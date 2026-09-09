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ધરોઇ ડેમ ટુરિઝમ પ્રોજેક્ટની કામગીરી પુરજોશમાં, વિશ્વકક્ષાનું પ્રવાસન ધામ બનશે

આગામી ડિસેમ્બર સુધીમાં રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કામગીરી પૂર્ણ થશે. પંચતત્ત્વ ગાર્ડન અને સી પ્લેન ટર્મિનલ બનાવવામાં આવશે.

ધરોઇ ડેમ ટુરિઝમ પ્રોજેક્ટની કામગીરી પુરજોશમાં
ધરોઇ ડેમ ટુરિઝમ પ્રોજેક્ટની કામગીરી પુરજોશમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 11:40 AM IST

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મહેસાણા: મહેસાણામાં ધરોઇ ડેમને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા 1100 કરોડના ખર્ચે વિકાસ કરવામાં આવશે. ધરોઇ ડેમ ટુરિઝમ પ્રોજેક્ટની કામગીરી ઝડપી બનાવવામાં આવી છે. પ્રથમ તબક્કાની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટની તમામ કામગીરી પૂર્ણ થઇ છે. આગામી ડિસેમ્બર સુધીમાં રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કામગીરી પૂર્ણ થશે. ડેમ પર વોટર સ્પોર્ટ્સ અને એડવેન્ચર એક્ટિવિટી પણ વિકસાવવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટમાં પંચતત્ત્વ ગાર્ડન અને સી પ્લેન ટર્મિનલ બનાવવાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ધરોઇ વિશ્વ કક્ષાનું પ્રવાસન સ્થળ બનશે

મહેસાણા જિલ્લામાં સાબરમતી નદી પર આવેલા આ વિશાળ ડેમ અને તેની આસપાસના અદભુત કુદરતી સૌંદર્યને પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષક બનાવવા રાજ્ય સરકારે કમર કસી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધરોઈ ડેમ અને આસપાસના વિસ્તારોના માળખાગત વિકાસ માટે કુલ 1100 કરોડ રૂપિયાનું જંગી બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટથી ઉત્તર ગુજરાતના પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં મોટી ક્રાંતિ આવવાની પૂરી સંભાવના છે અને સ્થાનિક સ્તરે રોજગારીની અનેક નવી તકોનું પણ સર્જન થશે.

ધરોઇ ડેમ વિશ્વકક્ષાનું પ્રવાસન ધામ બનશે (ETV Bharat Gujarat)

આ મેગા ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટની કામગીરી હાલ પૂરજોશમાં અને યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. સમગ્ર પ્રોજેક્ટને અલગ-અલગ તબક્કા અને પેકેજમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે, જેથી કામગીરી ઝડપથી અને ગુણવત્તાયુક્ત રીતે પૂર્ણ કરી શકાય. અધિકારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી માહિતી અનુસાર, પેકેજ-૧ હેઠળની તમામ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ (માળખાગત સુવિધાઓ) ની કામગીરી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે પેકેજ-૨ અંતર્ગત રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટની કામગીરી ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. આગામી ડિસેમ્બર મહિનાના અંત સુધીમાં આ રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટની કામગીરી પણ સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થઈ જવાની પૂરી શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે.

ધરોઈ ડેમ પ્રોજેક્ટમાં પ્રવાસીઓ માટે અનેક રોમાંચક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને ડેમના ઉપરવાસના વિસ્તારમાં 'ઝોન-૫' વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ વિશેષ ઝોનમાં એડવેન્ચર અને વોટર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે યુવાનો, રમતવીરો અને સાહસિકો માટે આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની રહેશે. દૂર-દૂરથી આવતા પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે અહીં અદ્યતન અરાઇવલ પાર્કિંગ એરિયા, અત્યાધુનિક વિઝિટર સેન્ટર અને વિવિધ પ્રકારના થીમ આધારિત સુંદર બગીચાઓનું નિર્માણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પ્રવાસનને વધુ વેગ આપવા અને હવાઈ મુસાફરી દ્વારા પ્રવાસીઓ સીધા અહીં પહોંચી શકે તે હેતુથી ધરોઈ ડેમ ખાતે 'સી-પ્લેન ટર્મિનલ' બનાવવાની મહત્વપૂર્ણ કામગીરીનું આયોજન પણ આ પ્રોજેક્ટમાં સામેલ છે. વધુમાં, રાજ્યના પ્રવાસન વિભાગ હસ્તક પબ્લિક-પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ (PPP) મોડલ પર એક આકર્ષક 'પંચતત્વ ગાર્ડન' પણ ડેવલપ કરવામાં આવનાર છે. આ ગાર્ડન ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિના પાંચ તત્વો પર આધારિત હશે, જે પ્રવાસીઓને શાંતિ અને આધ્યાત્મિકતાનો અનુભવ કરાવશે.

જોકે, આ પ્રોજેક્ટ હજુ નિર્માણાધીન છે છતાં પ્રવાસીઓમાં અત્યારથી જ ધરોઈ ડેમનો ભારે ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરમાં જાહેર રજાઓના દિવસો દરમિયાન દરરોજ સરેરાશ 1500થી વધુ પ્રવાસીઓએ આ ડેમ સાઈટની મુલાકાત લીધી હતી. ભવિષ્યમાં જ્યારે આ પ્રોજેક્ટ પૂરો થશે, ત્યારે તે વડનગર, તારંગા હિલ, અંબાજી અને પાટણની રાણકી વાવ જેવા ઉત્તર ગુજરાતના અન્ય સુપ્રસિદ્ધ પ્રવાસન અને ધાર્મિક સ્થળો સાથે જોડાઈને ૯૦ કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં એક વિશાળ અને વૈશ્વિક ટુરિઝમ સર્કિટ બનાવશે. જેનાથી લાખો પ્રવાસીઓ દર વર્ષે અહીં ઉમટી પડશે અને ઉત્તર ગુજરાત આર્થિક રીતે વધુ સમૃદ્ધ બનશે.

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