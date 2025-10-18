આજે ધનતેરસ, જુનાગઢમાં સોનાની શુકનવંતી ખરીદી માટે ગ્રાહકો ઉમટયા, 5થી 7 કિલો સોનાના વેચાણનો અંદાજ
બપોર બાદ શરૂ થયેલા ધનતેરસના તહેવારને લઈને પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર આજના દિવસે સોનાની ખરીદીને શ્રેષ્ઠ અને શુકનવંતી માનવામાં આવે છે.
Published : October 18, 2025 at 4:13 PM IST
જુનાગઢ: આજે શનિવારે ધનતેરસનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, બપોર બાદ શરૂ થયેલા ધનતેરસના તહેવારને લઈને પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર આજના દિવસે સોનાની ખરીદીને શ્રેષ્ઠ અને શુકનવંતી માનવામાં આવે છે, જેને લઇને ગ્રાહકો ધનતેરસનું મુહૂર્ત સાચવવા માટે તેમજ નવા વર્ષની ખરીદી કરવા માટે સોની બજારમાં ઉમટી પડ્યા છે.
આજે દિવસ દરમિયાન જુનાગઢ શહેરમાં અંદાજિત 5થી 7 કિલો સોનાનું વેચાણ થવાની પૂરી શક્યતા છે. સતત વધી રહેલા ભાવ વધારાને કારણે ગ્રાહકોમાં થોડી નરમાઈ જોવા મળી રહી છે, તેમ છતાં સોનાની ખરીદીને લઈને લોકોમા ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
આજે ધનતેરસનો તહેવાર શુકનવંતી ખરીદી ગ્રાહકોમા ઉત્સાહ
આજે ધનતેરસનો તહેવાર મનાવવામા આવી રહ્યો છે, આજના દિવસને સોનાની ખરીદી માટે શ્રેષ્ઠ અને સર્વોત્તમ માનવામાં આવ્યો છે. જે પરંપરા અનુસાર આજે બાર વાગ્યા બાદ ધનતેરસના તહેવાર શરૂ થતાં જ જ્વેલર્સ બજારમાં લોકો સોનાની ખરીદી માટે સતત આવી રહ્યા છે. ધનતેરસના દિવસે સોનાની ખરીદીને શુકનવંતી માનવામાં આવે છે, તેમજ વિક્રમ સંવતના શરૂ થતા નવા વર્ષમાં પણ સોનાની ખરીદીને ઉત્તમ ગણવામાં આવી છે, જેથી લોકો વર્ષની પહેલી ખરીદી સોનાના રૂપમાં ધનતેરસના દિવસે કરી રહ્યા છે.
સતત વધતા ભાવ તેમ છતાં ગ્રાહકોમાં ઉત્સાહ
પાછલા કેટલાક વર્ષથી સોનાની બજાર સતત ઉંચકાઈ રહી છે, દરરોજ સોનાના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, તેમ છતાં ગ્રાહકોનો ઉત્સાહ અને ખાસ કરીને ધનતેરસના દિવસે સોનું ખરીદવાને લઈને જળવાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે. હા દર વર્ષની માફક સોનાની ખરીદીમાં થોડો ઘણો ઘટાડો આવ્યો છે, પરંતુ લોકો વર્ષની પહેલી અને શુકનવંતી ખરીદી માટે આજે પણ સોનાને પ્રથમ પસંદગી તરીકે સ્વીકારે છે. જેથી સતત વધતા ભાવોને કારણે પણ સોનાની ખરીદી થઈ રહી છે.
હાલ 10 ગ્રામ સોનાના દાગીનાની વાત કરીએ તો 1,22,600ની આસપાસ 22 કેરેટ સોનાના દાગીનાનો ભાવ આજના દિવસે જ ચાલી રહ્યો છે. ગત વર્ષ ધનતેરસના દિવસે વાત કરીએ તો 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 74 હજારની આસપાસ જોવા મળતો હતો. જે ગત વર્ષ કરતા 46 થી 48 હજાર રૂપિયા વધારે જોવા મળે છે, જેને કારણે ગ્રાહકોમાં થોડો ઘટાડો થયો છે. પરંતુ સોનાની શુકનવંતી ખરીદી માટે ધનતેરસને શ્રેષ્ઠ દિવસ માનીને લોકો થોડી ઘણી પણ સોનાની ખરીદી કરી રહ્યા છે.