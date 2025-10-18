ભાવનગરમાં ધનતેરસની ઉજવણી: ઘોઘા સર્કલ ખાતે કલાસંઘ દ્વારા રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન

ETV Bharat / state

Published : October 18, 2025 at 6:34 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં કલાસંઘ દ્વારા દર વર્ષની પરંપરા મુજબ આ વર્ષે પણ ધનતેરસના અવસરે રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધા ઘોઘા સર્કલ ખાતે યોજાઈ, જેમાં લગભગ 100 સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. સ્પર્ધામાં ઓપરેશન સિંદૂર સહિત વિવિધ પ્રકારની રંગોળીઓ જોવા મળી, જેમણે દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું.

ભાવનગરના ઘોઘા સર્કલ ખાતે કલાસંઘ દ્વારા આયોજિત રંગોળી સ્પર્ધામાં વિવિધ વયજૂથના લોકોએ ભાગ લીધો. કલાસંઘના અધ્યક્ષ અજય ચૌહાણે જણાવ્યું કે, "દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે સ્પર્ધકોએ વિવિધ માધ્યમો જેવા કે અનાજ, ફૂલો અને ચિરોડીનો ઉપયોગ કરીને આકર્ષક રંગોળીઓ બનાવી. સાત વર્ષથી લઈને 70 વર્ષની વયના લોકોએ આ સ્પર્ધામાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો."

સ્પર્ધામાં છેલ્લા ત્રણ-ચાર વર્ષથી ભાગ લેતી પૂજા ડોડેજાએ જણાવ્યું, "મેં આ વખતે એક સ્ત્રી પોતાના ઘરના આંગણે રંગોળી બનાવતી હોય તેવી રંગોળી રચી. આ રંગોળીમાં લાલ અને લીલા રંગનો વધુ ઉપયોગ કર્યો છે, જે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને લક્ષ્મી માતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સાડીમાં સજ્જ સ્ત્રીનું ચિત્રણ કરીને ભારતીય પરંપરાને ઉજાગર કર્યું છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે કલાસંઘ દ્વારા દર વર્ષે ઉત્તમ આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં લોકો ઉત્સાહથી ભાગ લે છે.

ઘોઘા સર્કલની આસપાસ લગભગ 100 સ્પર્ધકોએ વિવિધ પ્રકારની રંગોળીઓ બનાવી. કેટલીક રંગોળીઓ ફૂલો અને અનાજની બનાવેલી હતી, જ્યારે કેટલાક સ્પર્ધકોએ ઘરના આંગણે રંગોળી રચતી સ્ત્રીનું ચિત્રણ કર્યું. ખાસ આકર્ષણ રહ્યું ઓપરેશન સિંદૂર પર આધારિત રંગોળી, જેણે દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. આમ, વિવિધતાભરી રંગોળીઓએ ઘોઘા સર્કલને રંગીન બનાવ્યું.

