બાજરી આધારીત મલ્ટી ગ્રેઇન ખોરાકમાં લઇ શકાય.
ડાયાબિટીસના દર્દી ઘઉંની રોટલી ખાઈ શકે
ડાયાબિટીસના દર્દી માટે ઉત્તમ ધાન્ય બાજરી અને જાડુ ધાન્ય છે. વિશેષ તો મલ્ટી ગ્રેઈનની રોટલી અને ભાખરી ડાયાબિટીસના દર્દીને ઉપયોગી બને છે. એ ધ્યાને રાખવાની બાબત છે કે, ધાન્ય ખોરાકની માત્રા અને કેલેરી વધે નહીં. કેલેરીમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધે નહીં એ ધ્યાને રાખવું. બહુ રીફાઈન્ડ કરેલો લોટ પણ બને તો ટાળવો. ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ બે થી વધુ રોટલી ખાવી ન જોઈએ.
ડાયાબિટીસ દર્દી કેટલા પ્રમાણમાં સુકોમેવો (ડ્રાયફ્રુટ્સ) ખાઈ શકે
સુકોમેવા એટલે કે ડ્રાયફ્રુટ્સને સુપર ફૂડ કહેવાય છે. બદામ, કાજુ, પિસ્તા અને અખરોટ ગુજરાતમાં વધુ ખવાય છે. આ દરેક ડ્રાયફ્રૂટસને નિયત માત્રામાં ખવાય. એક સમયે 20 થી 30 ગ્રામ ડ્રાયફ્રુટ ખવાય છે. આ સાથે બીજો ખોરાક ઓછો કરીને જ ખાવો.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ ક્યા કંદમૂળ ખાઈ શકે
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ કંદમૂળ જેવા કે બટાકા, ગાજર, સુરણ, સક્કરીયા ને બની શકે તો ટાળવા જોઈએ. જો કંદમૂળોને ખાવા હોય તો કેલેરી અને કાર્બોહાઈડ્રેટ વઘે નહીં એ ધ્યાને રાખવું જોઈએ. બટાકામાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વઘુ હોય છે એટલે કેલેરી વધે છે માટે બટાકા વધુ ખાવા ન જોઇએ. ડાયાબિટીસ બટાકા ખાવાથી થતો નથી, પણ ડાયાબિટીસના દર્દીને બટાકા ખાવાથી સુગર વધી શકે છે.
ડાયાબિટીસના દર્દીની આરંભિક અને કાયમી સારવાર શું હોઈ શકે
ડાયાબિટીસના દર્દીની આરંભિક સારવાર ખોરાક નિયંત્રણ અને વ્યાયામ છે. ઉંમર પ્રમાણે દર્દીએ ખોરાકના પ્રકાર અને માત્રાને નિયંત્રીત કરવો જોઈએ. દર્દીએ કાર્બોહાઈડ્રેટ અને કેલેરીની માત્રાને સતત ધ્યાને રાખવી જોઈએ. વ્યક્તિએ સંચીત કેલેરીનો ઉપયોગ માટે સતત અને વ્યાયમ નિયમીત કરવા. જેથી દવાઓ પણ સારી રીતે કામ કરી શકે છે. ડોકટરની સલાહથી જ વિવિધ દવાઓ લેવી જોઈએ.
ડાયાબિટીસના દર્દી માટે ઈન્સ્યુલીનનું કેટલુ મહત્વ હોય છે
ડાયાબિટીસમાં શરીરમાં ઈન્સ્યુલીનનું વધ-ઘટ થતું પ્રમાણ અતિ મહત્વનું છે. ડાયાબિટીસમાં મોટાભાગની દવા શરીરમાં ઈન્સ્યુલીનનું પ્રમાણ વધારાનું કામ કરે છે. દર્દીને જ્યારે ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ વધુ હોય ત્યારે ઈન્જેકશનથી ઈન્સ્યુલીન લેવું પડે છે. વધુ તરસ લાગે, ખૂબ ભૂખ લાગે, વધુ ખોરાક લેવાનું મન થાય એ સ્થિતિમાં ઈન્સ્યુલીન લેવું પડે છે. આ ઉપરાંત દર્દીને જ્યારે ઓપરેશન કરાવવાનું હોય એ સમયે અને સગર્ભા મહિલાને ગેસ્ટેટલ ડાયાબિટીસ હોય ત્યારે ઈન્સ્યુલીનની આવશ્યકતા રહે છે. નાના બાળકો અને ટાઈપ - 1 ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે તો ઈન્સ્યુલીન જ તેઓ માટે સંજીવની હોય છે. ઇન્સ્યુલીન વગર તો ટાઈપ -1 ડાયાબિટીસના દર્દીઓનું તો જીવન જ સંભવ નથી.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓને રિવર્સ ડાયાબિટીસ કેટલો ઉપયોગી બની શકે છે
ડાયાબિટીસથી મૂક્ત થવામાં રીવર્સલ ડાયાબિટીસ ઉપયોગી હોય છે, પણ હાલ અપેક્ષિત પરિણામ મળી શકયુ નથી. રિવર્સ ડાયાબિટીસની સારવારમાં દર્દી રોગથી મૂક્ત થવાનો પ્રયાસ કરે છે. વ્યક્તિને ડાયાબિટીસના આરંભે ખોરાક નિયંત્રણ, વ્યાયમ અને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટની નિયમીતતાથી રિવર્સ ડાયાબિટીસના પરિણામો મળી શકે છે. પણ આ માટે ડોકટરની સલાહ ખૂબ જ જરુરી છે. ડાયાબિટીસના કારણે કિડની, ર્હદય, સ્ટ્રોક અને લીવરના પ્રશ્નો વધ્યા છે. શરીરની વદારાની ચરબીને ઘટાડી શકાય તો રિવર્સ ડાયાબિટીસમાં સફળતા મળે છે. જેનો બોડીમાસ ઇન્ડેક્ષ 30ની આસપાસ છે એ વ્યક્તિઓને ખોરાક નિયંત્રણ, વ્યાયમ અને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટથી ડાયાબિટીસ રિવર્સ થવામાં ફાયદો મળે છે. જે વ્યક્તિ વજન 15 ટકા વધારે તો ડાયાબિટીસ સાથે બ્લડ પ્રેશર પણ રિવર્સ થઈ શકે છે.
ડાયાબિટીસ નિયંત્રણમાં ડોકટરની સલાહ પ્રમાણે જ દવા લેવી જોઈએ, કેમ
ડાયાબિટીસના દર્દીએ નિયમીત રીતે તેના મેડિકલ રિપોર્ટ કરાવવા જોઈએ. ડોકટરની સલાહ પ્રમાણે જ દવાનો ડોઝ અને દવાનો પ્રકાર બદલવો જોઈએ. ડોકટર સુચવે એ સમયે જ પૂરા મેડિકલ રિપોર્ટ કરાવીને જ દવા લેવી જોઈએ. ક્યારેય જાતે નક્કી કરીને ડાયાબિટીસના દર્દીએ દવા બંધ કરવી જોઈએ નહી કે દવા બદલવી જોઈએ નહીં.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે દારુ અને સિગારેટનો ઉપયોગ ખતરાથી ખાલી કેમ નથી
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે દારુ અને સિગારેટ જોખમી બનતી હોય છે. દારુમાં કેલેરી હોય તેથી જોખમી બને છે. દારુની સીધી અસર સ્વાદપીંડ પર પડે છે. આ કારણે ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ દારુથી દૂર રહેવું જોઈએ. સિગારેટ અને તમાકુ બંન્ને ડાયાબિટીસના દર્દીને થાય છે. જો ડાયાબિટીસના દર્દી હોય અને તમાકુનુ વ્યસન હોય તો કેન્સરની શક્યતા ત્રણ થી ચાર ગણો વધુ હોય છે.
ડાયાબિટીસમાં વંશ પરંપરાગત રોગ આવી શકે છે
ડાયાબિટીસમાં સામાન્ય રીતે ટાઈપ - 2 વંશ પરંપરાગત હોઈ શકે છે. બંન્ને માતા પિતાને ડાયાબિટીસ છે એના સંતાનોને ડાયાબિટીસ થવાનો ખતરો વધુ 70 થી 80 ટકા રહેતો હોય છે. મોનોજનિક ડાયાબિટીસમાં વંશ પરંપરાગત થવાની શક્યતા હોય છે. જો કુટુંબમાં ત્રણ પેઢીમાં ડાયાબિટીસ હોય છે એવા કુટુંબના સંતાનોમાં 25 વર્ષની આસપાસ ડાયાબિટીસ થતો જોવા મળી શકે છે.
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ચાલવું કેટલું ફાયદાકારક બને છે
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે રોજ ચાલવું ફાયદાકારક હોય છે. અમેરિકન હાર્ટ એસોસિયેશની ભલામણ છે કે દર અઠવાડિયે 150 મિનિટ ચાલવું એ ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગી સાબિત થઈ છે. એટલે કે દરરોજ 30 થી 35 મિનિટ ચાલવાથી ડાયાબિટીસના દર્દી માટે ફાયદાકારક સાબિત થયું છે. જેમાં સામાન્ય કસરત અને 10 મિનિટ વોર્મીગ અપ ઉપયોગી બને છે.
પ્રિ-ડાયાબિટીસ અને ડાયાબિટીસ વચ્ચે અંતર શું છે, પ્રિ - ડાયાબિટીસ સ્તરે શું તકેદારી રાખવી જોઇએ
ડાયાબિટીસમાં સુગર અને HBA1Cની વેલ્યૂમાં છે. જો ફાસ્ટીંગ સુગર 126થી વધુ હોય તો ડાયાબિટીસ અને 100થી ઓછી વેલ્યુ હોય તો વ્યક્તિ સામાન્ય (ડાયાબિટીસ ન હોય) ગણાય છે. ફાસ્ટીંગ સુગર વેલ્યુમાં 101 થી 125ની વચ્ચેના વ્યક્તિને પ્રિ-ડાયાબિટીક કહેવાય. પોસ્ટ પેડીગ સુગરની વેલ્યુ 140થી ઓછી હોવી જોઈએ. HBA1C જો 5.6થી ઓછુ હોય તો એ નોર્મલ કહેવાય. પ્રિ - ડાયાબિટીક વ્યક્તિએ નિયંત્રીત ખોરાક, વ્યાયમ અને યોગ્ય મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટથી ડાયાબિટીક દર્દી બનતા જાતને રોકી શકાય છે.
ઓફિસ અને અન્ય સ્થળો પર ડાયાબિટીસના દર્દીઓને આકસ્મિક સ્થિતિમાં કેવા પ્રકારની સહાયતા માટે વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ
સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસના દર્દીને ક્યાં સુગર ઘટી જાય એવી સ્થિતિ વધુ બનતી હોય છે. જેના કારણે ક્યારેક એ વ્યક્તિ ચક્કર આવી પડી જઈ બેહોશ થઈ જતા હોય છે. જો દર્દી બેભાન ન હોય તો ખાંડવાળું શરબત કે જ્યુસ આપી શકાય. જો વ્યક્તિને સુગર ઘટી બેહોશ થઈ જાય તો બેહોશીમાં કંઈ પણ મોંથી આપવું નહી. ઈમરજર્સીમાં 108ને બોલાવી દવાખાને લઈ જઈ મેડિકલ કેર સત્વરે મળે એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
ડાયાબિટીસના દર્દીને ગ્લાયસેમીક ઈન્ડેક્ષ જાણવાથી શું ફાયદો થઈ શકે છે
ડાયાબિટીસના દર્દીએ શું ખાવું જોઈએ અને શું ન ખાવું જોઈએ એનો પાયો ગ્લાયસેમીક ઈન્ડેક્ષ છે. કેટલી માત્રામાં ખાવું જોઈએ એ પણ ગ્લાયસેમીક ઈન્ડેક્ષથી નક્કી થાય છે. ગ્લાયસેમીક ઈન્ડેક્ષએ કોઈ પણ ખાદ્ય વસ્તુ ખાવાથી કેટલી સુગર વધે છે એવો સૂચકાંક અને વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ છે. જે ખાદ્ય સામગ્રીનો ગ્લાયસેમીક ઈન્ડેક્ષ 50 થી 55થી ઉપર હોય તો એ ખાદ્ય સામગ્રી ડાયાબિટીસના દર્દીએ ખાવી ન જોઈએ. બીજુ છે ગ્લાયસેમીક લોડ એ કઈ ખાદ્ય સામગ્રી કેટલી માત્રામાં ખાવ છો એ નક્કી કરી છે. ગ્લાયસેમીક ઈન્ડેક્ષ ICMRની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે, તેનો ઉપયોગ કરી શકાય.
આ પણ વાંચો...