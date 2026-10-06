ચાલુ વીજ લાઇન ચોરતી ગેંગ: પ્રભુ રેકી કરતો, મદન અને ત્રિલોક વાયર કાપતા ને જગદીશ ચોરોને લાવતો-લઇ જતો
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે લાઇન પાસે પહોંચ્યા બાદ સૌપ્રથમ મીટરથી તપાસ કરવામાં આવતી કે વીજ પ્રવાહ ચાલુ છે કે બંધ.
Published : October 6, 2026 at 7:59 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લાના ધોલેરા અને કોઠ વિસ્તારમાં છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી વીજ વાયર ચોરી કરતી ગેંગનો અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBએ પર્દાફાશ કર્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ગેંગ માત્ર બંધ પડેલી લાઇનના વાયર ચોરતી નહોતી, પરંતુ જીવંત વીજ લાઇનમાંથી જ વાયર કાપવાની તૈયારી સાથે સ્થળ પર પહોંચી હતી. પોલીસની ટીમે ગેંગને જીવંત વાયર ચોરી કરવાની તૈયારી દરમિયાન જ ઝડપી લીધી હતી.
પહેલાં ચેક, પછી કટિંગનો પ્લાન
ગેંગના સભ્યોને વીજ લાઇન અંગે ટેકનિકલ જાણકારી હતી. આરોપીઓ પાસે AC/DC મીટર, કટર સહિતના સાધનો મળી આવ્યા છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે લાઇન પાસે પહોંચ્યા બાદ સૌપ્રથમ મીટરથી તપાસ કરવામાં આવતી કે વીજ પ્રવાહ ચાલુ છે કે બંધ.જો લાઇન ચાલુ હોય તો તેને બંધ કરવાની વ્યવસ્થા કર્યા બાદ વાયર કાપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો, જ્યારે લાઇન બંધ હોય તો સીધા કટરથી વાયર કાપીને ચોરી કરવાની તૈયારી કરવામાં આવતી હતી.
વીજ કંપનીમાં કામ કર્યાનો અનુભવ બન્યો હથિયાર
આ ગેંગના કેટલાક આરોપીઓ અગાઉ વીજ કંપનીઓમાં ટેકનિશિયન કે કારીગર તરીકે કામ કરી ચૂક્યા હતા. એટલે વીજ લાઇન ક્યાંથી પસાર થાય છે, લાઇનની સ્થિતિ કેવી રીતે ચકાસવી અને વાયર સુધી કેવી રીતે પહોંચવું તેની તેમને જાણકારી હતી. ડીવાયએસપી નીલમ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ અગાઉ ગુજરાતની વીજ કંપનીઓમાં કામ કરી ચૂક્યા હોવાથી આ વિસ્તાર અને વીજ લાઇનની કામગીરીથી પરિચિત હતા.
પાણી ભરાયેલા અને ઓછી અવરજવરવાળા ટાવર બનતા હતા નિશાન
ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર પ્રભુ ગુર્જર પહેલાં સ્થળની રેકી કરતો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ગેંગ એવા ટાવર અથવા વીજ લાઇનને નિશાન બનાવતી જ્યાં પાણી ભરાયેલું હોય, લોકોની અવરજવર ઓછી હોય અને સાંકડા રસ્તા મારફતે વાહન સાથે પહોંચી શકાય. સ્થળ પસંદ થયા બાદ પ્રભુ ગુર્જર રાજસ્થાનથી પોતાના સાથીઓને બોલાવતો હતો.
છ આરોપીઓ રાજસ્થાનથી આવતા, ચોરી કરીને પરત જતા
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પકડાયેલા છ આરોપીઓ રાજસ્થાનના બ્યાવર વિસ્તારના રહેવાસી છે. તેમાંથી ચાર આરોપીઓ રાજસ્થાનમાં ઈંટોના ભઠ્ઠામાં કામ કરતા હતા અને અગાઉ ગુજરાતની વીજ કંપનીઓમાં પણ ટેકનિશિયન કે કારીગર તરીકે કામ કરી ચૂક્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ આરોપીઓ ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે ચોરી કરવા માટે આવતા અને કામ પૂર્ણ કર્યા બાદ રાજસ્થાન પરત જતા.
ગેંગમાં દરેકનું કામ અલગ હતું
ગેંગમાં દરેક આરોપીને ચોક્કસ જવાબદારી આપવામાં આવી હતી. મદનસિંહ રાવત મુખ્યત્વે કટરથી વાયર કાપવાનું કામ કરતો હતો. ત્રિલોકસિંહ સહિતના આરોપીઓ વાયર કાપવાની કામગીરીમાં સામેલ હતા.છોટુ કાપેલા કેબલને લપેટીને એક તરફ મૂકતો હતો, જ્યારે જગદીશ આરોપીઓને સ્થળ પર લાવવા અને ચોરી બાદ પરત લઈ જવાની જવાબદારી સંભાળતો હતો. શ્રવણસિંહ પણ ગેંગ સાથે મજૂરીના કામમાં જોડાયેલો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. શિવરાજ ઉર્ફે શિવા પણ ગેંગમાં સામેલ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે.
પ્રભુ ગુર્જર હતો આખા ખેલનો માસ્ટરમાઇન્ડ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર પ્રભુ ગુર્જર છે. તે સ્થળની રેકી કરતો, ચોરી કેવી રીતે કરવી તેનો પ્લાન બનાવતો અને રાજસ્થાનથી પોતાના સાથીઓને બોલાવતો હતો. પ્રભુ છેલ્લા આશરે ત્રણ વર્ષથી જગદીશના સંપર્કમાં હતો. જગદીશના માધ્યમથી અન્ય આરોપીઓ સાથે પણ પ્રભુની ઓળખાણ થઈ હતી.
વાયર વેચવાનું કામ પણ પ્રભુનું
ચોરી કરેલા વીજ વાયરોને ક્યાં અને કોને વેચવા તે નક્કી કરવાની જવાબદારી પણ પ્રભુ ગુર્જરની હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. વાયરો વેચાયા બાદ આરોપીઓની ભૂમિકા પ્રમાણે પૈસાની વહેંચણી કરવામાં આવતી હતી. જોકે, હાલ પ્રભુ ગુર્જર પોલીસની પકડથી બહાર છે. તે ઝડપાયા બાદ ચોરીના વાયર ક્યાં વેચવામાં આવતા હતા અને પૈસાની વહેંચણી કેવી રીતે થતી હતી તેની વધુ વિગતો બહાર આવવાની શક્યતા છે.
ત્રણ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો
અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBની તપાસમાં ધોલેરા પોલીસ સ્ટેશનના બે અને કોઠ પોલીસ સ્ટેશનનો એક—કુલ ત્રણ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. આ ત્રણેય ગુનામાં કુલ 1,080 મીટર વીજ વાયર, જેની કિંમત આશરે ₹81 હજાર હોવાનું પોલીસ જણાવે છે, ચોરવામાં આવ્યો હતો.
₹6.50 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ચોરીના વાયર ઉપરાંત વાહનો, AC/DC મીટર, કટર અને અન્ય ટેકનિકલ સાધનો સહિત કુલ આશરે ₹6.50 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આરોપીઓને જીવંત વાયર ચોરીની તૈયારી દરમિયાન ઝડપી લેવાયા હોવાથી તેમની પાસેથી ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો પણ પોલીસના હાથે લાગ્યા છે.
LCBને હ્યુમન સોર્સથી મળી હતી માહિતી
છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ધોલેરા અને કોઠ વિસ્તારમાં સતત વીજ વાયર ચોરીના બનાવો બનતા હોવાથી અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBને આ ગેંગને ઝડપી પાડવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.હ્યુમન સોર્સથી મળેલી ચોક્કસ માહિતીના આધારે LCBની ટીમે કાર્યવાહી કરી હતી. આરોપીઓ વાયર ચોરીની તૈયારીમાં હતા ત્યારે જ ટીમે સ્થળ પર પહોંચી તેમને ઝડપી લીધા હતા.
ગેંગની રચના પણ એકબીજાની ઓળખાણથી
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓ એકબીજાના પાડોશી અથવા સગા-સંબંધીઓ પણ થાય છે. પ્રભુ ગુર્જરે પોતાના સંપર્કના આધારે છ લોકોને રાજસ્થાનથી ગુજરાત બોલાવ્યા હતા. આ રીતે ટેકનિકલ જાણકારી ધરાવતા લોકો, સ્થળ પર કટિંગ કરનારા, કેબલ ખસેડનારા અને વાહનની વ્યવસ્થા કરનારા—દરેકની અલગ ભૂમિકા નક્કી કરવામાં આવી હતી.
જીવંત વીજ લાઇન સાથેનો ખેલ કેટલો જોખમી હતો?
આ કેસમાં સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે આરોપીઓ વીજ લાઇનમાંથી વાયર કાપવાની તૈયારીમાં હતા. જીવંત વીજ લાઇનમાં કરંટની સ્થિતિ તપાસવા માટે તેઓ મીટરનો ઉપયોગ કરતા હતા અને ત્યારબાદ લાઇનની સ્થિતિ પ્રમાણે કટિંગ કરવાની તૈયારી કરતા હતા. પોલીસની કાર્યવાહી સમયસર ન થઈ હોત તો ગેંગ વાયર ચોરીમાં સફળ થઈ શકતી હતી. સાથે જ આવી કામગીરીમાં આરોપીઓ માટે પણ ગંભીર વીજ જોખમ ઊભું થઈ શકે છે.
હવે ફરાર પ્રભુ ગુર્જરને શોધવા તપાસ
હાલ અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBએ છ આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે, જ્યારે ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર પ્રભુ ગુર્જર ફરાર છે. પોલીસ તેની શોધખોળ કરી રહી છે. ડીવાયએસપી નીલમ ગોસ્વામીના જણાવ્યા મુજબ, પ્રભુ ઝડપાયા બાદ ચોરીના વાયર ક્યાં વેચવામાં આવતા હતા, ખરીદનાર કોણ હતા અને ગેંગને ચોરીમાંથી કેટલો નફો મળતો હતો તે અંગે વધુ માહિતી સામે આવશે.ધોલેરા અને કોઠની વીજ લાઇનને નિશાન બનાવી રહેલી ગેંગનો એક તબક્કો તો પોલીસની પકડમાં આવી ગયો છે, પરંતુ આ વાયર ક્યાં પહોંચતા હતા અને તેની પાછળનું નેટવર્ક કેટલું મોટું છે તે જાણવા હવે તપાસની દિશા પ્રભુ ગુર્જર તરફ વળી છે.
આ પણ વાંચો: