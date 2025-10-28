ETV Bharat / state

ધોરાજીના ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદનો ફટકો, મહામોલા પાક પર પાણી ફર્યું

ધોરાજી પંથકમાં પડેલા કમોસમી વરસાદથી મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવા પાકોમાં નુકસાન થવાની ભીતિ છે, જુઓ આ અહેવાલ...

ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદનો ફટકો
ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદનો ફટકો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 10:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ : ગુજરાત હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર વાવાઝોડા જેવી કુદરતી આફતોના કારણે ઘણા સમયથી કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. નવરાત્રી અને દિવાળીના તહેવારથી શરુ થયેલા કમોસમી વરસાદે હવે તેજી પકડી છે. જેના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકશાની વેઠવી પડી રહી છે.

ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફર્યું

ધોરાજીના ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદનો ફટકો (ETV Bharat Gujarat)

ધોરાજી પંથકમાં આશાવાદી ખેડૂતોએ મહેનત કરીને મોંઘા ભાવે બિયારણ ખરીદીને ખેતી શરુ કરી હતી. સાથે જ જંતુનાશક દવાઓ છંટકાવ કરીને પોતાના ખેતરમાં સોયાબીન, કપાસ અને મગફળી સહિતના અન્ય પાકોનું વાવેતર કર્યું હતું. જોકે, કુદરતને આ મંજૂર નહીં હોય તેમ ચોમાસામાં વરસાદ પડ્યો, અને સિઝન બાદ શિયાળામાં પણ માવઠા અને કમોસમી વરસાદ ચાલુ રહ્યો.

મહામોલા પાક પર પાણી ફર્યું
મહામોલા પાક પર પાણી ફર્યું (ETV Bharat Gujarat)

જણસીમાં ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ : કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાના પગલે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. ખેતરમાં પાકનું વાવેતર થયું હતું અને પાક લણવાનો સમય આવ્યો ત્યારે શરુ થયો કમોસમી વરસાદ. મોટાભાગની જણસી પાણીમાં પલળી જવાથી પાક ફેલ જવાની ભીતિ પણ હતી. મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ જતાં ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે.

મહામોલા પાક પર પાણી ફર્યું
મહામોલા પાક પર પાણી ફર્યું (ETV Bharat Gujarat)

આર્થિક સહાય આપવા માંગ : હાલમાં ખેડૂતોને મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવા પાકો અને જણસીમાં નુકશાની વેઠવી પડે તેમ છે. ખેતરમાં જણસી બચી જાય અને ઉતારો પણ ઓછો આવ્યો, તેનો ભાવ પણ ઓછો મળશે. ત્યારે કુદરતી આફત સામે ખેડૂતો લાચાર બની ગયા છે. ખેડૂતો ફરી વાવેતર કરી શકે તે માટે સરકાર દ્વારા કોઈ સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

DHORAJI UNSEASONAL RAIN
CROPS DAMAGE
FARMER ISSUE
DEMAND FINANCIAL ASSISTANCE
UNSEASONAL RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.