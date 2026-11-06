સિદ્ધપુરના મા ગજલક્ષ્મી, ઘરના ખોદકામ દરમિયાન મળી હતી 300 વર્ષ જૂની મૂર્તિ
વર્ષો પહેલાં એક મકાનના સમારકામ દરમિયાન મળી આવેલી માતા લક્ષ્મીની અદભુત પ્રતિમા સાથે અનેક ઐતિહાસિક રહસ્યો અને લોકવાયકાઓ જોડાયેલી છે.
Published : November 6, 2026 at 6:09 AM IST
સિદ્ધપુર, પાટણઃ ગુજરાતની ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક નગરી સિદ્ધપુર અનેક ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક ધરોહરો ધરાવે છે. માતૃગયા તરીકે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત સિદ્ધપુરને શ્રીસ્થળ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
સિદ્ધપુરના ગોવિંદ માધવ મંદિરની પાછળ બિરાજમાન અતિ પ્રાચીન અને પૌરાણિક ગજલક્ષ્મી માતાજીની પ્રતિમા આજે પણ શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનુ કેન્દ્ર બનીને ઉભર્યુ છે. વર્ષો પહેલાં એક મકાનના સમારકામ દરમિયાન મળી આવેલી માતા લક્ષ્મીની અદભુત પ્રતિમા સાથે અનેક ઐતિહાસિક રહસ્યો અને લોકવાયકાઓ જોડાયેલી છે.
કહેવાય છે કે વર્ષો પહેલાં સિદ્ધપુરના ઠાકર પરિવારના કક્કલદાસ દ્વારા ઘરના સમારકામ દરમિયાન ઓરડાના પાછળના ભાગમાંથી હાથી પર બિરાજમાન લક્ષ્મીજીની આ અત્યંત તેજસ્વી પ્રતિમા મળી આવી હતી.. ચાર હાથવાળી આ પ્રતિમાની કારીગરી ખરેખર અદભુત છે, પ્રતિમાના એક હાથમાં તથાસ્તુ મુદ્રા અને બીજા હાથમાં કમળ શોભી રહ્યું છે. મીણમાંથી કંડારી હોય તેવી નાજુક અને કલાત્મક પ્રતિમાના કાન અને નાકમાં ઘરેણાં પહેરાવવા માટેના છેદ પણ જોવા મળે છે. આ પ્રતિમાની સૌથી મોટી વિશેષતા, તેની બેઠકની નીચે લખાયેલી પ્રાચીન લિપિ છે.. તે સમયના વિદ્વાન જયદત શાસ્ત્રીએ પણ આ લિપિ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આજદિન સુધી આ લેખ ઉકેલી શક્યુ નથી.
જેઠ સુદ પાંચમ અને 4 જૂન 2022ના ના રોજ આ મૂર્તિને મંદિરના ગર્ભગૃહમાં પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે પુનઃ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી..માતા ગજલક્ષ્મીની સાથે એક વિશેષ ધાર્મિક પરંપરા પણ જોડાયેલી છે. વર્ષો પહેલાં ગજલક્ષ્મી માતાજી, ભગવાન ગોવિંદ માધવ સાથે નગરયાત્રાએ નીકળતાં હતાં. જયદત શાસ્ત્રીની પાઠશાળાના બાળકો માતાજીની પાલખી ઉઠાવવાનો લ્હાવો મેળવતા હતા. જોકે સમય જતાં પૂજા અને વ્યવસ્થાની મર્યાદાઓને કારણે માતાજીની પાલખી યાત્રા બંધ થઈ ગઈ હતી. હાલમાં આ પ્રાચીન મંદિરની સેવા પૂજા ઉપવર્ષભાઈ ઠાકર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે..
ગજલક્ષ્મી માતાજીનું આ મંદિર હાલમા ન માત્ર સિદ્ધપુર પરંતુ સમગ્ર પાટણવાસીઓ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની ગયું છે, વારે તહેવારે અને ખાસ કરીને ધનતેરસ અને બેસતા વર્ષના દિવસે અહીં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આવે છે અને આસ્થાભેર માતાની પૂજા કરીને તેમના દર્શન કરીને ધન્યતાનો ભાવ અનુભવે છે.
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