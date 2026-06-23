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ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ

રાજવી સમય પછી આ હવેલીનો ઉપયોગ સરકારી દવાખાના તેમજ શાળા તરીકે પણ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ
ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 6:18 PM IST

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વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર ખાતે આવેલી અંદાજે 200 વર્ષ જૂની રાજવી સમયની હવેલી (સ્થાનિકો જેને મહેલ તરીકે ઓળખે છે) આજે પોતાની ઓળખ અને અસ્તિત્વ બચાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. સ્થાનિક લોકો આ ઐતિહાસિક હવેલીને મહેલ તરીકે ઓળખે છે. એક સમય હતો જ્યારે આ ભવ્ય ઇમારત રાજવી વૈભવનું પ્રતીક માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ હાલમાં આ હવેલી અત્યંત જર્જરિત હાલતમાં પહોંચી ગઈ છે. વર્ષો સુધી યોગ્ય જાળવણી અને સંરક્ષણના અભાવે આ ઐતિહાસિક ધરોહર ધીમે ધીમે ખંડેરમાં પરિવર્તિત થતી જોવા મળી રહી છે.

એક સમયે દવાખાનું અને શાળા તરીકે પણ થયો હતો ઉપયોગ

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજવી સમય પછી આ હવેલીનો ઉપયોગ સરકારી દવાખાના તેમજ શાળા તરીકે પણ કરવામાં આવ્યો હતો. અનેક વર્ષો સુધી અહીં શૈક્ષણિક અને આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ આપવામાં આવતી હતી. જોકે સમય જતાં આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ બંધ થઈ ગઈ અને હવેલી પડતર બની ગઈ. ત્યારબાદ કોઈ ખાસ દેખરેખ ન રાખવામાં આવતાં ઇમારત સતત બિસ્માર થતી ગઈ.

ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રથમ વરસાદમાં જ છતનો ભાગ ધરાશાયી

તાજેતરમાં વલસાડ જિલ્લામાં પડેલા પ્રથમ વરસાદે હવેલીની નબળી સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. બે દિવસ અગાઉ આવેલા વરસાદ દરમિયાન હવેલીની છત ઉપરનો એક ઢાંચો અને લાકડાનો ભાગ તૂટી પડ્યો હતો. તેના કારણે ઉપર મૂકવામાં આવેલા પતરા અને નળિયા પણ નીચે આવી પડ્યા હતા. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ હવેલીની હાલત કેટલી ગંભીર બની ગઈ છે તેનો આ જીવંત પુરાવો માનવામાં આવી રહ્યો છે.

ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ
ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ (ETV Bharat Gujarat)

ચામરચીડિયાના વસવાટથી દુર્ગંધનું સામ્રાજ્ય

હાલમાં હવેલીની અંદર મોટી સંખ્યામાં ચામરચીડિયાએ વસવાટ કરી લીધો છે. વર્ષોથી પડતર રહેલી આ ઇમારતમાં ચામરચીડિયાનો વાંસ વધી ગયો હોવાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં તીવ્ર દુર્ગંધ ફેલાઈ રહી છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે દુર્ગંધ એટલી અસહ્ય બની ગઈ છે કે હવેલીની અંદર પ્રવેશ કરવો પણ મુશ્કેલ બની ગયો છે. આ સ્થિતિ માત્ર ઐતિહાસિક ઇમારત માટે જ નહીં, પરંતુ આસપાસના રહેવાસીઓ માટે પણ ચિંતાનો વિષય બની છે.

હેરિટેજ દરજ્જા માટે અનેક રજૂઆતો છતાં પરિણામ શૂન્ય

આ હવેલીના સંરક્ષણ માટે સ્થાનિક સ્તરે અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. સ્થાનિક ધારાસભ્ય, જિલ્લા કલેક્ટર, સરપંચ સહિત વિવિધ આગેવાનો દ્વારા આ ઇમારતને હેરિટેજ બિલ્ડિંગ તરીકે જાહેર કરવાની માંગ સાથે અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. જોકે આ તમામ રજૂઆતોનો આજદિન સુધી કોઈ નક્કર પરિણામ આવ્યું નથી. જેના કારણે લોકોમાં નિરાશા જોવા મળી રહી છે.

ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ
ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ (ETV Bharat Gujarat)

ચોમાસું બનશે વધુ મોટો પડકાર

વલસાડ જિલ્લો રાજ્યના સૌથી વધુ વરસાદ ધરાવતા જિલ્લાઓમાંનો એક ગણાય છે. જિલ્લામાં ઘણી વખત 100 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાતો હોય છે. ચોમાસા દરમિયાન વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદની સ્થિતિ પણ સામાન્ય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પહેલેથી જ જર્જરિત બનેલી આ હવેલી આગામી ચોમાસાનો માર કેટલો સહન કરી શકશે તે અંગે સ્થાનિકોમાં ચિંતા વ્યાપી છે. જો તાત્કાલિક સમારકામ અથવા સંરક્ષણના પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ઇમારતનો વધુ ભાગ ધરાશાયી થવાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી.

પર્યટન ક્ષેત્રે વિકાસની સંભાવનાઓ

સ્થાનિક લોકોનું માનવું છે કે આ ઐતિહાસિક હવેલીને યોગ્ય રીતે વિકસાવવામાં આવે તો તે ધરમપુર માટે એક મહત્વપૂર્ણ પર્યટન કેન્દ્ર બની શકે છે. લગભગ બે સદી જૂની આ ઇમારતનો રાજવી ઇતિહાસ અને તેની અનોખી સ્થાપત્ય શૈલી પર્યટકોને આકર્ષી શકે તેવી છે. ઉપરાંત હવેલીની આસપાસ હરિયાળી અને કુદરતી સૌંદર્ય પણ જોવા મળે છે, જે તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ
ઐતિહાસિક ધરોહર મનાતી ધરમપુરની 200 વર્ષ જૂની રાજવી હવેલી જર્જરિત હાલતમાં, સંરક્ષણની માગ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રી-વેડિંગ શૂટિંગ માટે લોકપ્રિય સ્થળ

આસપાસના વિસ્તારોમાં હરિયાળી અને ઐતિહાસિક માહોલને કારણે હવેલી હાલમાં પણ ફોટોગ્રાફરો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી છે. સુરત, નવસારી, બારડોલી સહિતના વિવિધ શહેરોમાંથી પ્રી-વેડિંગ ફોટોશૂટ માટે ફોટોગ્રાફરો અને યુગલો અહીં પહોંચતા હોવાનું સ્થાનિકો જણાવે છે. જો યોગ્ય સુવિધાઓ સાથે આ સ્થળનો વિકાસ કરવામાં આવે તો પર્યટન અને ફોટોગ્રાફી ક્ષેત્રે નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે.

સ્થાનિકોને રોજગારી સાથે વારસાના સંરક્ષણની માંગ

સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે હવેલીને હેરિટેજ દરજ્જો આપીને પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકસાવવામાં આવે તો સ્થાનિક યુવાનોને રોજગારીની નવી તકો મળી શકે છે. સાથે સાથે રાજવી સમયની આ અમૂલ્ય ધરોહરનું સંરક્ષણ પણ શક્ય બની શકે. હાલ તો અનેક રજૂઆતો છતાં ફાઈલો સરકારી કચેરીઓમાં ધૂળ ખાઈ રહી હોવાની લાગણી લોકોમાં જોવા મળી રહી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે વહીવટી તંત્ર આ ઐતિહાસિક હવેલીના સંરક્ષણ માટે કોઈ નક્કર પગલાં ભરે છે કે પછી સમયના વહેણમાં આ રાજવી ધરોહર માત્ર ઇતિહાસના પાનાંઓમાં જ સીમિત રહી જશે.

TAGGED:

DHARAMPUR ROYAL HAVELI
HISTORICAL HERITAGE SITE
DILAPIDATED CONDITION
DEMANDS PRESERVATION
200 YEAR OLD ROYAL HAVELI

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