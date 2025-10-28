ધોરાજીના ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદનો ફટકો, મહામોલા પાક પર પાણી ફર્યું
ધોરાજી પંથકમાં પડેલા કમોસમી વરસાદથી મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવા પાકોમાં નુકસાન થવાની ભીતિ છે, જુઓ આ અહેવાલ...
Published : October 28, 2025 at 10:44 AM IST
રાજકોટ : ગુજરાત હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર વાવાઝોડા જેવી કુદરતી આફતોના કારણે ઘણા સમયથી કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. નવરાત્રી અને દિવાળીના તહેવારથી શરુ થયેલા કમોસમી વરસાદે હવે તેજી પકડી છે. જેના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકશાની વેઠવી પડી રહી છે.
ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફર્યું
ધોરાજી પંથકમાં આશાવાદી ખેડૂતોએ મહેનત કરીને મોંઘા ભાવે બિયારણ ખરીદીને ખેતી શરુ કરી હતી. સાથે જ જંતુનાશક દવાઓ છંટકાવ કરીને પોતાના ખેતરમાં સોયાબીન, કપાસ અને મગફળી સહિતના અન્ય પાકોનું વાવેતર કર્યું હતું. જોકે, કુદરતને આ મંજૂર નહીં હોય તેમ ચોમાસામાં વરસાદ પડ્યો, અને સિઝન બાદ શિયાળામાં પણ માવઠા અને કમોસમી વરસાદ ચાલુ રહ્યો.
જણસીમાં ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ : કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાના પગલે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે. ખેતરમાં પાકનું વાવેતર થયું હતું અને પાક લણવાનો સમય આવ્યો ત્યારે શરુ થયો કમોસમી વરસાદ. મોટાભાગની જણસી પાણીમાં પલળી જવાથી પાક ફેલ જવાની ભીતિ પણ હતી. મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ જતાં ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે.
આર્થિક સહાય આપવા માંગ : હાલમાં ખેડૂતોને મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવા પાકો અને જણસીમાં નુકશાની વેઠવી પડે તેમ છે. ખેતરમાં જણસી બચી જાય અને ઉતારો પણ ઓછો આવ્યો, તેનો ભાવ પણ ઓછો મળશે. ત્યારે કુદરતી આફત સામે ખેડૂતો લાચાર બની ગયા છે. ખેડૂતો ફરી વાવેતર કરી શકે તે માટે સરકાર દ્વારા કોઈ સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે.
