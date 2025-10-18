ETV Bharat / state

અમદાવાદના કાગદી બજારમા લાલ ચોપડા, કેલેન્ડરના ડટ્ટા અને પંચાંગની ખરીદી માટે ધસારો

ધનતેરસના દિવસે અમદાવાદના કાગદી બજારમા લાલ ચોપડા, કેલેન્ડરના ડટ્ટા અને પંચાંગની ખરીદી માટે લોકોનો ધસારો જોવા મળ્યો હતો.

Published : October 18, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: ધનતેરસના દિવસે વિવિધ વસ્તુઓની ખરીદી કરવામાં આવે છે, ત્યારે વેપારીઓ દ્વારા લાલ ચોપડા એટલે કે હિસાબના ચોપડાની ખરીદી જોવા મળી. અમદાવાદમાં આવેલું કાગદી બજાર ચોપડાની ખરીદી માટે જાણીતું છે, ત્યારે ધનતેરસના દિવસે બજારમાં ગ્રાહકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

સ્ટેશનરી એસોસિએશનના પ્રમુખ નરેશભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, આજે ધનતેરસ છે, એટલે શુભ મુહૂર્તના ચોપડાઓ લેવા માટે દૂર દૂરથી વેપારીઓ આ બજારમાં આવે છે. કાગદી બજાર અમદાવાદનું સૌથી મોટું ચોપડા બજાર છે. ધનતેરસ પર વેપારીઓ ચોપડાનું પૂજન કરે છે.જીએસટીના વધારાને કારણે હિસાબના ચોપડા મોંઘા થયા છે, જીએસટી 12 ટકાને બદલે 18 ટકાનો કરાતા હિસાબના ચોપડામામાં ભાવ વધારો થયો છે.દિવાળીના દિવસે વેપારીઓ દ્વારા ચોપડા પૂજન કરવામાં આવે છે, જેની ખરીદી વેપારીઓ શુભ દિવસે કરે છે.

અમદાવાદના કાગદી બજારમા ગ્રાહકોનો ધસારો (Etv Bharat Gujarat)

ચોપડા ખરીદવા માટે આવેલા ગ્રાહકોએ જણાવ્યું હતું કે, એક જમાનો હતો જ્યારે વેપારીઓ લાલ ચોપડામાં હિસાબ કરતા હતા. પરંતુ બદલાતા જમાનામાં હવે હિસાબ કરવા ચોપડા ગાયબ થઈ ગયા છે. આધુનિક જમાનામાં ભલે લેપટોપ, કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય પરંતુ દિવાળીના દિવસે ચોપડા પૂજનની પરંપરા જળવાઈ રહીછે. શુકન માટે હિસાબનાં લાલ ચોપડાનું પૂજન કરવામાં આવે છે. આના માટે અમે પણ અહીંયા જ ખરીદી કરવા માટે આવ્યા છીએ, અને ઘણા બધા ચોપડા ખરીદી લીધા છે, ભાવમાં થોડો વધારો છે તો પણ આ માટે ભાવ જોવામાં આવતો નથી, અને ચોપડાનું પૂજન કરીએ છે અને લાભ મેળવીએ છીએ.

ધનતેરસે લાલ ચોપડા ખરીદવાનો અને ચોપડાની પૂજા કરવાનો મહિમા
ધનતેરસે લાલ ચોપડા ખરીદવાનો અને ચોપડાની પૂજા કરવાનો મહિમા (Etv Bharat Gujarat)

તો બીજી તરફ દિવાળી નજીક છે, ત્યારે વિવિધ બજારમાં ભીડ જોવા મળી રહી છે.ભલે જમાનો બદલાયો હોય પણ આજે પણ કેટલાક લોકો શુકન માટે કેલેન્ડર ડટ્ટા, પંચાંગ, ખરીદે છે. આ અંગે એડવોકેટ મેઘના જાણીએ જણાવ્યું હતું કે, નવા વર્ષના પ્રારંભથી આગામી વર્ષ સુધીના મહિનાઓ, તિથિઓ, નક્ષત્ર તેમજ શુભ અને અશુભ ઘડી જાણવા માટે ડટ્ટાઓ કે કેલેન્ડર ઉપયોગી છે. દિવાળીના દિવસોથી લગભગ એક મહિના સુધી માર્કેટમાં તેનું વેચાણ થતું જોવા મળે છે.

કેલેન્ડરના ડટ્ટા અને પંચાંગની ખરીદી કરતા લોકો
કેલેન્ડરના ડટ્ટા અને પંચાંગની ખરીદી કરતા લોકો (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદનાં જાણીતા કાગદી બજારમાં આ વસ્તુઓ વેચાઈ રહી છે. જોકે પહેલા કરતા તેની માંગ ખૂબ જ ઘટી છે, વેપારીઓનું કહેવું છે કે શહેરી વિસ્તારમાં આ વસ્તુઓની માંગ હોતી નથી, પરંતુ ગામડાઓમાં આજે પણ લોકો તેની ખરીદી કરે છે અને આથી જ ત્યાં માલ મોકલવામાં આવે છે.પહેલા મોટા પાયે ઘરાકી રહેતી હોવાથી થોક બંધ વસ્તુઓ તૈયાર કરવામાં આવતી પરંતુ હવે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે.

