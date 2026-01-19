ધોળાવીરા જમીન સંપાદન કેસ : હાઇકોર્ટનો સ્પષ્ટ સંદેશ-અંડરટેકિંગ રમકડું નથી; એક લાખનો દંડ ફટકારાયો
જમીન સંપાદન મામલે વારંવાર અંડરટેકિંગ આપ્યા છતાં વળતર ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહેવાના કારણે હાઇકોર્ટે ASIના અધિકારીઓને સંયુક્ત રીતે રૂપિયા એક લાખનો દંડ ફટકાર્યો
Published : January 19, 2026 at 12:53 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે આર્કિયોલોજી સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા (ASI)ના અધિકારીઓ સામે કડક વલણ અપનાવીને મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. જમીન સંપાદન મામલે વારંવાર અંડરટેકિંગ આપ્યા છતાં વળતર ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહેવાના કારણે હાઇકોર્ટે ASIના અધિકારીઓને સંયુક્ત રીતે રૂપિયા એક લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે.
આ મામલે ASI દ્વારા વિલંબ માફી (Condonation of Delay) માટે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. જોકે, સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ સમક્ષ એવું બહાર આવ્યું હતું કે અરજદારો દ્વારા મહત્ત્વની હકીકતો છુપાવવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને એક્ઝિક્યુશન અરજી ફાઇલ થવાની હકીકત કોર્ટથી છુપાવવામાં આવી હોવાનું નોંધાયું હતું. આ કારણે હાઇકોર્ટે ASIની અરજી ફગાવી દીધી હતી અને ખુલ્લી અદાલતમાં દંડનો હુકમ સંભળાવ્યો હતો.
આ કેસ કચ્છ જિલ્લાના ધોળાવીરા ગામ સાથે સંકળાયેલો છે, જ્યાં પુરાતત્વીય મહત્ત્વ ધરાવતા વિસ્તારમાં જમીન સંપાદન કરવામાં આવ્યું હતું. જમીન સંપાદન બાદ યોગ્ય વળતર મળતું ન હોવાથી જમીનમાલિકોએ કાનૂની લડત શરૂ કરી હતી. વર્ષ 2023માં ભચાઉ કોર્ટ દ્વારા વળતર અંગે હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો.કોર્ટના આ હુકમ બાદ દાવેદારો દ્વારા વળતર મેળવવા માટે એક્ઝિક્યુશન અરજી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ASI તરફથી કોર્ટને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે વળતરની રકમ ચૂકવી દેવામાં આવશે. નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ASIના અધિકારીઓએ ચારથી પાંચ વખત અંડરટેકિંગ આપ્યા હતા, છતાં લાંબા સમય સુધી વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું નહોતું. વળતર ચૂકવણીમાં થયેલા વિલંબને લઈને ASI દ્વારા હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. આ અરજી સામે વળતર મેળવવાની પાત્રતા ધરાવતા પ્રતિવાદીઓ તરફથી એડવોકેટ જીજ્ઞેશકુમાર નાયક કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા. તેમણે સોગંદનામા દ્વારા કોર્ટને વિગતવાર હકીકતો રજૂ કરી હતી.
હાઇકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં સ્પષ્ટ નોંધ્યું હતું કે એક્ઝિક્યુશન અરજી અંગેની હકીકત કોર્ટથી છુપાવવામાં આવી.આપેલી બાહેંધરીઓનો અમલ કરવામાં આવ્યો નહીં. અરજદારોની વર્તણૂક કોર્ટની પ્રક્રિયા પ્રત્યે બેદરકારી દર્શાવે છે. આ તમામ મુદ્દાઓને આધારે હાઇકોર્ટે ASIની અરજી રદ કરી દીધી અને તમામ અરજદારોને સંયુક્ત રીતે રૂપિયા એક લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. મહત્ત્વનું છે કે દંડની રકમ ત્રણ સપ્તાહની અંદર હાઇકોર્ટમાં જમા કરાવવાની રહેશે. રકમની વેરિફિકેશન બાદ તે કેસના મૂળ દાવેદારને ચૂકવવામાં આવશે. હાઇકોર્ટના આ ચુકાદાને સરકારી વિભાગોની જવાબદારી અને અંડરટેકિંગના પાલન અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહ્યો છે. કોર્ટનું આ વલણ સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે ન્યાયિક આદેશો અને બાહેંધરીઓનું પાલન ન કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
