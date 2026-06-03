ETV Bharat / state

ધારીના ખેડૂતે વિકસાવી સીડલેસ 'પારસ રાવણા'ની અનોખી જાત, સૌરાષ્ટ્રભરમાં ભારે માંગ

અમરેલીના ધારીના ડીટલા ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂતે ખેતી ક્ષેત્રે 'સીડલેસ પારસ રાવણા'નું અનોખું સંશોધન કરી નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

ધારીના ખેડૂતે વિકસાવી સીડલેસ 'પારસ રાવણા'ની અનોખી જાત
ધારીના ખેડૂતે વિકસાવી સીડલેસ 'પારસ રાવણા'ની અનોખી જાત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 8:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલીના ધારીના ડીટલા ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂતે ખેતી ક્ષેત્રે 'સીડલેસ પારસ રાવણા'નું અનોખું સંશોધન કરી નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. બદામ જેવા મોટા કદ, અદભુત મીઠાશ અને ઓર્ગેનિક ગુણો ધરાવતા 'સીડલેસ પારસ રાવણા' માત્ર સૌરાષ્ટ્ર જ નહીં, પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. પ્રગતીશિલ ખેડૂતે કેવી રીતે 'સીડલેસ પારસ રાવણા'ની જાત વિકસાવી તેની સફળતા વિશે જાણીયે...

પ્રગતીશિલ ખેડૂતે વિકસાવી સીડલેસ પારસ રાવણાની અનોખી જાત

ધારીના ડીટલા ગામના ખેડૂત મુકેશભાઈ ઝાલા અને રણજીતભાઈ ઝાલાએ પોતાના ખેતરમાં વિકસાવેલી સીડલેસ "પારસ રાવણા"ની વિશિષ્ટ જાત આજે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં લોકપ્રિય બની રહી છે. બદામ જેટલા મોટા કદના અને ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળા આ રાવણાની માંગ સતત વધી રહી હોવાથી રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લોકો ખાસ આ ફળ ખરીદવા અને તેનો સ્વાદ માણવા માટે ડીટલા ગામ સુધી પહોંચી રહ્યા છે.

ધારીના ખેડૂતે વિકસાવી સીડલેસ 'પારસ રાવણા'ની અનોખી જાત (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂત ભાઈઓના જણાવ્યા મુજબ "પારસ રાવણા" સંપૂર્ણપણે સીડલેસ નથી, પરંતુ તેમાં અત્યંત નાનો અને નગણ્ય ઠળિયો હોય છે. જેના કારણે તેને સીડલેસ રાવણા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ નવી જાતની શોધ અને વિકાસ પાછળ તેમના પિતા સ્વર્ગસ્થ બચુભાઈ ઝાલાનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું હતું. તેમણે વર્ષો પહેલા પોતાના અનુભવ અને સંશોધનના આધારે આ નવી પ્રજાતિ વિકસાવવાની શરૂઆત કરી હતી, જેને આજે તેમના પુત્રોએ વધુ વિકસાવી સફળતા સુધી પહોંચાડી છે.

હાલમાં આ રાવણાના વૃક્ષો ડીટલા ગામની વાડીમાં ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી ઉછેરવામાં આવી રહ્યા છે. રાસાયણિક દવાઓ અને ખાતરોના ઓછા ઉપયોગ સાથે કુદરતી પદ્ધતિથી ઉત્પાદિત થતા આ રાવણાને ગ્રાહકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. તેના મોટા કદ, મીઠાશ અને ગુણવત્તાને કારણે બજારમાં તેની ખાસ ઓળખ ઉભી થઈ છે.

આરોગ્ય માટે પણ થાય છે ઉપયોગ

ખેડૂતના જણાવ્યા અનુસાર અનેક લોકો આ રાવણાનો ઉપયોગ આરોગ્યલક્ષી હેતુઓ માટે પણ કરે છે. ખાસ કરીને ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં આ ફળ પ્રત્યે વિશેષ રસ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે તેના ઔષધીય ગુણો અંગે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ જરૂરી છે, તેમ છતાં લોકોમાં તેની માંગ સતત વધી રહી છે.

આ નવીન ખેતી પદ્ધતિ અને વિશિષ્ટ જાતના વિકાસના કારણે મુકેશભાઈ અને રણજીતભાઈ ઝાલાને સારી આવક પણ મળી રહી છે. તેમની સફળતાથી પ્રેરાઈને અનેક ખેડૂતો ડીટલા ગામની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને આ જાતની ખેતી અંગે માહિતી મેળવી રહ્યા છે.

ખાસ નોંધનીય બાબત એ છે કે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આ પ્રકારના "પારસ રાવણા"ના વૃક્ષોની વ્યાવસાયિક ખેતી પ્રથમ વખત કરવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. પ્રગતિશીલ ખેડૂત પરિવારની આ સફળતા આજે સમગ્ર ખેતી જગત માટે પ્રેરણારૂપ બની છે અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં નવી સંભાવનાઓ ઊભી કરી રહી છે.

સીડલેસ પારસ રાવણાથી સૌરાષ્ટ્રમાં નવી કૃષિ ક્રાંતિ

મુખ્યમંત્રી સુધી આ રાવણા પહોંચ્યા છે. ગામના જ એક આગેવાન દ્વારા આ રાવણાની ભેટ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પણ હાલ પહોંચાડવામાં આવી છે તેમણે પણ રાવણા ખૂબ વખાણ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SEEDLESS PARAS JAMUN
DHARI FARMER
SEEDLESS JAMUN
AMRELI FARMER SEEDLESS PARAS JAMUN
SEEDLESS PARAS JAMUN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.