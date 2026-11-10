ધ્રાંગધ્રામાં નૂતન વર્ષે અનોખી ઉજવણી, સાયકલિંગથી લોકોને આપ્યો સ્વસ્થ જીવનનો સંદેશ
સાડા ચાર વર્ષમાં સાડા ચાર લાખ કિમી સાયકલિંગ, ધ્રાંગધ્રાના પેડલ પ્રવાસી ગ્રુપની અદ્ભુત સિદ્ધિ, પૃથ્વીની ફરતે 11 વખત ફરવા બરાબર સાયકલિંગ, ધ્રાંગધ્રાના યુવાનો બન્યા પ્રેરણા.
Published : November 10, 2026 at 1:38 PM IST
ધ્રાંગધ્રા, સુરેન્દ્રનગર: નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસની શરૂઆત લોકો અલગ-અલગ રીતે કરતા હોય છે. કોઈ મંદિરે દર્શન કરવા જાય છે, કોઈ પરિવાર સાથે ફરવા જાય છે, તો કોઈ મિત્રો સાથે પાર્ટી કરે છે. પરંતુ ધ્રાંગધ્રાના પેડલ પ્રવાસી ગ્રુપના યુવાનોએ નવા વર્ષની શરૂઆત કંઈક અલગ અને પ્રેરણાદાયી રીતે કરી હતી. વહેલી સવારે સાયકલિંગ કરીને તેમણે લોકોને તંદુરસ્તી અને સ્વસ્થ જીવનનો સંદેશ આપ્યો હતો.
નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે જ ધ્રાંગધ્રાના પેડલ પ્રવાસી ગ્રુપના સભ્યોએ વહેલી સવારે સાયકલિંગ કરીને નવા વર્ષની શરૂઆત કરી હતી. શરીરને ફિટ રાખવા, સ્વાસ્થ્ય જાળવવા અને રોજિંદા જીવનમાં કસરતનું મહત્વ સમજાવવા યુવાનોએ સાયકલિંગ દ્વારા લોકોને પ્રેરણાદાયી સંદેશ આપ્યો હતો. આજના સમયમાં જ્યારે લોકો મોબાઈલ, ટીવી અને બેઠાડુ જીવનશૈલીના કારણે અનેક બીમારીઓનો ભોગ બની રહ્યા છે, ત્યારે આ યુવાનોનો સંદેશ ખૂબ જ મહત્વનો બની રહે છે.
છેલ્લા સાડા ચાર વર્ષથી આ ગ્રુપના સભ્યો નિયમિત સાયકલિંગ કરી રહ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં સાડા ચાર લાખ કિલોમીટરથી વધુ સાયકલિંગ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. આ આંકડો સાંભળીને જ કોઈપણ વ્યક્તિને આશ્ચર્ય થાય. સાડા ચાર લાખ કિલોમીટર એટલે પૃથ્વીની ફરતે 11 વખત ફરવા બરાબર. આટલું મોટું અંતર કાપવું એ નાની સિદ્ધિ નથી. તેના માટે નિયમિતતા, શિસ્ત અને દ્રઢ નિશ્ચય જોઈએ, જે આ ગ્રુપના સભ્યોમાં જોવા મળે છે.
ગ્રુપના અંદાજે 50 જેટલા સભ્યો દરરોજ વહેલી સવારે પાંચ વાગ્યાની આસપાસ શહેરના નક્કી કરેલા પોઇન્ટ પર એકત્રિત થાય છે અને ધ્રાંગધ્રા તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં સાયકલિંગ માટે નીકળી પડે છે. ઠંડી હોય, ગરમી હોય કે વરસાદ હોય, આ સભ્યોની સાયકલિંગ ક્યારેય અટકતી નથી. દરરોજ અંદાજે 20થી 25 કિલોમીટર સાયકલિંગ કરવામાં આવે છે. આ દરમિયાન તેઓ માત્ર સાયકલિંગ જ નથી કરતા, પરંતુ એકબીજા સાથે સુખ-દુઃખની વાતો પણ કરે છે, આરોગ્ય અંગે ચર્ચા કરે છે અને સમાજને કંઈક સારું કરવાની પ્રેરણા પણ આપે છે.
આ ગ્રુપમાં ડોક્ટર, વેપારી, શિક્ષક, વિદ્યાર્થી, ખેડૂત સહિત દરેક વર્ગના લોકો જોડાયેલા છે. ઉંમરનો પણ કોઈ બાધ નથી. યુવાનોથી લઈને વડીલો સુધી સૌ કોઈ એક જ ઉત્સાહ સાથે સાયકલિંગ કરે છે. ડો. પ્રતીક પિત્રોડા, કલ્પેશભાઈ, દિલીપભાઈ સહિતના સભ્યો આ ગ્રુપના પ્રેરણાસ્ત્રોત છે. તેમનું કહેવું છે કે, સાયકલિંગ એ માત્ર કસરત નથી, પરંતુ જીવન જીવવાની એક રીત છે.
"આજના સમયમાં હૃદયરોગ, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર જેવી બીમારીઓ ખૂબ જ વધી ગઈ છે. તેનું મુખ્ય કારણ બેઠાડુ જીવનશૈલી અને કસરતનો અભાવ છે. જો લોકો દરરોજ માત્ર 30 મિનિટ સાયકલિંગ કે ચાલવાનું રાખે તો અનેક બીમારીઓથી બચી શકાય છે. સાયકલિંગથી શરીર ફિટ રહે છે, મન પ્રફુલ્લિત રહે છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે." - ડો. પ્રતીક પિત્રોડા, સભ્ય, પેડલ પ્રવાસી સાયકલિંગ ગૃપ
કલ્પેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે અમે ગ્રુપની શરૂઆત કરી ત્યારે માત્ર 4-5 સભ્યો હતા. ધીમે ધીમે લોકો જોડાતા ગયા અને આજે 50 જેટલા સભ્યો નિયમિત સાયકલિંગ કરે છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સાયકલિંગ કરવાનો નથી, પરંતુ લોકોને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરિત કરવાનો છે.
"સાયકલિંગના કારણે મારા જીવનમાં મોટો બદલાવ આવ્યો છે. પહેલા મને અનેક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હતી, પરંતુ નિયમિત સાયકલિંગથી હવે હું સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છું. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે ધ્રાંગધ્રાના દરેક નાગરિક દરરોજ થોડો સમય પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે કાઢે." - દિલીપભાઈ, સભ્ય, પેડલ પ્રવાસી સાયકલિંગ ગૃપ
નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે આ ગ્રુપના સભ્યોએ ખાસ સાયકલિંગનું આયોજન કર્યું હતું. વહેલી સવારે શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી સાયકલિંગ કરતી વખતે લોકોએ તેમનું અભિવાદન કર્યું હતું. ઘણા લોકોએ તેમની સાથે જોડાવાની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી. ગ્રુપના સભ્યોએ રસ્તામાં મળતા લોકોને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને સ્વસ્થ રહેવાનો સંકલ્પ લેવા જણાવ્યું હતું.
આ ગ્રુપ માત્ર સાયકલિંગ જ નથી કરતું, પરંતુ સામાજિક કાર્યોમાં પણ આગળ રહે છે. પર્યાવરણ બચાવવા, વૃક્ષારોપણ કરવા, સ્વચ્છતા અભિયાનમાં પણ તેઓ સક્રિય ભાગ લે છે. સાયકલિંગ દ્વારા તેઓ પર્યાવરણને પ્રદૂષણથી બચાવવાનો સંદેશ પણ આપી રહ્યા છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના વાહનોના બદલે સાયકલનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રદૂષણ ઘટે છે અને પૈસાની પણ બચત થાય છે.
ધ્રાંગધ્રાના પેડલ પ્રવાસી ગ્રુપની આ સિદ્ધિ સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા માટે ગૌરવની વાત છે. તેમની નિયમિતતા અને શિસ્ત અન્ય યુવાનો માટે પણ પ્રેરણારૂપ છે. નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે તેમણે આપેલો સંદેશ એ છે કે, નવું વર્ષ માત્ર નવા કપડાં કે નવી વસ્તુઓથી નહીં, પરંતુ નવી અને સ્વસ્થ જીવનશૈલીથી શરૂ કરવું જોઈએ.
આજે જ્યારે યુવાનો નશા અને મોબાઈલના વ્યસન તરફ વળી રહ્યા છે, ત્યારે ધ્રાંગધ્રાના આ યુવાનો સાયકલિંગ દ્વારા સમાજને સકારાત્મક દિશા આપી રહ્યા છે. તેમનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે - રોજ સાયકલ ચલાવો, ફિટ રહો, સ્વસ્થ રહો અને ખુશ રહો.
આમ, નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે ધ્રાંગધ્રાના પેડલ પ્રવાસી ગ્રુપના યુવાનોએ સાયકલિંગના માધ્યમથી ફિટનેસ, સ્વાસ્થ્ય અને નિયમિત કસરતનો સુંદર સંદેશ આપી અન્ય લોકોને પણ સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી.
શારીરિક રીતે પણ ફાયદો થઈ રહ્યો છે અને ફિટનેસ જળવાઈ રહ્યું છે - ડો. પ્રતીક પિત્રોડા
શારીરિક રીતે પણ સાયકલિંગથી ફાયદો થાય છે અને વ્યવસ્થિત રીતે ગ્રુપ સાથે સાયકલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રોજ 25 કિલોમીટર સુધી સાયકલ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ ગ્રુપના સભ્ય ડો. પ્રતીક પિત્રોડાએ જણાવ્યું છે કે સાયકલિંગ કરવાથી શરીરને પણ ફાયદો થાય છે અને ફિટનેસ પણ જળવાય છે અને શારીરિક અને માનસિક રીતે અને આરોગ્યની રીતે પણ ફાયદો થાય છે. તેથી સાયકલિંગ કરવું જરૂરી છે. રોજ આ ગ્રુપ 25 કિમી સાયકલિંગ કરી પ્રેરણા આપે છે અને અંદાજે 50થી વધુ લોકો આ ગ્રુપના સભ્ય છે.
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