ETV Bharat / state

રાજ્યમાં ધુળેટીનો તહેવાર માતમમાં ફેરવાયો, ડૂબી જવાની ઘટનામાં 17થી વધુના મોત

ધુળેટીનો તહેવાર દરિમયાન મહીસાગર, સુરત, અમદાવાદ, અરવલ્લી અને અમરેલી જિલ્લામાં ડૂબી જવાથી 17થી વધુ લોકોના મોત થયા છે.

કન્સેપ્ટ ફોટો
કન્સેપ્ટ ફોટો (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 6:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: રાજ્યમાં ધુળેટીનો તહેવાર માતમમાં ફેરવાયો છે. ધુળેટીના તહેવાર દરમિયાન નદી અને તળાવમાં ડૂબી જવાથી યુવકો અને બાળકોના મોત થયા છે, જેનો આંકડો 12 થી વધુ થયો છે.

સુરત: માંગરોળ પાનસરાની કીમ નદીમાં નહાવા પડેલા 3 યુવાનોના મોત

સુરત જિલ્લામાં ધુળેટીના પર્વની ઉજવણી વચ્ચે એક અત્યંત દુખદ ઘટના સામે આવી છે. માંગરોળ તાલુકાના પાનસરા ગામ નજીક વહેતી કીમ નદીમાં નહાવા પડેલા ત્રણ યુવાનોના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યા છે. પાનસરા ગામ નજીક આવેલી એક રેસીડેન્સીમાં રહેતા યુવાનો સવારથી જ ઉત્સાહપૂર્વક ધુળેટી રમી રહ્યા હતા. રંગોથી રમી લીધા બાદ, શરીર સાફ કરવા અને નહાવા માટે આ યુવાનો નજીકમાં આવેલી કીમ નદીએ ગયા હતા. નદીમાં નહાતી વખતે ત્રણ યુવાનો એકાએક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. સાથે રહેલા અન્ય મિત્રોએ બૂમાબૂમ કરતા સ્થાનિકો દોડી આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતા જ કોસંબા પોલીસનો કાફલો અને ફાયર ફાઇટરની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી ભારે જહેમત બાદ નદીના ઊંડા પાણીમાંથી ત્રણેય યુવાનોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોમાં બે પરપ્રાંતિય અને એક ગુજરાતી યુવાનનો સમાવેશ થાય છે.

અમદાવાદ: રિવરફ્રન્ટમાં 4 યુવકો ડૂબી જતા મોત

અમદાવાદ શહેરમાં ધુળેટીના તહેવારની ઉજવણી દરમિયાન કુબેરનગર વિસ્તારના 4 યુવકો સાબરમતી રિવરફ્રન્ટમાં ડૂબી જતા મોત થયા છે. 3 યુવકો ઘટનાસ્થએલ જ મૃત્યુ પામ્યા હતા જયારે એક યુવકનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે.

અમદાવાદ: સીતાપુર ગામના ત્રણ બાળકો ઝોલાસર તળાવમાં ડૂબી જતા મોત

અમદાવાદ જિલ્લાના માંડલ સ્થિત સીતાપુર ગામના ત્રણ બાળકો ઝોલાસર તળાવમાં ન્હાવા જતા ડૂબી ગયા હતા. શોધખોળ બાદ ત્રણેય બાળકોના મૃતદેહ તળાવમાંથી બહાર કાઢયા હતા. દુઃખદ ઘટનાને પગલે પગલે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

મહીસાગર જિલ્લામાં 4 યુવાનોના મોત

મહીસાગર જિલ્લામાં ઘૂળેટીનો તહેવાર કાયમી માતમમાં ફેરવાઈ ગયો છે. કોઠંબા નજીક આવેલા રાઘવના મુવાડા ગામના તળાવમાં ધૂળેટી રમીને નહાવા પડેલા 4 યુવાનોના એકસાથે પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોત નિપજ્યા છે. એક જ ગામના 4 આશાસ્પદ યુવાનોની અર્થી એકસાથે ઉઠતા આખા પંથકમાં ભારે અરેરાટી અને ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.

અરવલ્લીના માલપુરમાં 2 માસૂમ બાળકોના ડૂબી જવાથી મોત

અરવલ્લીના માલપુરમાં નવામાં બે માસૂમ બાળકો ડૂબી જવાથી મોત થયું. ફાયર વિભાગ અને સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી મૃતદેહોને બહાર કાઢી પીએમ અર્થે ખસેડાયા છે. મૂળ નવા જાંબુ ફળીના બંન્ને તરૂણો ધોરણ 5અને 6 માં અભ્યાસ કરતા હતા. રાયચંદ ડામોર અને જૈમીન ડામોર નામના બે બાળકોના મોતની ઘટનાની જાણ થતા જ આખું ગામ તળાવ કિનારે ઉમટી પડ્યું. મોડાસા ફાયરના જવાનોએ ભારે જહેમત બાદ મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા. તહેવારના દિવસે જ વ્હાલસોયા સંતાનો ગુમાવતા અનેક પરિવારોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

અમરેલીની શેત્રુંજી નદીમાં 1 યુવક ડૂબી જતા મોત

અમરેલીના ખંભાળિયાથી વિઠ્ઠલપુર નજીક આવેલ શેત્રુજી નદીમાં એક યુવક ડૂબી ગયો હતો. ધૂળેટીનો તહેવાર હોઈ શેત્રુજી નદીમાં નાહવા જતા યુવક ડૂબી ગયો હતો. અમરેલી ફાયર વિભાગ ઘટનાસ્થળે પહોંચી યુવકની લાશને બહાર કાઢી હતી. મૃતક યુવક અમરેલીના બહારપરા વિસ્તારનો છે. મૃતકનું નામ સમીર મહેશભાઈ સોલંકી (ઉંમર - 20) છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DHULETI FESTIVAL
GUJARAT
12 PEOPLE DIED DROWNING INCIDENTS
DROWNING INCIDENTS GUJARAT
DROWNING INCIDENTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.