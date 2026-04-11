ETV Bharat / state

અમરેલી: ચૂંટણી પહેલા ભાજપ મહિલા મોરચા પ્રમુખનો ખુલ્લો વિરોધ, પાર્ટી છોડવાની આપી ચેતવણી

હિનાબેન રાવળનો આક્ષેપ છે કે, વર્ષોથી સંગઠન સાથે જોડાયેલા સનિષ્ઠ કાર્યકરોને અવગણવામાં આવ્યા, અયોગ્ય વ્યક્તિઓને ઉમેદવારી આપી. ટિકિટની આશામાં બેઠેલા ઉમેદવારોમાં હતાશા

ભાજપ મહિલા મોરચા પ્રમુખનો ખુલ્લો વિરોધ
ભાજપ મહિલા મોરચા પ્રમુખનો ખુલ્લો વિરોધ
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: જિલ્લામાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય માહોલ દિવસે દિવસે ગરમાતો જઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને ધારી નગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને ભાજપમાં આંતરિક ગતિવિધિઓ તેજ બની છે અને ઉમેદવારી મેળવવા માટે ભારે લોબિંગ ચાલી રહ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

જિલ્લા પ્રમુખના હોમ ટાઉનમાં જ અસંતોષ

ધારી, જે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખનું હોમ ટાઉન માનવામાં આવે છે, ત્યાં જ પક્ષની અંદર અસંતોષના સૂર ઉઠતા રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા તેજ બની છે. પક્ષના અનેક વફાદાર અને વર્ષોથી સંગઠન સાથે જોડાયેલા સનિષ્ઠ કાર્યકરોને ટિકિટ વિતરણમાં અવગણવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપો ઉઠી રહ્યા છે, જેના કારણે કાર્યકરોમાં ભારે નારાજગી ફેલાઈ છે.

પાર્ટી છોડવાની આપી ચેતવણી

'મારો તે સારો'ની નીતિથી ભડકો

સ્થાનિક સ્તરે એવી ચર્ચા છે કે 'મારો તે સારો'ની નીતિ અપનાવીને ટિકિટોની લ્હાણી કરવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે યોગ્ય અને મહેનતુ કાર્યકરોને અવગણવામાં આવી રહ્યા છે. ઉમેદવારોની સત્તાવાર યાદી જાહેર થાય તે પહેલાં જ ભાજપમાં ભડકાના એંધાણ દેખાઈ રહ્યા છે.

મહિલા મોરચા પ્રમુખનો ખુલ્લો વિરોધ

આ વચ્ચે ધારી તાલુકા ભાજપ મહિલા મોરચા પ્રમુખ હિનાબેન રાવળે ખુલ્લેઆમ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે, અયોગ્ય વ્યક્તિઓને ઉમેદવારી આપવામાં આવી રહી છે, જે પાર્ટીના હિતમાં નથી. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે જો યોગ્ય ન્યાય નહીં મળે તો તેઓ પોતાના સમર્થકો સાથે પાર્ટી છોડવાનો કડક નિર્ણય લઈ શકે છે.

છેલ્લા દિવસે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા

આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી રાજકીય હલચલ વધુ તેજ બની છે. પક્ષની અંદર ચાલતા મતભેદો અને અસંતોષના કારણે ભાજપ માટે પરિસ્થિતિ પડકારજનક બની રહી છે.

ચૂંટણી પર શું અસર પડશે?

હવે જોવાનું રહ્યું કે, પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓ આ આંતરિક અસંતોષને કેવી રીતે સંભાળે છે અને ચૂંટણી પહેલા એકતા જાળવી શકે છે કે નહીં. ધારી નગરપાલિકા ચૂંટણી પહેલા જ ઊભા થયેલા આ મતભેદોનો સીધો પ્રભાવ ચૂંટણી પરિણામો પર પણ પડી શકે છે. રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે, જો સમયસર આ મુદ્દાનો ઉકેલ નહીં લાવવામાં આવે તો ભાજપને ધારી બેઠકો પર નુકસાન ઉઠાવવું પડી શકે છે.

TAGGED:

DHARI BJP DISCONTENT
TICKET DISTRIBUTION LOBBYING
LOYAL WORKERS IGNORED
MAHILA MORCHA PROTEST
DHARI NAGARPALIKA ELECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.