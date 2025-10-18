ધનતેરસથી થાય છે દિવાળીના તહેવારોની શુભ શરૂઆત, જાણો ધનતેરસનું મહત્વ
આ દિવસને દેવી લક્ષ્મી, ધનના દેવતા કુબેર અને આયુર્વેદના પ્રણેતા ભગવાન ધન્વંતરીના પૂજન માટે વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે.
Published : October 18, 2025 at 5:25 PM IST
અમદાવાદ: આજે આસો વદ તેરસ એટલે કે ધનતેરસના પાવન પર્વ પર સમગ્ર ગુજરાતમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ છવાયું છે. દિવાળીના પાંચ દિવસીય તહેવારનો પ્રારંભ ધનતેરસથી થાય છે. આ દિવસને દેવી લક્ષ્મી, ધનના દેવતા કુબેર અને આયુર્વેદના પ્રણેતા ભગવાન ધન્વંતરીના પૂજન માટે વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતીઓ માટે આ દિવસ ધન અને ઐશ્વર્યની વૃદ્ધિ તથા નવા કાર્યોના શુભારંભનો સંદેશ લઈને આવે છે.
આ પર્વના મહત્ત્વ વિશે વાત કરતાં પૂજારી પ્રકાશ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "ધનતેરસે હિન્દુઓ માટે શુભ પર્વ દીપાવલીની શરૂઆત છે. દિવાળી અને હિન્દુઓનું નવું વર્ષ, આ બધાની શરૂઆત ધનતેરસથી થાય છે. ધનતેરસ એટલે લક્ષ્મીદેવીનું પૂજન, જે સુખ, સમૃદ્ધિ અને ઐશ્વર્યનાં દેવી છે. હિન્દુ ધર્મમાં તેમનું મહત્ત્વ ખૂબ વધારે છે."
વેપારી વર્ગ માટે વિશેષ પર્વ
ગુજરાતનો વેપારી વર્ગ ધનતેરસને પોતાના વ્યવસાય માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ દિવસ ગણે છે. પ્રકાશભાઈના મતે, "આ દિવસે દરેક વેપારી પોતાના ધંધાનું નવું મુહૂર્ત કરે છે. ધંધાના જે ચોપડા હોય છે, તેનું ચોપડાઓનું પૂજન કરતા હોય છે. તેમની સાધન સામગ્રીની પૂજા કરવામાં આવે છે, અને લક્ષ્મીદેવીનું પણ પૂજન કરવામાં આવે છે." આ પૂજન પાછળનો આશય એ હોય છે કે, આખું વર્ષ તેમના ધંધા સુખ-સમૃદ્ધિથી ભર્યા રહે.
પરંપરા અને પૂજન વિધિ
ગુજરાતમાં ધનતેરસના દિવસે લોકો સોના-ચાંદી જેવી ધાતુઓ અને નવા વાસણો ખરીદવાનું શુભ માને છે. માન્યતા છે કે આમ કરવાથી ધનમાં તેર ગણો વધારો થાય છે. પૌરાણિક કથાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં પ્રકાશભાઈએ જણાવ્યું કે, "પૌરાણિક કાળમાં જે વણિક જ્ઞાતિ હતી, તેઓ પણ લક્ષ્મીપૂજન પછી જ પોતાના વાણ (વેપાર) કાઢતા હતા. આનાથી સિદ્ધ થાય છે કે વર્ષોથી આ માન્યતા ચાલી આવે છે કે, દિવાળીની શરૂઆત હંમેશા લક્ષ્મીજીના પૂજનથી જ થાય છે."
આ દિવસે લક્ષ્મીજીના પૂજન સાથે યમરાજાના ઉદ્દેશથી ઘરની બહાર દક્ષિણ દિશામાં દીપદાન કરવાની પણ પરંપરા છે, જેને ‘યમદીપદાન’ કહેવાય છે. આ દીપદાન અકાળ મૃત્યુ ટાળવા માટે કરવામાં આવે છે. ધનતેરસની રાત્રિએ ઘરોમાં દીવા પ્રગટાવવામાં આવે છે અને દેવીના સ્વાગત માટે રંગોળી કરવામાં આવે છે.
પ્રકાશભાઈએ અંતમાં જણાવ્યું કે, "એટલે એની શરૂઆત પણ લક્ષ્મીજીના પૂજનથી થાય છે અને એનો જે તહેવાર જે છે, એનો અંત પણ, જે માર્કેટની શરૂઆત જે કહીએ છીએ આપણે બજારની, તે પણ લક્ષ્મીજીના મુહૂર્તથી થાય છે."
આમ, ધનતેરસનું પર્વ ગુજરાતીઓ માટે માત્ર ધન પ્રાપ્તિનો જ નહીં, પણ સમૃદ્ધિ, આરોગ્ય અને નવા કાર્યોના શુભ સંકલ્પનો પર્વ છે, જે દિવાળીની ઉજવણીને એક શુભ અને પવિત્ર આરંભ આપે છે.