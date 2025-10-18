'ધનતેરસ' વણમાગ્યું મુહૂર્ત: સોનાના ભાવ સ્થિર રહેતા અમદાવાદના વેપારીઓને સારા વેચાણની આશા
આ ધનતેરસ પર સોના-ચાંદીની ખરીદીનો ટ્રેન્ડ કેવો રહ્યો, ગ્રાહકોની પસંદગી બદલાઈ છે કે નહીં, અને વેપારીઓમાં કેવો માહોલ સર્જાયો તે જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
Published : October 18, 2025 at 8:29 PM IST
અમદાવાદ: આજે ધનતેરસનો પાવન દિવસ છે, જેની સાથે જ પાંચ દિવસના દીપોત્સવ પર્વનો શુભારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આસો વદ તેરસની આ તિથિએ ધનવંતરી દેવ અને ધનની દેવી માતા લક્ષ્મીની પૂજાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. આ દિવસે સોના ચાંદીની ખરીદી કરવી અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે, અને આ જ કારણ છે કે સમગ્ર ગુજરાતના ઝવેરી બજારો આજે સોના-ચાંદીની ચમકથી ઝળહળી ઉઠ્યા છે.
જોકે, છેલ્લા એક વર્ષમાં સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચીને ઐતિહાસિક સપાટી વટાવી ચૂક્યા છે, તેમ છતાં પરંપરાગત આસ્થા અને રોકાણના હેતુસર ગ્રાહકોનો ઉત્સાહ જરાય ઓછો થયો નથી. મોંઘવારીને અવગણીને, લોકો નાણાકીય સમૃદ્ધિના પ્રતીક સમાન (સોનું) અને (ચાંદી) ખરીદી રહ્યા છે. આ ધનતેરસ પર સોના-ચાંદીની ખરીદીનો ટ્રેન્ડ કેવો છે, ગ્રાહકોની પસંદગી બદલાઈ છે કે નહીં, અને વેપારીઓમાં કેવો માહોલ છે,તે વિગતવાર જાણીએ
અમદાવાદ જ્વેલરી એસોસિએશન કારોબારીના ઉપનેશભાઈ બી.શાહે ધનતેરસની ખરીદીને લઈને કહ્યું કે, આ વર્ષે ગયા વર્ષની ખરીદી કરતા 40 થી 50 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ખરીદીમાં લગડી,સિક્કાનું પ્રમાણ ચાલી રહ્યું છે. વાસણો, કે ભગવાનની મૂર્તિઓનુ પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું કે નહિંવત પ્રમાણમાં ગણી શકાય. ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે સોનાના ભાવ ડબલ જેટલા થઈ ગયા છે. સોનાના ભાવ વધવાથી ખરીદીમાં ખૂબ જ માઠી અસર પડી છે.
સોનામાં થોડાક ભાવ ઘટીને સ્થિર રહે તો વેપારી અને ખરીદી કરતા ગ્રાહકો બંનેને ફાયદો થઈ શકે છે. અત્યારે દરરોજ એક થી બે દિવસમાં ઘરેણામા નવી ડીઝાઇન આવે છે. સોનામાં અત્યારે ઇટાલિયન જ્વેલરીનો ખૂબ જ સારો એવો ક્રેઝ ચાલી રહ્યો છે. કેમ તે ઓછું વજન અને ફિનિશિંગ સારું હોય છે. ધનતેરસ એટલે સોના ચાંદી ખરીદવા માટેનું વણ માંગ્યું મુહર્ત છે. ધનતેરસ એ ખરીદવાથી આખું વર્ષ ધનથી ફૂલ્યું, ફાલ્યું રહે છે, તેવી વર્ષોથી પ્રણાલી ચાલતી આવે છે.
આજના દિવસમાં બાકીના દિવસો કરતા વધુ ખરીદી જોવા મળી રહી છે. આજે સોનાનો ભાવ થોડોક સ્થિર છે તેને લઈને, લોકો પૂછપરછ કરી રહ્યા છે. વેચાણ આજે સારું થાય તેવું લાગી રહ્યું છે.
ધનતેરસમાં ખરીદી કરનાર આવનાર મિતલબેને કહ્યું કે, ધનતેરસના દિવસે સોનુ અને ચાંદી બંને ખરીદાઈ છે, પણ અત્યારે વધેલા સોનાના ભાવને લીધે, લોકો શુકન તરીકે ચાંદી ખરીદવાનું પસંદ કરે છે. સોનાના વધેલા ભાવને લીધે, મધ્યમ વર્ગના લોકોને જે નાની એક,બે ગ્રામની સોનાની બુટ્ટી લેવાની હોય, તે પહેલા લઈ શકતા હતા પણ છેલ્લા બે વર્ષથી સોનામાં ખૂબ જ ભાવ વધારાથી, એક ગ્રામ લેવા જશો તો પણ ખૂબ જ ભાવ થશે. કાયમી હું લક્ષ્મી છું, કુબેર યંત્ર છે, તે લઈ જાવ છું. આજના ભાવ પ્રમાણે ચાંદીમાં પણ એટલો જ ભાવ છે.માટે શુકનનું લેવાય તેના માટે લગડી લેવા આવી છું.