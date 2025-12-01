ETV Bharat / state

ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયાના 23 દિવસ બાદ આખરે મુખ્ય હોદ્દેદારોની પસંદગી થઈ ગઈ છે.

દમણ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે ધરમ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે રિના પટેલની સર્વાનુમતે વરણી
Published : December 1, 2025 at 5:50 PM IST

વલસાડ: દમણ જિલ્લા પંચાયત માટે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક સાબિત થયો છે. ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયાના 23 દિવસ બાદ આખરે મુખ્ય હોદ્દેદારોની પસંદગી થઈ ગઈ છે. અનેક નામોના દાવેદારી વચ્ચે અંતે સર્વાનુમતે ધરમ પટેલને પ્રમુખ તથા રિના પટેલને ઉપપ્રમુખ તરીકે વરણી મળી છે. આ મહત્વપૂર્ણ બેઠક દમણ જિલ્લા પંચાયતના સભાખંડમાં સંપન્ન થઈ હતી.

મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં વરણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ

આ બેઠક ડેપ્યુટી કલેક્ટર આરતી અગ્રવાલ, પ્રદેશ પ્રભારી દુષ્યંત પટેલ અને મહામંત્રી જીગ્નેશ પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી. પરિયારી બેઠક પરથી વિજેતા બનેલા ધરમ પટેલને પ્રમુખ પદે જ્યારે સોમનાથ બેઠકની રિના પટેલને ઉપપ્રમુખ પદે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. આ નિર્ણય સંસ્થાના તમામ સભ્યો દ્વારા સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો.

દમણ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે ધરમ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે રિના પટેલની સર્વાનુમતે વરણી (ETV Bharat Gujarat)

દમણના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત મોટી દમણમાંથી પ્રમુખ

જિલ્લા પંચાયતની સ્થાપના બાદ પ્રથમ વખત મોટી દમણ વિસ્તારના કોઈ સભ્યને પ્રમુખ પદે તક મળી છે. આ ઐતિહાસિક વરણી સ્થાનિક રાજકીય પરિસ્થિતિમાં નવું પાનું ઉમેરે છે.

દમણ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે ધરમ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે રિના પટેલની સર્વાનુમતે વરણી
દમણ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે ધરમ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે રિના પટેલની સર્વાનુમતે વરણી (ETV Bharat Gujarat)

બધી 15 બેઠકો પર ભાજપનો વિજય – વિપક્ષ વિનાની વરણી

દમણ જિલ્લા પંચાયતની તમામ 15 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એકતરફી વિજય મેળવ્યો હતો. વિપક્ષ ન હોવાને કારણે પાર્ટી સંગઠન અને વ્હીપ મુજબ નક્કી કરાયેલા નામોને સરળતાથી સ્વીકારવામાં આવ્યા. કોઈ પ્રકારની મતભેદની પરિસ્થિતિ ઊભી ન થતા વરણી પ્રક્રિયા સરળતાથી પુરી થઈ.

સમર્થકોમાં ખુશીની લહેર

વરણીની જાહેરાત થતાં જ ભાજપ કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ઉમંગ વ્યાપી ગયો હતો. કાર્યકરો દ્વારા ફટાકડા ફોડીને અને મોઢું મીઠું કરાવીને નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોને વધાવાયા. દમણ ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ધરમ પટેલ અને રિના પટેલનું વિશેષ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

પ્રદેશ પ્રભારીનું નિવેદન – વિકાસ ગતિ વધારે તેજ થશે

આ પ્રસંગે પ્રદેશ પ્રભારી દુષ્યંત પટેલે જણાવ્યું કે, દમણની જનતાએ અપાયેલ જંગી બહુમતી માટે તેઓ આભારી છે. પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં થયેલા વિકાસકાર્યોને જનતાએ પૂરતું માન આપ્યું છે.

તેમણે જણાવ્યું કે, "દમણ, દીવ અને દાદરા નગર હવેલીમાં વિકાસની ગતિને વધુ વેગ આપવા અને છેવાડાના માનવી સુધી સરકારી યોજનાઓ પહોંચાડવી ભાજપની પ્રથમ પ્રાથમિકતા રહેશે."

નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોની પ્રતિબદ્ધતા

પ્રમુખ ધરમ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ રિના પટેલે પાર્ટી અગ્રણી નેતાઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. બંનેએ જણાવ્યું કે તેઓ સૌને સાથે રાખીને દમણ જિલ્લામાં ઘર-ઘર સુધી વિકાસ પહોંચાડવાની નેમ સાથે કામ કરશે.

કમિટીઓની જાહેરાત એક અઠવાડિયામાં

દમણ જિલ્લા પંચાયતની વિવિધ કમિટીઓના નામોની સત્તાવાર જાહેરાત આગામી એક અઠવાડિયામાં કરવામાં આવશે. નવી ટીમ સાથે જિલ્લા પંચાયત વિકાસના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે.

