સુરેન્દ્રનગરના ધોળીધજા ડેમના તળિયા દેખાતા સૌની યોજનામાં પાણી છોડવાનું બંધ, 500થી વધુ ગામોને અસર
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ વર્ષે વરસાદની 25 ટકા સુધી ઘટ નોંધાઈ છે. ખાસ કરીને વઢવાણ, મૂળી, ચોટીલા પંથકમાં વરસાદ ખૂબ ઓછો પડ્યો છે.
Published : October 10, 2026 at 5:08 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા સુરેન્દ્રનગરના જીવાદોરી સમાન ધોળીધજા ડેમમાંથી આજથી સૌની યોજનામાં પાણી છોડવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ડેમની સપાટી ઘટીને માત્ર 15 ફૂટ પર પહોંચી જતા ડેમના તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે. જેના કારણે આગામી 8 મહિના કાઢવા ખૂબ કઠિન બન્યા છે અને તંત્રની ચિંતામાં પણ વધારો થયો છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ વર્ષે વરસાદની 25 ટકા સુધી ઘટ નોંધાઈ છે. ખાસ કરીને વઢવાણ, મૂળી, ચોટીલા પંથકમાં વરસાદ ખૂબ ઓછો પડ્યો છે. જેની સીધી અસર ધોળીધજા ડેમ પર પડી છે. ભોગાવો નદી પર આવેલો આ ડેમ સુરેન્દ્રનગર શહેર અને જિલ્લાના 500થી વધુ ગામડાઓ માટે પીવાના પાણીનો મુખ્ય આધાર છે. દર વર્ષે ચોમાસામાં ડેમ છલકાઈ જતો હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે વરસાદ ખેંચાતા ડેમમાં નવા નીરની આવક જ થઈ નથી.
સૌની યોજનામાં પાણી બંધ, 500 ગામોને અસર
ધોળીધજા ડેમમાંથી સૌની યોજના અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી છોડવામાં આવતું હતું. પરંતુ ડેમમાં પાણીનું સ્તર તળિયે પહોંચી જતા તંત્ર દ્વારા આજથી સૌની યોજનામાં પાણી છોડવાનું બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે માત્ર પીવાના પાણી માટે જ ડેમના પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
આ ડેમમાંથી સુરેન્દ્રનગર શહેર, વઢવાણ શહેર, વઢવાણ તાલુકાના ખમીસાણા, અનિંદ્રા, ખોડુ, બલદાણા, મેમકા, લખતર તાલુકાના લખતર, તાવી, કડુ, ચોટીલા તાલુકાના મોટા ભાગના ગામો તેમજ મૂળી તાલુકાના સરા, દિઘડીયા, ગગુદડ સહિત 500થી વધુ ગામડાઓમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના કેટલાક ગામોમાં પણ આ ડેમથી પાણી પહોંચે છે. હવે ડેમ ખાલી થતા આ તમામ ગામોમાં પીવાના પાણીની વિકટ સમસ્યા સર્જાય તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
શહેરમાં પાણી કાપની નોબત
ડેમની સપાટી 15 ફૂટે પહોંચી જતા સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણ શહેરમાં પણ હવે પાણી કાપ મૂકવો પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. હાલ સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકા દ્વારા દિવસે પાણી વિતરણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ પાણીની અછતના કારણે હવે બે દિવસે કે ત્રણ દિવસે પાણી આપવું પડે તેવી શક્યતા છે. તંત્ર દ્વારા પણ આ અંગે બેઠકોનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
8 મહિના કાઢવા કઠિન
હજુ શિયાળો અને ઉનાળો એમ 8 મહિના જેટલો લાંબો સમય કાઢવાનો બાકી છે. ત્યારે અત્યારથી જ ડેમના તળિયા દેખાતા ખેડૂતો, પશુપાલકો અને સામાન્ય જનતામાં ચિંતાના વાદળો છવાયા છે. જો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા નહીં થાય તો જિલ્લામાં પીવાના પાણી માટે વલખા મારવાનો વારો આવશે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા નર્મદા કેનાલમાંથી પાણી લાવવા માટે સરકારમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
એકંદરે ધોળીધજા ડેમ ખાલી થતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. તંત્રની ચિંતા વધી છે અને લોકો પાણી માટે સરકાર સામે મીટ માંડીને બેઠા છે.
હાલ એકતરે પાણી આપવા અંગે વિચારણા - રાકેશ રાઠોડ મેયર
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશ રાઠોડ સાથે ટેલિફોનિક રીતે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ડેમના તળિયા દેખાયા છે અને સ્તર પણ ઘટ્યું છે ત્યારે અગામી દિવસોમાં શહેરમાં ત્રણ લાખની પ્રજાને પ્રાણી આપવાનું છે. ત્યારે એકાંતરે પાણી આપવા અંગેનો પ્લાન્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને પાણી પણ જોઈ વિચારી અને વપરાશ કરવા માટે પણ આહવાન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
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