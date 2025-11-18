ધોરાજીમાં એક સાથે 15 જેટલા સ્થળ પર તસ્કરો ત્રાટક્યા, ચોરીના બનાવ CCTV કેમેરામાં કેદ
ધોરાજીમાં શિયાળાની શરૂઆત થયા બાદ એક સાથે 15 જેટલા સ્થળોએ તસ્કરોએ ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : November 18, 2025 at 2:07 PM IST
રાજકોટ : ધોરાજીમાં એક સાથે 15 જેટલા સ્થળો પર તસ્કરોએ હાથ ફેરો કર્યો હોવાનો બનાવ બન્યો છે. જૂનાગઢ રોડ પર આવેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં બુકાનીધારી ત્રાટક્યાં અને ચોરીને અંજામ આપ્યા હોવાની બાબત બની છે. જેમાં લાખો રૂપિયાની ચોરી થયાનું અનુમાન છે. ત્યારે આ ઘટના અંગેના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. જેમાં રાત્રિ દરમિયાન બુકાનીધારી વ્યક્તિઓ જોવા મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
ધોરાજીમાં તસ્કરોનો તરખાટ : આ અંગેની પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર ધોરાજીમાં પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા કારખાનામાં મોડી રાત્રે બુકાનીધારી ત્રાટકયા હતા. આ તસ્કરોએ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ અને કારખાનાના તાળા અને સટર તોડી રોકડ રકમ અને તોડફોડ કરીને ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. આમ 15 થી વધારે જગ્યા પર ચોરી કરીને લાખો રૂપિયાની તસ્કરીની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે.
ચોરીનો બનાવ CCTV કેમેરામાં કેદ : આ ચોરીનો બનાવ CCTV કેમેરામાં કેદ થયો છે. જેમાં ગોકુલ પ્લાસ્ટિક, રજવાડી પાણી, નીલેશ પોલી, મોસમ પ્લાસ્ટિક, અર્જુન પ્લાસ્ટિક, સુમીત પ્લાસ્ટિક જેવા અન્ય 15 થી વધારે જગ્યા પર ચોરી થઈ હોવાનું સામે આવ્યા બાદ ધોરાજી પોલીસ તંત્રને જાણ કરાઇ હતી. પોલીસ તંત્ર દ્વારા પંચનામું કર્યા બાદ રોકડ રકમ અને નુકસાનીનો આંકડો આવશે. ત્યારે અહીંયા પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ અને કારખાનાના માલિકોમાં ભય અને રોષ જોવા મળ્યો છે.
