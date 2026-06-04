નવસારીના ધારાગીરી ગામમાં હૃદયદ્રાવક ઘટના: બંધ કારમાં ફસાઈ જતાં બે માસૂમ પિતરાઈ ભાઈઓના મોત
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ધારાગીરી ગામમાં રહેતા જોગી પરિવારના બે નાના બાળકો કૈરવ અને અભિમન્યુ પોતાના ઘર નજીક રમતા હતા.
Published : June 4, 2026 at 1:14 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના ધારાગીરી ગામમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. રમતાં-રમતાં બંધ હાલતમાં પડેલી કારમાં ફસાઈ જતાં બે માસૂમ પિતરાઈ ભાઈઓના મોત નીપજ્યા છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાવી દીધી છે. બાળકોના અકાળ અવસાનથી પરિવારજનો પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ધારાગીરી ગામમાં રહેતા જોગી પરિવારના બે નાના બાળકો કૈરવ અને અભિમન્યુ પોતાના ઘર નજીક રમતા હતા. રમતાં રમતાં બંને બાળકો નજીકમાં પાર્ક કરેલી એક બંધ કારમાં જઈને બેઠા હતા. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, કારના દરવાજા અંદરથી ખૂલ્યા નહીં અથવા લોક થઈ જવાથી બંને બાળકો બહાર નીકળી શક્યા નહોતા. બપોરના તાપમાન અને બંધ વાહનમાં હવાની અવરજવર ન હોવાથી કારની અંદર ગૂંગળામણ અને ગરમી અસહ્ય બની ગઈ હતી.
દરમિયાન ગામમાંથી પસાર થઈ રહેલી એક મહિલાની નજર કારની અંદર પડી. કારમાં બે બાળકોને બેભાન હાલતમાં જોઈને તેણીએ તાત્કાલિક બૂમાબૂમ કરી આસપાસના લોકોને જાણ કરી. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિકો અને પરિવારજનો દોડી આવ્યા. ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક કાર ખોલીને બંને બાળકોને બહાર કાઢ્યા અને સારવાર માટે નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા.
ફરજ પરના તબીબોએ બંને બાળકોની તપાસ કરીને તેમને મૃત જાહેર કર્યા. માસૂમોના મોતના સમાચાર મળતાં જ પરિવારમાં રડારડ મચી ગઈ. સમગ્ર ગામમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું.
નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી. જી. ભરવાડએ જણાવ્યું કે, ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ તાત્કાલિક હોસ્પિટલ અને ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે બંને બાળકોના મૃતદેહોનો કબજો લઈ જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મૃતદેહોને નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, બાળકોના મોતનું ચોક્કસ કારણ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પછી જ સ્પષ્ટ થશે. હાલ પ્રાથમિક નોંધ દાખલ કરીને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બાળકો કારમાં કેવી રીતે પહોંચ્યા, કાર કોની માલિકીની હતી અને ઘટનાના ચોક્કસ સંજોગો શું હતા તે સહિતના તમામ પાસાઓની સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ કરુણ ઘટનાએ વાલીઓ માટે મહત્વની ચેતવણી આપી છે કે ઘર આસપાસ લાંબા સમયથી બંધ પડેલા વાહનો બાળકો માટે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
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