ધોરાજીમાં વરસાદ ખેંચાતા ઘાસચારાની ભારે અછત: માલધારીઓની હાલત કફોડી, પશુઓ સાથે હિજરતનો વારો
વરસાદના અભાવે લીલા ઘાસચારાની ભારે અછત સર્જાઇ છે, જેના કારણે માલધારીઓને પોતાના પશુઓનો નિભાવ કરવો અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયો છે.
Published : October 5, 2026 at 6:17 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી પંથકમાં વરસાદ ખેંચાતા દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. વરસાદના અભાવે લીલા ઘાસચારાની ભારે અછત સર્જાઇ છે, જેના કારણે માલધારીઓને પોતાના પશુઓનો નિભાવ કરવો અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયો છે. ઘાસચારાના ભાવ આસમાને પહોંચતા પશુપાલકો પર આર્થિક સંકટ તોળાઇ રહ્યું છે અને તેઓ હવે પોતાના પશુધનને બચાવવા સરકાર પાસે તાત્કાલિક સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે.
ધોરાજી પંથકમાં પશુપાલકોની હાલત કફોડી
ધોરાજી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદ ન પડવાના કારણે પશુપાલકોની હાલત કફોડી બની છે. ધોરાજી ચારા પીઠ, જે લીલા ચારા માટે ગુજરાતનું એક મોટું સપ્લાય સેન્ટર ગણાય છે, ત્યાં હાલ વરસાદના અભાવે ઘાસચારાની આવક ખૂબ ઘટી ગઈ છે. માર્કેટમાં લીલા ઘાસચારાનો ભાવ 100 થી 150 રૂપિયા પ્રતિ મણ સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે સૂકા ઘાસનો ભાવ 250 રૂપિયા આસપાસ બોલાઈ રહ્યો છે. દૈનિક ખર્ચ અને દૂધની આવક વચ્ચે મોટો તફાવત સર્જાતા માલધારીઓ લાચાર બન્યા છે.આ કપરી સ્થિતિ અંગે સ્થાનિકોએ પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી.
માલધારી મુકેશ મેવાડાએ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું કે, "અમારી પાસે 30 પશુઓ છે, અત્યારે લીલા ઘાસના 150 અને સૂકાના 250 રૂપિયા ભાવ છે. અમારૂં રોજનો 2200 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થાય છે તેમાં ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ છે. સરકાર સહાય આપે તેવી અમારી માંગ છે."
અન્ય એક માલધારી મુન્નાભાઇ ભરવાડે જણાવ્યું કે, "મારી પાસે 20 પશુઓ છે, રોજનો 3000 રૂપિયા ખર્ચ થાય છે અને દૂધ માત્ર 1000 રૂપિયાનું થાય છે. જો સરકાર મદદ નહીં કરે તો અમારે પજ્યાં પાણી અને ઘાસચારો હશે ત્યાં હિજરત કરવી પડશે."
ધોરાજી ચારા પીઠના વેપારી જિતેન્દ્ર કોરાટે જણાવ્યું હતું કે, "ધોરાજી ચારા પીઠ લીલા ચારા માટે ગુજરાતનું મોટું સેન્ટર છે પણ વરસાદના અભાવે આવક ઓછી છે. લીલાના વાવેતર ઓછા થયા હોવાથી માલધારીઓને મુશ્કેલી પડશે, અમે સરકારને માલધારી સમાજને મદદ કરવા નિવેદન કરીએ છીએ."
વરસાદ ખેંચાવાના કારણે સર્જાયેલી આ કપરી પરિસ્થિતિમાં માલધારીઓની નજર હવે માત્ર સરકારની સહાય પર મંડરાયેલી છે. જો સમયસર પશુપાલકોને આર્થિક મદદ કે ઘાસચારાની યોગ્ય વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં નહીં આવે તો, તેઓને પોતાના અબોલ જીવોને બચાવવા માટે પાણી અને ઘાસચારા વાળા અન્ય વિસ્તારોમાં ફરજિયાત હિજરતનો માર્ગ અપનાવવો પડશે.
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