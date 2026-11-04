Dhanteras 2026 / સાવરણી, કોડી, મીઠું અને ચાંદી ખરીદવા પાછળ શું છે ધાર્મિક મહત્ત્વ ? પૂજામાં દિશાનું પણ હોય છે મહત્ત્વ
વર્ષોથી ભારતીય પરિવારોમાં ધનતેરસના દિવસે શુભ મુહૂર્તમાં ખરીદી કરવાની અને નવી વસ્તુઓની પૂજા કરવાની પરંપરા ચાલી આવે છે.
Published : November 4, 2026 at 7:49 AM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના પાંચ દિવસીય પર્વનો પ્રારંભ ધનતેરસથી થાય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ધનતેરસ માત્ર સોના-ચાંદી, ઘરેણાં કે નવા વાસણોની ખરીદી કરવાનો દિવસ નથી, પરંતુ સુખ, સમૃદ્ધિ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા અને પરિવારની સુખાકારીની કામના સાથે જોડાયેલું પર્વ છે. વર્ષોથી ભારતીય પરિવારોમાં ધનતેરસના દિવસે શુભ મુહૂર્તમાં ખરીદી કરવાની અને નવી વસ્તુઓની પૂજા કરવાની પરંપરા ચાલી આવે છે. એક તરફ બજારોમાં સોના-ચાંદી, વાસણો, સાવરણી, કોડી અને શંખની ખરીદી માટે લોકોની ભીડ જોવા મળે છે, તો બીજી તરફ ઘરોમાં મહાલક્ષ્મીની પૂજા અને પરંપરાગત વિધિઓની તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ પર્વ સાથે જોડાયેલી અનેક પરંપરાઓ માત્ર ધાર્મિક આસ્થા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ તેની સાથે સ્વચ્છતા, પરિવારની એકતા અને પેઢી દર પેઢી સંસ્કારોનું હસ્તાંતરણ પણ જોડાયેલું છે.
ધનતેરસનું મહત્વ: ધનની સાથે આરોગ્ય અને સુખાકારીની પણ કામના
ધનતેરસને ધનત્રયોદશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર કારતક માસના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશીના દિવસે આ પર્વ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે માતા લક્ષ્મી, ભગવાન કુબેર અને આયુર્વેદના દેવતા ભગવાન ધન્વંતરીની પૂજા સાથે જોડાયેલી પરંપરાઓનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. સામાન્ય રીતે ધનતેરસનું નામ સાંભળતાં જ સોના-ચાંદીની ખરીદી યાદ આવે છે, પરંતુ આ પર્વનો વ્યાપ તેના કરતાં ઘણો વિશાળ છે. લોકો પોતાની આર્થિક ક્ષમતા પ્રમાણે સોનું, ચાંદી, વાસણો અથવા રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ ખરીદીને શુભ શરૂઆતની ભાવના વ્યક્ત કરે છે. ભારતીય પરિવારો માટે આ દિવસ આગામી વર્ષમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવે, ઘરમાં શાંતિ જળવાઈ રહે અને પરિવારના સભ્યોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તેવી પ્રાર્થનાનું પ્રતીક પણ છે. જોકે, ખરીદી કરવી દરેક માટે ફરજિયાત નથી; પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજન કરવું પણ આ પર્વની ભાવનાનો મહત્ત્વનો ભાગ છે.
ચાંદીનો સિક્કો, સોપારી, હળદર, કોડી અને મીઠું: પાંચ વસ્તુઓ સાથે સુખ-શાંતિની માન્યતા
ધનતેરસના દિવસે કરવામાં આવતી પરંપરાગત પૂજનવિધિ વિશે વાત કરતાં બીનાબેને જણાવ્યું હતું કે, તેમના ઘરે વર્ષોથી પાંચ વસ્તુઓ મૂકવાની પરંપરા છે. તેમાં ચાંદીનો સિક્કો, સોપારી, હળદર, પાંચ કોડી અને મીઠાના પાંચ ગાંગડાનો સમાવેશ થાય છે. આ વસ્તુઓને પૂજનમાં સ્થાન આપીને મહાલક્ષ્મી સમક્ષ અર્પણ કરવામાં આવે છે. બીનાબેનના જણાવ્યા અનુસાર, આ પાંચ વસ્તુઓ ઘરમાં સુખ, સંપત્તિ અને શાંતિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. મીઠું માત્ર ભોજનનો સ્વાદ વધારતી વસ્તુ નથી, પરંતુ તેની સાથે મીઠી વાણી અને સારા સંબંધોની ભાવના પણ જોડાયેલી છે. તેવી જ રીતે, કોડીને માતા લક્ષ્મી સાથે જોડાયેલી પરંપરાગત માન્યતાના કારણે પૂજનમાં સ્થાન આપવામાં આવે છે. આ વિધિ પાછળનો મુખ્ય ભાવ એ છે કે, આવનારું વર્ષ પરિવાર માટે સુખદ રહે, ઘરમાં સંપત્તિની સાથે શાંતિ અને સદભાવ પણ જળવાઈ રહે.
સાવરણીની ખરીદી પાછળની માન્યતા: સ્વચ્છતા અને સમૃદ્ધિનો સંબંધ
ધનતેરસના દિવસે સાવરણી ખરીદવાનું પણ અનેક પરિવારોમાં વિશેષ મહત્ત્વ છે. પવિત્રાબેને આ પરંપરા અંગે જણાવ્યું હતું કે સાવરણીને ધનલક્ષ્મી સાથે જોડાયેલી માન્યતાના કારણે શુભ માનવામાં આવે છે. તેમના મતે, સાવરણી ઘરની સ્વચ્છતા જાળવવાનું મહત્ત્વનું સાધન છે અને તેથી ધનતેરસે તેની ખરીદી કરવામાં આવે છે. આ માન્યતાને સમજીએ તો સ્વચ્છ ઘર, વ્યવસ્થિત વાતાવરણ અને સકારાત્મક જીવનશૈલી સમૃદ્ધ પરિવારની ઓળખ બની શકે છે. ધાર્મિક આસ્થા અનુસાર સાવરણીને ઘરમાંથી નકારાત્મકતા અને દરિદ્રતા દૂર કરવાના પ્રતીક તરીકે જોવામાં આવે છે. પવિત્રાબેનની વાત એ પણ દર્શાવે છે કે, રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સામાન્ય વસ્તુઓને પણ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વિશેષ ધાર્મિક અને ભાવનાત્મક સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
પંડિત હેમિલભાઈએ સમજાવ્યું ધનતેરસની ખરીદીનું ધાર્મિક મહત્ત્વ
ધનતેરસની ખરીદી અને પૂજનવિધિ વિશે માહિતી આપતાં પંડિત હેમિલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આ દિવસે સોના-ચાંદી સહિતની શુભ વસ્તુઓ ખરીદવાનું ધાર્મિક મહત્ત્વ છે. ખાસ કરીને ચાંદીની વસ્તુઓની ખરીદી શુભ માનવામાં આવે છે. ઝાંઝર, કંદોરો અને ચાવીનો જૂડો જેવી રણકારવાળી ચાંદીની વસ્તુઓ ખરીદવાની પરંપરા પણ અનેક પરિવારોમાં જોવા મળે છે. આવી વસ્તુઓને ઘરે લાવીને પૂજન કર્યા બાદ ઉપયોગમાં લેવાની માન્યતા છે. આ ઉપરાંત શંખ અને કોડીની ખરીદીનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે. પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર, સમુદ્રમંથન દરમિયાન માતા લક્ષ્મી અને શંખ સમુદ્રમાંથી પ્રગટ થયાં હતાં. આ કારણે શંખને માતા લક્ષ્મીના સહોદર એટલે કે ભાઈ તરીકે જોવામાં આવે છે. તેથી ધનતેરસ અને દિવાળીના દિવસે શંખની ખરીદી તથા પૂજનને શુભ માનવામાં આવે છે.
મીઠું, શંખ અને કોડી સાથે જોડાયેલી સમુદ્રમંથનની માન્યતા
પંડિત હેમિલભાઈએ વધુમાં સમજાવ્યું હતું કે મીઠું, શંખ અને કોડી જેવી વસ્તુઓ સમુદ્ર સાથે સંકળાયેલી હોવાથી ધનતેરસના દિવસે તેમની ખરીદી કરવાનું પણ ધાર્મિક મહત્ત્વ માનવામાં આવે છે. માતા લક્ષ્મીનો પ્રાદુર્ભાવ સમુદ્રમંથન સાથે જોડાયેલો હોવાથી સમુદ્રમાંથી પ્રાપ્ત થતી વસ્તુઓને માતા લક્ષ્મી સાથે પ્રતીકાત્મક રીતે જોડવામાં આવે છે. આ માન્યતા અનુસાર, આવી વસ્તુઓને ઘરમાં લાવવી અને પૂજનમાં સ્થાન આપવું શુભ ગણાય છે. જોકે, આ ધાર્મિક માન્યતાઓનો આધાર શ્રદ્ધા અને પૌરાણિક પરંપરાઓ છે. દરેક પરિવાર પોતાની પરંપરા, માન્યતા અને ક્ષમતા અનુસાર ધનતેરસની ઉજવણી કરે છે.
કુબેર યંત્રથી શ્રીયંત્ર સુધી: સમૃદ્ધિ માટે વિશેષ પૂજન
ધનતેરસના દિવસે કુબેર યંત્ર, શ્રીયંત્ર અને કનકધારા યંત્રની ખરીદી તથા સ્થાપના કરવાનું પણ મહત્ત્વ હોવાનું પંડિત હેમિલભાઈએ જણાવ્યું હતું. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ યંત્રોને ધન, સમૃદ્ધિ અને શુભતાના પ્રતીક તરીકે પૂજવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ઘરમાં પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકે તેવાં વાસણો, જેમ કે તાંબા-પિત્તળનું બેડું કે કળશ ખરીદવાની પરંપરા પણ જોવા મળે છે. પરંપરાગત ભારતીય પરિવારોમાં વાસણોની ખરીદી માત્ર ઘરવપરાશની જરૂરિયાત સાથે જ નહીં, પરંતુ નવા વર્ષમાં ઘર સમૃદ્ધ રહે અને જીવનમાં જરૂરી વસ્તુઓની અછત ન રહે તેવી ભાવના સાથે પણ જોડાયેલી છે. આ રીતે ધનતેરસની ખરીદીમાં ધાર્મિક આસ્થા અને રોજિંદા જીવનની ઉપયોગીતા બંનેનો સમન્વય જોવા મળે છે.
રક્તચંદનનો ચાંદલો અને લક્ષ્મીજીનાં પગલાં: પૂજનમાં દિશાનું પણ મહત્ત્વ
પૂજનવિધિમાં રક્તચંદનનું મહત્ત્વ સમજાવતાં પંડિત હેમિલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, રક્તચંદન માતા લક્ષ્મીને પ્રિય માનવામાં આવે છે. તેથી ધનતેરસ અને દિવાળીના દિવસે રક્તચંદનનો ચાંદલો કરીને પૂજન કરવાની પરંપરા છે. આ ઉપરાંત ઘરના પ્રવેશદ્વાર પર માતા લક્ષ્મીનાં પગલાં પાડવાનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે લક્ષ્મીજીનાં પગલાં ઘરની અંદર પ્રવેશતાં હોય તે દિશામાં પાડવાં જોઈએ. અનેક ઘરોમાં મહિલાઓ રંગોળી, કંકુ અને અન્ય પૂજન સામગ્રીથી આ પગલાં તૈયાર કરે છે. આ પરંપરા પાછળ ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિનું આગમન થાય તેવી ભાવના રહેલી છે. આમ, પૂજનની દરેક નાની વિધિમાં પણ શુભ શરૂઆત, આશા અને પરિવારની સુખાકારીનો સંદેશ સમાયેલો છે.
યમદીપદાનની પરંપરા: ધનતેરસથી દિવાળી સુધી દીવો પ્રગટાવવાનું મહત્ત્વ
ધનતેરસના પર્વમાં યમદીપદાનનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ માનવામાં આવે છે. પંડિત હેમિલભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, ધનતેરસ, કાળી ચૌદશ અને દિવાળીની અમાસ એમ ત્રણેય દિવસ ઘરની બહાર યમરાજના નામે દીપદાન કરવાની પરંપરા છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર યમદીપદાન કરવાથી અકાળ મૃત્યુ, અકસ્માત અને આકસ્મિક દુર્ઘટનાઓથી રક્ષણ મળે છે તથા યમરાજની પીડામાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિધિ પરિવારના સભ્યોના લાંબા આયુષ્ય અને સલામતી માટેની પ્રાર્થના સાથે જોડાયેલી છે. દીપ પ્રગટાવવો ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયનું પ્રતીક પણ છે. જોકે, દીપદાનને અકસ્માતોથી બચવાની ખાતરી તરીકે નહીં, પરંતુ શ્રદ્ધા અને મંગલકામનાની પરંપરા તરીકે સમજવું જોઈએ.
માતા પાસેથી શીખેલી વિધિ હવે આગામી પેઢી સુધી પહોંચાડવાની ઇચ્છા
ધનતેરસની પરંપરાઓનું સૌથી ભાવનાત્મક પાસું એ છે કે, આ વિધિઓ ઘણી વખત પુસ્તકોમાંથી નહીં, પરંતુ ઘરના વડીલો પાસેથી શીખવા મળે છે. બીનાબેને જણાવ્યું હતું કે તેમને આ પૂજનવિધિ પહેલાં તેમની માતાએ શીખવાડી હતી અને લગ્ન બાદ સાસરીમાં તેમની સાસુએ પણ આ પરંપરા આગળ વધારતાં તેમને શીખવાડી. હવે તેઓ ઇચ્છે છે કે આવનારી પેઢી, ખાસ કરીને તેમની વહુઓ પણ આ જ રીતે પરંપરા જાળવી રાખે. આ વાત દર્શાવે છે કે તહેવારો માત્ર ધાર્મિક વિધિઓનો સમૂહ નથી, પરંતુ પરિવારના સભ્યો વચ્ચેના સંબંધો, વડીલો પાસેથી મળેલા સંસ્કારો અને સાંસ્કૃતિક વારસાને જીવંત રાખવાનું માધ્યમ પણ છે. એક પેઢી બીજી પેઢીને પૂજનની રીત શીખવે છે ત્યારે તેની સાથે પરિવારનો ઇતિહાસ, માન્યતાઓ અને લાગણીઓ પણ આગળ વધે છે.
ધનતેરસનો સાચો ભાવ: ખરીદી કરતાં શ્રદ્ધા, સ્વચ્છતા અને પરિવારની ખુશી વધુ મહત્ત્વની
આખરે ધનતેરસનો પર્વ આપણને યાદ અપાવે છે કે, સમૃદ્ધિનો અર્થ માત્ર બેંક બેલેન્સ, સોના-ચાંદી કે મોંઘી વસ્તુઓ સુધી સીમિત નથી. ઘરમાં શાંતિ હોવી, પરિવારના સભ્યોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેવું, સંબંધોમાં મીઠાશ જળવાઈ રહેવી અને દરેક વ્યક્તિ પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે સુખી જીવન જીવી શકે તે પણ સમૃદ્ધિના મહત્ત્વના પાસાં છે. બીનાબેન અને પવિત્રાબેન જેવી મહિલાઓ ઘરમાં પેઢી દર પેઢી ચાલતી પરંપરાઓને જીવંત રાખે છે, જ્યારે પંડિત હેમિલભાઈ જેવી વ્યક્તિઓ આ વિધિઓ પાછળ રહેલી ધાર્મિક માન્યતાઓ સમજાવે છે. આ ત્રણેય પાસાં સાથે મળીને ધનતેરસના પર્વને વધુ અર્થપૂર્ણ બનાવે છે. બદલાતા સમય સાથે ખરીદીની રીતો બદલાઈ શકે છે, પરંતુ પરિવાર સાથે મળીને પૂજન કરવું, ઘરની સ્વચ્છતા જાળવવી, વડીલોના સંસ્કારોનું સન્માન કરવું અને સૌના સુખની પ્રાર્થના કરવી, આ જ ધનતેરસની પરંપરાનો સાચો ભાવ છે.
આ પણ વાંચોઃ
4 નવેમ્બર, 2026નું પંચાંગ: બુધવારે વિઘ્નવિનાશક ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો, કષ્ટો દૂર થશે
વડોદરા BAPS મંદિરમાં નૂતન વર્ષે 1200 વાનગીઓનો અન્નકૂટ: 15થી 70 વર્ષની 300 મહિલા-700 યુવાનો સેવામાં જોડાયા