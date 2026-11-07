ધનતેરસે ભાવનગર આયુર્વેદ એસોસિએશન દ્વારા ભગવાન ધનવંતરી પૂજા કરાઈ, જાણો ઉત્પત્તિની કથા
ભાવનગરના શિવ શક્તિ હોલ ખાતે આઈએસએમ આયુર્વેદ ડોક્ટરોની સંસ્થા દ્વારા ધનતેરસ નિમિત્તે ધનવંતરી પૂજન યોજાયું.
Published : November 7, 2026 at 5:47 PM IST
ભાવનગર: ધનતેરસ એટલે માત્ર ધનની પૂજા જ એવું નથી. ધનતેરસના દિવસે ભગવાન ધનવંતરીની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. ભાવનગર શહેરમાં દર વર્ષની પરંપરા મુજબ આયુર્વેદ ડોક્ટરોના એસોસિયેશન દ્વારા ધનવંતરી ભગવાનની પૂજા કરવામાં આવે છે. ભગવાનની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ અને આયુર્વેદ ક્યાંથી આવ્યું, તેના વિશે લગભગ ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે. ચાલો જાણીએ આયુર્વેદ અને ધનવંતરી ભગવાનની ઉત્પત્તિ વિશે.
આયુર્વેદ ડોક્ટરોના એસોસિયેશન દ્વારા ધનવંતરી પૂજન
ભાવનગર શહેરના શિવ શક્તિ હોલ ખાતે આઈએસએમ આયુર્વેદ ડોક્ટરોની સંસ્થા દ્વારા ધનતેરસ નિમિત્તે ધનવંતરી પૂજનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં મુખ્ય મહેમાન પદે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પૂર્વ સાંસદ ભારતીબેન શિયાળ, કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણિયા વગેરે જેવા નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સવારમાં પ્રથમ એસોસિયેશન દ્વારા ધનવંતરી ભગવાનની પૂજા કરવામાં આવી હતી.
ધનવંતરી ભગવાનની ઉત્પત્તિ સમુદ્રમંથનથી
આઈએસએમના પ્રોજેક્ટ ચેરમેન ડૉ. હિરેન દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન ધનવંતરીની ઉત્પત્તિ સમુદ્રમંથન વખતે થઈ હતી. તેમાં પ્રથમ લક્ષ્મીજી ઉત્પન્ન થયા, પછી ભગવાન ધનવંતરી અમૃત કળશ સાથે આવ્યા હતા. વિશ્વના આરોગ્ય માટે તેમણે મહેનત કરી અને તેમનો પ્રાગટોત્સવ થયો છે. જેમણે આયુર્વેદની ઉત્પત્તિ કરી, જેમાં મનુષ્ય સ્વસ્થ રહે અને લોકોના રોગને નાથવા આયુર્વેદ જેવી ઔષધી આપી હતી.
આયુર્વેદ એટલે શું અને આજની સ્થિતિ
ડૉ. હિરેન દાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઔષધીઓમાં જોઈએ તો અમારામાં લખેલું છે કે દરેક અમૂલ્ય વસ્તુ ઔષધી છે. તેમાં પાન છે, માટી છે. માટીનો લેપ કરી શકાય છે. પંચમહાભૂત છે તે ઔષધી છે. આયુર્વેદની ઊંચાઈની વાત કરીએ તો પહેલાથી જ આયુર્વેદ ઊંચું રહ્યું છે. દેશના વડાપ્રધાને આયુષ મંત્રાલય બનાવ્યું છે. આજના સમયમાં જે લોકો ઉકાળો નથી પી શકતા, તેમના માટે ટેબલેટ બનાવવામાં આવેલી છે. માણસ વધુ તેનો ઉપયોગ કરે તેવું આયુર્વેદ ક્ષેત્રે થતું આવ્યું છે.
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