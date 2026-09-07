શ્રાવણના છેલ્લા સોમવારે ધોળેશ્વર મહાદેવના દરબારમાં ભક્તોની ભીડ, ધોળીધજા ડેમમાં બિરાજમાન સ્વયંભૂ શિવલિંગના દર્શને 5000 ભક્તો ઉમટ્યા
આજુબાજુના 20થી વધુ ગામોના ભક્તો દર્શન માટે આવે છે, મંદિરના પટાંગણમાં ભવ્ય ફૂલોની રંગોળી બનાવાઈ છે અને શિવલિંગને વિશેષ ફૂલોનો શણગાર કરવામાં આવ્યો છે.
Published : September 7, 2026 at 1:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: આજે શ્રાવણ મહિનાનો છેલ્લો સોમવાર છે ત્યારે મહાદેવજીના મંદિરે ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. શ્રાવણ મહિનાનો છેલ્લો સોમવાર હોવાના કારણે ભક્તો ઉત્સાહભેર મંદિરે જઈ રહ્યા છે, શિવ પૂજા કરી રહ્યા છે અને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરનો ધોળીધજા ડેમ કે જે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના 500થી વધુ ગામોમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડી રહ્યો છે, તે ડેમનું નામ ધોળેશ્વર મહાદેવ ઉપરથી પાડવામાં આવ્યું હોવાની એક લોકવાયકા છે. ડેમ કાંઠે પૌરાણિક મંદિર આવેલું છે અને હવે ડેમની મધ્યમાં આ મંદિર આવી ગયું છે, ત્યારે મહાદેવજી ધોળેશ્વર નામથી બિરાજમાન છે.
ત્યારે આજે શ્રાવણ મહિનાનો છેલ્લો સોમવાર હોવાના કારણે મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. આજુબાજુના 20થી વધુ ગામોના ભક્તો આ મંદિરે દર્શન માટે આવે છે. ધોળેશ્વર મહાદેવ તમામ ભક્તોની મનોકામના પૂરી કરે છે. ત્યારે આજે મંદિરના પટાંગણમાં ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો છે. છેલ્લો સોમવાર હોવાના કારણે મહાદેવજીના શિવલિંગને શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મંદિરના પટાંગણમાં ભવ્ય ફૂલોની રંગોળી બનાવવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત આજના દિવસે દીપમાળા, ચાર પ્રહર આરતી, ફૂલોનો શણગાર, પ્રસાદ, યજ્ઞ અને અલગ અલગ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું મંદિરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લો સોમવાર હોવાના કારણે મંદિરમાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે અને દર્શન કરીને ભક્તો પણ ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. ત્યારે ધોળેશ્વર મહાદેવ સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલા છે અને ધોળીધજા ડેમ કાંઠે બિરાજમાન છે. ત્યારે ભક્તો ડેમની અંદરના રસ્તેથી પસાર થઈને મંદિરે દર્શન માટે આવે છે અને મહાદેવજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે અને શાંતિનો અહેસાસ કરે છે.
"આજના દિવસે 5000થી વધુ ભક્તો દર્શન માટે આવશે, ફૂલોનો શણગાર જોવા પણ આજુબાજુના ગામોના લોકો આવે છે." - ગૌસ્વામી ગુણવંતભાઈ, પૂજારી
મંદિરના પૂજારી ગૌસ્વામી ગુણવંતભાઈ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે મંદિરમાં આખા શ્રાવણ મહિના દરમિયાન ફૂલોની રંગોળી કરવામાં આવી, જે રંગોળી જોવા આજુબાજુના ગામના લોકો પણ આવતા હતા. ડેમના કાંઠે આ મંદિર આવેલું હોવાના કારણે પહેલા ડેમમાં લોકો સ્નાન કરે છે અને ત્યારબાદ મંદિરે દર્શન માટે આવતા હોય છે. આ ઉપરાંત મંદિરમાં ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો આખો મહિનો સંગમ જોવા મળ્યો છે. ત્યારે આજે છેલ્લો સોમવાર છે ત્યારે પૂજા, યજ્ઞ, શણગાર અને ચાર પ્રહરની આરતી જેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
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