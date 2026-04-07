જામનગર: ધ્રોલ પોલીસે વિદેશી દારુ ભરેલી ફોર્ચ્યુનર ઝડપી, 1852 બોટલ સાથે 18.22 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
જામનગર ધ્રોલ પોલીસે વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે ફોર્ચ્યુનર કાર સાથે રીઢા ગુનેગારને ઝડપી લીધો હતો.
Published : April 7, 2026 at 7:45 AM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ પોલીસ સ્ટેશનના સર્વેલન્સ સ્ટાફે પ્રોહિબિશનના ગુનાઓ ડામવા માટે હાથ ધરેલા પેટ્રોલીંગ દરમિયાન મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. જીવાપરથી ખાખરા ગામ તરફ આવી રહેલી એક લક્ઝરી ફોર્ચ્યુનર કારમાંથી વિદેશી દારૂનો જંગી જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. પોલીસે કૂલ 18 લાખ 22 હજાર 800 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી એક રીઢા ગુનેગારની ધરપકડ કરી છે.
દારુ ભરેલી ફોર્ચ્યુનર કાર સાથે શખ્સ ઝડપાયો
ધ્રોલ પોલીસ સ્ટેશનનો સર્વેલન્સ સ્ટાફ જ્યારે વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતો, ત્યારે તેમને સંયુક્ત બાતમી મળી હતી કે એક સફેદ કલરની ફોર્ચ્યુનર કાર (નંબર GJ-27-DB-0007) જીવાપર ગામ તરફથી ખાખરા ગામ તરફ વિદેશી દારૂ ભરીને આવી રહી છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે ખાખરા ગામ પાસે વોચ ગોઠવી હતી. હકીકતવાળી કાર આવતા પોલીસે તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આરોપીએ કાર ભગાવતા પોલીસે ફિલ્મી ઢબે પીછો કરી તેને આંતરી લીધી હતી.
ઝડપાયેલ આરોપી અને તેનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
પોલીસે સ્થળ પરથી ઘનશ્યામગીરી જગદિશગીરી ગોસાઈ (ઉ.વ. 40, રહે. રાજકોટ, મૂળ રહે. ખાખરા)ને ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું છે કે પકડાયેલ આરોપી અગાઉ પણ ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે. રાજકોટના ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળનો ગુનો, આણંદ જિલ્લાના વિરસદ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ NDPS એક્ટ હેઠળનો ગુનો નોંધાયેલો છે.
કબજે કરવામાં આવેલ મુદ્દામાલની વિગત
કારની તલાશી લેતા અંદરથી અલગ-અલગ બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની 180 ml ની કુલ 1,852 બોટલો મળી આવી હતી.
દારૂનો જથ્થો: ₹2,77,800 ની કિંમતની 1,852 બોટલો.
વાહન: ₹15,00,000 ની કિંમતની ફોર્ચ્યુનર કાર.
મોબાઈલ: ₹45,000 ની કિંમતના બે મોબાઈલ ફોન.
કુલ મુદ્દામાલ: ₹18,22,800.
7 આરોપીઓ હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર
આ કેસમાં પોલીસે દારૂનો જથ્થો મોકલનાર અને મંગાવનાર અન્ય સાત શખ્સોને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે, જેમાં પૃથ્વીરાજ શાંતુભાઇ ધાંધલ (રાજકોટ), યશપાલસિંહ જાડેજા, મહેન્દ્રસિંહ રામસિંહ જાડેજા, સિધ્ધરાજસિંહ વેલુભા જાડેજા, મફતસિંહ ઉર્ફે જયપાલસિંહ બળુભા જાડેજા, અરવિંદસિંહ કિરીટસિંહ જાડેજા અને શાંતુભા જશુભા જાડેજા (તમામ રહે. ખાખરા) નો સમાવેશ થાય છે. ધ્રોલ પોલીસે તમામ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
