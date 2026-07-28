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રાજકોટ ઝૂમાં સિંહણ 'ધરતી'એ આપ્યો 3 સિંહબાળને જન્મ, ઝૂમાં એશિયાઈ સિંહોની કુલ સંખ્યા વધીને 20 થઈ

રાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાનમાં એશિયાઈ સિંહ "ધનંજય" અને સિંહણ "ધરતી"ના સંવનન બાદ ધરતીએ 3 સિંહબાળને જન્મ આપ્યો છે.

રાજકોટ ઝૂમાં સિંહણ 'ધરતી'એ આપ્યો 3 સિંહબાળને જન્મ
રાજકોટ ઝૂમાં સિંહણ 'ધરતી'એ આપ્યો 3 સિંહબાળને જન્મ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 4:48 PM IST

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રાજકોટ: મહાનગરપાલિકા સંચાલિત રાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાનમાં 22 જુલાઈની રાત્રે ધરતી નામની સિંહણે 3 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. એશિયાઈ સિંહ "ધનંજય" અને સિંહણ "ધરતી"ના સંવનન બાદ ધરતીએ 3 સિંહબાળને જન્મ આપ્યો છે.

ઝૂ તંત્રના જણાવ્યા મુજબ હાલ માતા અને ત્રણેય બચ્ચાં સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે. તેમને કોઈ અલગથી દવા કે સારવારની જરૂર નથી. ઝૂના વેટરનરી તબીબો અને કેરટેકરની ટીમ દ્વારા CCTV કેમેરા મારફતે 24 કલાક સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ઝૂમાં એશિયાઈ સિંહોની કુલ સંખ્યા વધીને 20 થઈ
ઝૂમાં એશિયાઈ સિંહોની કુલ સંખ્યા વધીને 20 થઈ (Etv Bharat Gujarat)

માતા અને બચ્ચાં સ્વસ્થ

ઝૂના વેટરનરી ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર,"22 જુલાઈની રાત્રે સિંહણ ધરતીએ 3 સ્વસ્થ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. માતા અને બચ્ચાં સ્વસ્થ છે. ઝૂ તંત્ર CCTV અને રાઉન્ડ ધ રોક દ્વારા 24 કલાક દેખરેખ રાખી રહ્યાં છે. હાલ મુલાકાતીઓને બચ્ચાં બતાવવામાં નહીં આવે, 3 મહિના બાદ જાહેર દર્શન માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવશે."

રાજકોટ ઝૂમાં સિંહણે આપ્યો 3 સિંહ બાળને જન્મ
રાજકોટ ઝૂમાં સિંહણે આપ્યો 3 સિંહ બાળને જન્મ (Etv Bharat Gujarat)

આ અગાઉ જૂન મહિનામાં જ સિંહણ "ધારા"એ પણ 3 બચ્ચાંને જન્મ આપ્યો હતો. નવા 3 બચ્ચાના આગમન સાથે હવે રાજકોટ ઝૂમાં એશિયાઈ સિંહોની કુલ સંખ્યા વધીને 20 થઈ ગઈ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાનમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 58 સિંહબાળનો જન્મ નોંધાયો છે. આ એશિયાઈ સિંહ સંવર્ધન કાર્યક્રમની સફળતાનું ઉદાહરણ છે.

રાજકોટ ઝૂમાં સિંહણ 'ધરતી'એ આપ્યા 3 સિંહબાળને જન્મ
રાજકોટ ઝૂમાં સિંહણ 'ધરતી'એ આપ્યા 3 સિંહબાળને જન્મ (Etv Bharat Gujarat)

હાલ રાજકોટ ઝૂમાં 70 વિવિધ પ્રજાતિના કુલ 614 વન્યપ્રાણી અને પક્ષીઓ મુલાકાતીઓ માટે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે. એશિયાઈ સિંહ, દીપડા, રીંછ, હરણ અને અનેક પ્રકારના પક્ષીઓને કારણે રાજકોટ ઝૂ સૌરાષ્ટ્રના મહત્વના પ્રવાસન સ્થળોમાં સ્થાન પામ્યું છે. ખાસ કરીને બાળકો અને પ્રકૃતિપ્રેમીઓ માટે આ ઝૂ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

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TAGGED:

RAJKOT ZOO
LIONESS GAVE BIRTH TO THREE CUBS
ASIATIC LIONESS IN RAJKOT ZOO
એશિયાઈ સિંહ
ASIATIC LION

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