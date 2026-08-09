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મધ્યપ્રદેશના ધારમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત: મહાકાલના દર્શન કરીને પરત આવતા ગુજરાતના 6 લોકોના મોત

મધ્યપ્રદેશના ધારમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો, જ્યાં એક કન્ટેનર ટ્રક એક કાર સાથે અથડાઈ, જેમાં ગુજરાતના છ લોકોના મોત અને એક ઘાયલ.

મધ્યપ્રદેશના ધારમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
મધ્યપ્રદેશના ધારમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 4:38 PM IST

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ધાર: મધ્યપ્રદેશના ધારમાં રવિવારે સવારે એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માત થયો. રસ્તાની ખોટી બાજુએ જઈ રહેલ એક કન્ટેનર ટ્રક બદનાવર-બરવાની-ઉજ્જૈન રૂટ પર એક ઇકો કાર સાથે અથડાઈ. આ ઘટનામાં 6 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ ઘાયલ થયો છે. તમામ પીડિતો ગુજરાતના દાહોદ જિલ્લાના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. અકસ્માતની માહિતી મળતાં, પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી.

ધારમાં કન્ટેનર ટ્રક કાર સાથે અથડાઈ

ધારમાં બદનાવર-બરવાની-ઉજ્જૈન રૂટ પર અકસ્માત થયો. અહેવાલ છે કે ઇકો કારમાં સવાર લોકો ઉજ્જૈનમાં મહાકાલ મંદિરના દર્શન કરીને ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. જ્યારે તેઓ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે હાઇવેની રોંગ સાઈડથી આવી રહેલ એક કન્ટેનર ટ્રક તેમની કાર સાથે અથડાઈ. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે કાર ખરાબ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગઈ હતી, અને તેમાં સવાર તમામ 6 લોકોના મોત થયા હતા. અકસ્માતની જાણ થતાં જ પોલીસ અને સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા, અને રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. એક ઘાયલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

મહાકાલના દર્શન કરીને પરત આવતા ગુજરાતના 6 લોકોના મોત (Etv Bharat)

એએસપી વિજય દાવરે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કન્ટેનર ચાલક રસ્તાની ખોટી બાજુએ વાહન ચલાવી રહ્યો હતો. પોલીસે ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી છે. પ્રારંભિક પૂછપરછમાં એવું પણ સૂચવવામાં આવ્યું છે કે ડ્રાઇવરે દારૂ પીધો હશે; જોકે, વધુ તપાસ અને તબીબી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા આ વાતની પુષ્ટિ થશે. અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થયા હતા, અને એક ઘાયલ થયો હતો. મૃતકોમાં ત્રણ પુરુષો અને ત્રણ મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ ગુજરાતના દાહોદના રહેવાસી હતા અને ઉજ્જૈનની મુલાકાત લઈને પાછા ફરી રહ્યા હતા."

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