ધનતેરસે અમદાવાદમાં 4500 લક્ષ્મી-કુબેર યંત્રની વિશેષ પૂજા, 18 વર્ષથી જળવાઈ રહી છે પરંપરા
પૂજા માટે દર વર્ષે સાડા ત્રણથી ચાર લાખ મંત્રજાપ કરાવાય છે, પૂજા બાદ યંત્રો ભક્તોને પ્રસાદી સ્વરૂપે અપાય છે.
Published : November 6, 2026 at 1:48 PM IST
અમદાવાદ: ધનતેરસના પવિત્ર પર્વ નિમિત્તે અમદાવાદના મેઘાણીનગરમાં આવેલી ધર્માત્મા કુટીર ખાતે 4500 જેટલા લક્ષ્મી યંત્ર અને કુબેર યંત્રની વિશેષ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 18 વર્ષથી અહીં દર વર્ષે ધનતેરસના દિવસે લક્ષ્મી યંત્ર અને કુબેર યંત્રની પૂજા કરવાની પરંપરા જાળવવામાં આવી રહી છે. આ વર્ષે પણ આશરે 4500 ગોલ્ડ પ્લેટેડ લક્ષ્મી યંત્ર અને કુબેર યંત્રની ધાર્મિક વિધિ-વિધાન સાથે પૂજા કરવામાં આવી હતી.
શાયોના પરિવારના ઘનશ્યામ પટેલ દ્વારા છેલ્લા 18 વર્ષથી આ વિશેષ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે ધનતેરસના દિવસે શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી યંત્રોની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ યંત્રોની પૂજા માટે દર વર્ષે સાડા ત્રણથી ચાર લાખ મંત્રજાપ પણ કરાવવામાં આવે છે. પૂજા પૂર્ણ થયા બાદ તમામ યંત્રો ભક્તોને પ્રસાદી સ્વરૂપે અર્પણ કરવામાં આવે છે. આયોજકોનો આશય છે કે આ પૂજાના માધ્યમથી લોકોના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવે તેમજ દરેક પરિવાર પર માતા લક્ષ્મીની કૃપા બની રહે. ધનતેરસના પાવન અવસરે મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ આ ધાર્મિક આયોજનમાં ભાગ લીધો હતો અને પૂજાનો લાભ લીધો હતો.
આ પ્રસંગે આયોજક ઘનશ્યામ પટેલના પુત્ર યોગેશએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના પિતા છેલ્લા 18 વર્ષથી નિષ્ઠાપૂર્વક શ્રીયંત્રની પૂજા-અર્ચના કરાવે છે. દર વર્ષે શ્રીયંત્રની સ્થાપના કરીને તેના પર દીપ પ્રગટાવવામાં આવે છે અને સાડા ત્રણથી ચાર લાખ જેટલા મંત્રજાપ કરાવવામાં આવે છે. તેમના પિતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોનું કલ્યાણ થાય, દરેક પરિવાર સુખી અને સમૃદ્ધ બને તથા સૌને માતા લક્ષ્મીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય તેવો છે.
યોગેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આટલાં વર્ષોથી તેમના પિતા જે શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા સાથે આ પૂજા કરાવી રહ્યા છે તે બદલ તેઓ તેમનો આભાર માને છે. સાથે જ પૂજામાં સહભાગી બનતા બ્રાહ્મણો અને ભક્તોનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. ધનતેરસના પર્વે 4500 યંત્રોની આ વિશેષ પૂજા સાથે મેઘાણીનગરની ધર્માત્મા કુટીર ખાતે ધાર્મિક માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
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