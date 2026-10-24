ધરોઇ ડેમમાં 51% જળસંગ્રહ, એક વર્ષ માટે પીવાના પાણીનું ટેન્શન નહિં, ખેડૂતોને સિંચાઇમાં થશે અસર
ધરોઈ ડેમના અધિકારી સુમિત પટેલ દ્વારા ડેમની વર્તમાન સ્થિતિ, પીવાના પાણી અને સિંચાઈના આગામી આયોજન અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી છે.
Published : October 24, 2026 at 3:27 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ધરોઈ ડેમના જળસ્તર અને પાણીના વિતરણ અંગે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ધરોઈ ડેમના અધિકારી સુમિત પટેલ દ્વારા ડેમની વર્તમાન સ્થિતિ, પીવાના પાણી અને સિંચાઈના આગામી આયોજન અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ચાલુ વર્ષે વરસાદની ઘટ હોવાને કારણે ધરોઈ ડેમમાં હાલમાં 51 ટકા જેટલો જ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. આ સીમિત જથ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર દ્વારા પીવાના પાણી અને સિંચાઈના પાણીના વિતરણ માટે આગોતરું અને સુદ્રઢ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેથી નાગરિકોને મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.
પીવાના પાણી માટે રિઝર્વ અને રાહત
ઉત્તર ગુજરાતના ચાર મુખ્ય જિલ્લાઓ માટે ધરોઈ ડેમ પીવાના પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. અધિકારીના જણાવ્યા પ્રમાણે, ડેમમાં રહેલા 51 ટકા જળસંગ્રહમાંથી સૌથી પહેલી પ્રાથમિકતા પીવાના પાણીને આપવામાં આવી છે. આગામી એક વર્ષ સુધી ચાલે તેટલું પીવાનું પાણી ડેમમાં રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યું છે. પાટણ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના 800થી વધુ ગામડાઓ તથા 25 જેટલા નાના-મોટા શહેરો અને પરા વિસ્તારોને ધરોઈ ડેમમાંથી પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ ઓછો પડ્યો હોવા છતાં, પીવાના પાણીના આયોજનમાં કોઈ જ તકલીફ પડશે નહીં. આગામી એક વર્ષ સુધી નાગરિકોને પીવાના પાણીની કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે નહીં તેવો સ્પષ્ટ વિશ્વાસ તંત્ર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
ખેડૂતો માટે સિંચાઈના પાણીમાં મોટો કાપ
પીવાના પાણીની સમસ્યા ભલે હલ થઈ ગઈ હોય, પરંતુ ઓછો વરસાદ ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ધરોઈ ડેમમાંથી મહેસાણા, પાટણ અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના ગામડાઓને ખેતીની સિંચાઈ માટે પણ પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે રવિ ઋતુ (શિયાળુ પાક) માટે ખેડૂતોને પાંચ જેટલા પાણ (પાણીના રાઉન્ડ) આપવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે ડેમમાં પાણીનો સ્ટોક ઓછો હોવાથી, સિંચાઈ માટે માત્ર એક કે બે પાણ જ આપી શકાશે. હાલના આયોજન મુજબ ધરોઈ ડેમમાંથી સીધું એક પાણ અપાશે, જ્યારે ખેડૂતોની વધારાના પાણીની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે નર્મદા યોજના આધારિત પાણી આપવા માટે ઉચ્ચ કક્ષાએ આયોજન ચાલી રહ્યું છે. આ નિર્ણયથી શિયાળુ પાક લેતા ખેડૂતોએ સિંચાઈના પાણીનો ખૂબ જ સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરવો પડશે.
તંત્રની જનતાને પાણી બચાવવા ખાસ અપીલ
ચાલુ વર્ષે નોંધાયેલા ઓછા વરસાદ અને ડેમમાં રહેલા માત્ર 51 ટકા જળસંગ્રહને કારણે ધરોઈ ડેમ પ્રશાસને લોકોને ખાસ અપીલ કરી છે. અધિકારી દ્વારા નાગરિકોને જાગૃત થવા અને પાણીનો જરાય બગાડ ન અટકાવવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. પાણીનો કરકસરયુક્ત ઉપયોગ થાય અને બિનજરૂરી વેડફાટ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જાગૃતિ લાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં કોઈ મોટી જળ કટોકટી ઉભી ન થાય તે માટે અત્યારથી જ પાણીના દરેક ટીપાંનું જતન કરવું અને સહકાર આપવો આવશ્યક છે.
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