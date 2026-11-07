રાજ્યના સોની વેપારીઓને ધનતેરસ ફળી, ગુજરાતીઓએ કરોડો રૂપિયાના સોના-ચાંદીની ખરીદી કરી, ઓટો માર્કેટમાં પણ તેજી
ધનતેરસે રાજ્યના જ્વેલર્સ ઉપર જાણે કે, ધનવર્ષા થઈ હોય તે પ્રકારે કરોડોનો વેપાર કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે ઓટો કંપનીઓએ પણ કરોડોનો વકરો કર્યો.
Published : November 7, 2026 at 9:59 AM IST
અમદાવાદ: ધનતેરસના પવિત્ર પર્વે ગુજરાતીઓએ સોના-ચાંદી અને વાહનોની ખરીદીમાં જાણે ધૂમ મચાવી હતી. પરંપરા મુજબ શુભ મુહૂર્તમાં ખરીદી કરવા માટે સવારથી જ જ્વેલરી શોરૂમ અને વાહન ડીલરો પાસે ગ્રાહકોની ભીડ જોવા મળી હતી.
ખાસ કરીને સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થતાં ખરીદદારોને ખરીદી માટે વધુ પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના મોટા શહેરોમાં સોના-ચાંદીના દાગીનાના વેપારમાં કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું.
અમદાવાદમાં ધનતેરસના એક જ દિવસમાં અંદાજે રૂ. 220 કરોડની સોનાની ખરીદી થઈ હોવાનું જ્વેલર્સ એસોસિએશનના હેડ જિગર સોનીએ જણાવ્યું હતું. બીજી તરફ, સુરતમાં અંદાજે રૂ. 225 કરોડ, રાજકોટમાં રૂ. 150 કરોડથી વધુ અને વડોદરામાં આશરે રૂ. 200 કરોડનો સોના-ચાંદીના દાગીનાનો વેપાર થયો હતો. આ આંકડા દર્શાવે છે કે ભાવમાં ઉતાર-ચઢાવ હોવા છતાં તહેવારની ખરીદીમાં ગુજરાતીઓનો ઉત્સાહ યથાવત રહ્યો હતો.
ભાવ ઘટતાં સોના-ચાંદીની ખરીદી માટે ગ્રાહકો ઉમટ્યા
આ વર્ષે ધનતેરસના દિવસે સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના આંકડા મુજબ, 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ રૂ. 3,106 ઘટીને આશરે રૂ. 1.41 લાખ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીનો ભાવ રૂ. 5,437 ઘટીને આશરે રૂ. 1.81 લાખ પર પહોંચ્યો હતો. તેના એક દિવસ અગાઉ સોનાનો ભાવ આશરે રૂ. 1.44 લાખ અને ચાંદીનો ભાવ રૂ. 1.87 લાખ હતો. આમ, એક જ દિવસમાં બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો થતાં ખરીદદારોને રાહત મળી હતી. આ વર્ષે ચાંદીના ભાવમાં કુલ આશરે રૂ. 49 હજારનો ઘટાડો નોંધાયો હોવાનું પણ જણાવાયું છે.
અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં કરોડોનો વેપાર
ધનતેરસે રાજ્યના મોટા શહેરોમાં જ્વેલરી માર્કેટમાં ભારે ખરીદી જોવા મળી હતી. અમદાવાદમાં જિગર સોનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, એક જ દિવસમાં આશરે રૂ. 220 કરોડની સોનાની ખરીદી થઈ હતી. સુરતમાં અંદાજે રૂ. 225 કરોડનો વેપાર નોંધાયો હતો.
રાજકોટમાં સોના-ચાંદીના દાગીનાનું વેચાણ રૂ. 150 કરોડને પાર ગયું હતું, જ્યારે વડોદરામાં આશરે રૂ. 200 કરોડનો વેપાર થયો હતો. સોના-ચાંદીની ખરીદીમાં દાગીના ઉપરાંત રોકાણના હેતુથી સિક્કા અને અન્ય વસ્તુઓની ખરીદી પણ તહેવારના બજારનો હિસ્સો બની હતી.
ગુજરાતમાં અંદાજે 5 હજાર કારનું વેચાણ
માત્ર સોના-ચાંદી જ નહીં, વાહન બજારમાં પણ ધનતેરસનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. અમદાવાદમાં અંદાજે 2 હજાર કારનું વેચાણ થયું હોવાનું અનુમાન છે, જ્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં આશરે 5 હજાર કાર વેચાઈ હતી. શુભ મુહૂર્તમાં નવી કારની ડિલિવરી લેવા માટે અનેક પરિવારો શોરૂમ પહોંચ્યા હતા. સુરત RTOના આંકડા મુજબ, ધનતેરસના દિવસે એક જ દિવસમાં કુલ 1,242 વાહનોની નોંધણી થઈ હતી. તેમાં 906 ટુ-વ્હીલર, 243 ફોર-વ્હીલર અને અન્ય કેટેગરીનાં 93 વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
સુરતમાં 115 ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની નોંધણી
વાહન ખરીદીમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો હિસ્સો પણ જોવા મળ્યો હતો. સુરત RTOમાં ધનતેરસના દિવસે કુલ 115 ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની નોંધણી થઈ હતી. તેમાં 94 ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર, 20 ઇલેક્ટ્રિક ફોર-વ્હીલર અને એક અન્ય કેટેગરીના વાહનનો સમાવેશ થાય છે.
આમ, ધનતેરસે ગુજરાતમાં સોના-ચાંદીના બજારથી લઈને ઓટોમોબાઇલ સેક્ટર સુધી ખરીદીનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડો અને શુભ મુહૂર્તની પરંપરાએ બજારમાં ગ્રાહકોની હાજરી વધારી હતી. એક જ દિવસમાં કરોડો રૂપિયાના દાગીનાના વેપાર અને હજારો વાહનોની ખરીદી સાથે તહેવારની રોનક બજારોમાં છવાઈ હતી.
આ પણ વાંચો